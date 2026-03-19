Video: un hombre reclamó que le debían meses de sueldo y decidió lo peor, se prendió fuego

A pesar de los intentos de mediación y la llegada de refuerzos, incluyendo al personal de bomberos, el sujeto se roció con el combustible y se encendió antes de ser reducido. Durante el operativo, tres policías resultaron con lesiones leves, mientras que compañeros y personal de emergencia usaron extintores para sofocar las llamas.

El caso quedó en manos de la Justicia, que todavía investiga las circunstancias del reclamo laboral y las responsabilidades de la empresa tercerizadora. Fuentes cercanas al entorno de la víctima indicaron que el adeudo era significativo y llevaba meses sin resolución.