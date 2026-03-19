Video: un hombre reclamó que le debían meses de sueldo y decidió lo peor, se prendió fuego

Un dramático episodio conmocionó la zona oeste de Rosario. Un hombre de 36 años se roció con combustible y se prendió fuego dentro de una garita de seguridad en el ingreso de una empresa.
El incidente, ocurrido el pasado viernes, se viralizó en las últimas horas en redes sociales.
El hombre se roció con combustible y se prendió fuego dentro de una garita de seguridad durante un reclamo por salarios adeudados
Un dramático episodio conmocionó la zona oeste de Rosario. Un hombre de 36 años se roció con combustible y se prendió fuego dentro de una garita de seguridad en el ingreso de una empresa.
El video del impactante momento, ocurrido el pasado viernes 13 de marzo y difundido en las últimas horas, fue captado por testigos y empleados del predio ubicado en la Avenida Provincias Unidas al 3200, donde el hombre realizaba un reclamo por salarios adeudados como vigilador tercerizado, según informaron medios locales.
La víctima sufrió quemaduras graves en distintas partes del cuerpo y fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde ingresó con signos vitales pero en estado crítico.
De acuerdo con la reconstrucción policial, todo comenzó cuando se activó una alarma en la empresa. Al llegar los efectivos, encontraron al hombre atrincherado en la garita con un bidón de nafta y un encendedor, en un estado alterado. Manifestaba que le debían varios meses de sueldo, de acuerdo con lo informado por medios locales.
A pesar de los intentos de mediación y la llegada de refuerzos, incluyendo al personal de bomberos, el sujeto se roció con el combustible y se encendió antes de ser reducido. Durante el operativo, tres policías resultaron con lesiones leves, mientras que compañeros y personal de emergencia usaron extintores para sofocar las llamas.
El caso quedó en manos de la Justicia, que todavía investiga las circunstancias del reclamo laboral y las responsabilidades de la empresa tercerizadora. Fuentes cercanas al entorno de la víctima indicaron que el adeudo era significativo y llevaba meses sin resolución.