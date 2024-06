La furia de Nahir Galarza contra su exabogada y un tajante pedido a la Justicia

Galarza despidió a Hermida el 8 de febrero de 2023. En ese momento, la joven argumentó que a la abogada "solo le interesan las cámaras y no la verdad. Me colocó como rehén de un feminismo fanático al que no pertenezco". No obstante, por error u omisión, la Corte Suprema no desvinculó a Hermida de la lectura del expediente, a pesar de haber cumplido con la revocación de su patrocinio, tal como solicitó Nahir.