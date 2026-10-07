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Murió Maricarmen Abascal, la jubilada cuyo desalojo impulsó las protestas por la crisis habitacional en España

Tenía 87 años y había sido desalojada de la vivienda en la que vivió durante siete décadas en Madrid. Su caso generó una fuerte movilización social por el acceso a la vivienda y derivó en una crisis política que llevó al adelanto de las elecciones nacionales.

Murió Maricarmen Abascal

Murió Maricarmen Abascal, la jubilada cuyo desalojo impulsó las protestas por la crisis habitacional en España. (Foto: El País)

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo se convirtió en un símbolo de la lucha por la vivienda en España, murió este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. La noticia fue confirmada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de esa ciudad, que destacó el impacto social y político que tuvo su caso en todo el país.

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"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", expresó la organización en un comunicado. Además, resaltó su "ejemplo de lucha" y sostuvo que las reacciones generadas tras su desalojo "suponen un antes y un después en la historia de este país".

El desalojo que conmocionó a España

Abascal fue desalojada el 23 de septiembre de la vivienda donde residió durante más de 70 años, en el barrio madrileño del Retiro. La jubilada tenía discapacidad y movilidad reducida, y el día de la ejecución de la medida fue retirada del inmueble en camilla y trasladada a un hospital, donde permaneció internada.

Tenía 87 años y había sido desalojada de la vivienda en la que vivió durante siete décadas en Madrid. (Foto: Reuters)

Tenía 87 años y había sido desalojada de la vivienda en la que vivió durante siete décadas en Madrid. (Foto: Reuters)

Cinco días después del desalojo, sus abogados alcanzaron un acuerdo con la empresa propietaria de la vivienda y la mujer quedó autorizada para regresar al departamento.

Desde el hospital, cuando todavía no se había resuelto su situación habitacional, dejó una frase que se volvió representativa de la causa de los inquilinos en España. "No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya", dijo.

Una disputa por el alquiler

La familia de Abascal alquilaba desde 1956 un departamento de 60 metros cuadrados ubicado a tres cuadras del Parque del Retiro. La situación cambió cuando un fondo de inversión adquirió la propiedad y reclamó la actualización del contrato.

Su caso generó una fuerte movilización social que llevó al adelanto de las elecciones nacionales. (Foto: Reuters)

Su caso generó una fuerte movilización social que llevó al adelanto de las elecciones nacionales. (Foto: Reuters)

La mujer abonaba 500 euros mensuales gracias a las condiciones de un contrato firmado durante el franquismo. Sin embargo, la empresa propietaria exigía un alquiler de 1.650 euros por mes. Abascal percibía una jubilación de 1.450 euros mensuales, por lo que no podía afrontar el nuevo monto requerido.

Protestas y consecuencias políticas

El caso de la jubilada provocó una ola de manifestaciones en distintos puntos de Madrid y puso en el centro del debate la crisis habitacional que atraviesa España.

Cientos de inquilinos se movilizaron en la Puerta del Sol y mantuvieron protestas durante las semanas posteriores al desalojo. La situación derivó en una crisis institucional y aumentó la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.

El caso de la jubilada provocó una ola de manifestaciones en distintos puntos de Madrid. (Foto: Reuters)

El caso de la jubilada provocó una ola de manifestaciones en distintos puntos de Madrid. (Foto: Reuters)

La palabra de Sánchez

Por su parte, Pedro Sánchez expresó sus condolencias por la muerte de Abascal: “Sentimos esta pérdida como propia”.

A través de su cuenta de la red social X, el mandatario envió "un abrazo" a "todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia".

En pocas palabras

  • Falleció Maricarmen Abascal: La jubilada de 87 años cuyo desalojo impulsó la lucha por la vivienda en España.
  • Crisis habitacional: Su caso visibilizó la problemática y generó movilización social y política.
  • Impacto en España: El desalojo derivó en una crisis política que llevó al adelanto de elecciones nacionales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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