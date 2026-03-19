En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Video
Fuego
Conmoción

Video: un hombre reclamó que le debían meses de sueldo y decidió lo peor, se prendió fuego

El incidente, ocurrido el pasado viernes, se viralizó en las últimas horas en redes sociales.

El hombre se roció con combustible y se prendió fuego dentro de una garita de seguridad durante un reclamo por salarios adeudados

El hombre se roció con combustible y se prendió fuego dentro de una garita de seguridad durante un reclamo por salarios adeudados

Un dramático episodio conmocionó la zona oeste de Rosario. Un hombre de 36 años se roció con combustible y se prendió fuego dentro de una garita de seguridad en el ingreso de una empresa.

Leé también Video: entró a una comisaría y se prendió fuego
Una mujer de 63 años se roció con alcohol y encendió un mechero dentro de la comisaría de Campo Grande, Misiones

El video del impactante momento, ocurrido el pasado viernes 13 de marzo y difundido en las últimas horas, fue captado por testigos y empleados del predio ubicado en la Avenida Provincias Unidas al 3200, donde el hombre realizaba un reclamo por salarios adeudados como vigilador tercerizado, según informaron medios locales.

Embed

La víctima sufrió quemaduras graves en distintas partes del cuerpo y fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde ingresó con signos vitales pero en estado crítico.

De acuerdo con la reconstrucción policial, todo comenzó cuando se activó una alarma en la empresa. Al llegar los efectivos, encontraron al hombre atrincherado en la garita con un bidón de nafta y un encendedor, en un estado alterado. Manifestaba que le debían varios meses de sueldo, de acuerdo con lo informado por medios locales.

A pesar de los intentos de mediación y la llegada de refuerzos, incluyendo al personal de bomberos, el sujeto se roció con el combustible y se encendió antes de ser reducido. Durante el operativo, tres policías resultaron con lesiones leves, mientras que compañeros y personal de emergencia usaron extintores para sofocar las llamas.

El caso quedó en manos de la Justicia, que todavía investiga las circunstancias del reclamo laboral y las responsabilidades de la empresa tercerizadora. Fuentes cercanas al entorno de la víctima indicaron que el adeudo era significativo y llevaba meses sin resolución.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Video Fuego
Notas relacionadas
Revelan la triste razón por la que una mujer se prendió fuego en una comisaría
Apareció la nena de 2 años que era intensamente buscada en Córdoba
Murió repentinamente la actriz Mariana Pizarro en un micro: qué reveló la autopsia

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar