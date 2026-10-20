Caso Nancy Godoy: la grave denuncia del abogado del único detenido por la desaparición

La denuncia de la defensa y la declaración del trabajador

Codazzi sostuvo que su cliente habría atravesado una situación de violencia durante el procedimiento policial. De acuerdo con su relato, Bordón se puso nervioso cuando tuvo que responder preguntas y su manera de expresarse despertó sospechas entre los investigadores.

El abogado agregó que los familiares del detenido refirieron que el hombre tendría una discapacidad intelectual. Según su versión, posteriormente lo trasladaron a otro lugar, donde habría sido inmovilizado y golpeado para que aportara datos sobre la desaparición.

En ese contexto, afirmó que el trabajador terminó elaborando un relato en el que atribuía la muerte de Godoy a otros compañeros. Sin embargo, el defensor rechazó esa hipótesis y aseguró que no existen elementos que la respalden.

También remarcó que Bordón conocía a la docente únicamente de vista y que no mantenía un vínculo personal con ella. “Todos queremos que se esclarezca, pero no a cualquier precio”, expresó Codazzi al cuestionar las circunstancias en las que, según su denuncia, se obtuvo la declaración.

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Godoy tiene 52 años y trabaja como directora suplente de la Escuela Rural Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina.

La docente salió de su casa el martes 6 de octubre alrededor de las 6 de la mañana para dirigirse al establecimiento educativo. Su familia perdió el contacto con ella y, tras comprobar que no había llegado a la escuela ni regresado a su domicilio, presentó una denuncia por desaparición.

El último intercambio conocido con uno de sus hijos se produjo al día siguiente, mediante WhatsApp. Desde entonces, sus allegados no volvieron a recibir noticias directas sobre su paradero.

La geografía del lugar es uno de los aspectos que condicionan la búsqueda. Para llegar a la escuela es necesario recorrer caminos rurales y atravesar sectores de difícil acceso. Según explicó la familia, Godoy dependía de personas vinculadas a una estancia para desplazarse a caballo por algunos tramos.

Sus familiares consideran que resulta poco probable que haya abandonado la zona sin avisar. Además, señalaron que dejó algunas de sus pertenencias en el establecimiento educativo.

Los elementos secuestrados y las hipótesis que siguen abiertas

En el marco de los procedimientos realizados por la causa, la Policía secuestró ropa y una cuchilla con manchas en la casa de uno de los sospechosos. Los peritajes deberán determinar la naturaleza de esas marcas y aportar información que permita establecer si tienen relación con la desaparición.

La familia también planteó la posibilidad de que alguien haya convencido a Godoy de salir de la escuela con la promesa de acercarla hasta el punto donde habitualmente la esperaba su transporte. Por ahora, esa teoría no fue confirmada oficialmente.

Los rastrillajes continúan en la zona rural de Esquina, mientras la investigación busca establecer qué sucedió con la docente y esclarecer el papel de las personas que tuvieron contacto con ella antes de desaparecer.