El feroz descargo de Gianinna Maradona contra la hermana de Matías Morla: "Me mandaste a sacar con..."

Lejos de bajar el tono, la hija del Diez continuó con otra acusación vinculada al manejo de los negocios de su padre. “No nos bancabas por no querer ‘el pedazo’ de los negocios de nuestro papá que nos habían ofrecido”, expresó con dureza.

Más adelante, Gianinna Maradona recordó un episodio que, según su relato, ocurrió durante la internación domiciliaria de Diego Maradona en la casa de Tigre. Allí aseguró que el único encuentro que tuvo con Vanesa Morla terminó en una situación de extrema tensión.

“La única vez que te crucé mi papá no se reconoció en la remera de mi hijo, imaginate si me va a decir que te salude a vos”, escribió inicialmente. Acto seguido, profundizó su versión de los hechos con una acusación directa: “Ese día que yo me lo quise llevar vos me mandaste a sacar con la Policía”.

Para finalizar su publicación, Gianinna Maradona dejó un último mensaje cargado de enojo, dirigido no solo a Vanesa Morla, sino también a quienes forman parte de su entorno más cercano. “Te va a volver todo el mal que hiciste, vos, tu hermano y tu marido, Maximiliano Pomargo ”, concluyó, dejando expuesto el profundo conflicto que mantiene con el círculo que rodeó a su padre en los últimos años de su vida.

Cuál fue la reacción de Gianinna Maradona luego de los insultos de Matías Morla

La difusión de los audios de Matías Morla durante el juicio que investiga la muerte de Diego Maradona volvió a generar un fuerte impacto días pasados. En esas conversaciones, el exapoderado del exfutbolista se expresaba en términos ofensivos sobre Gianinna Maradona, situación que motivó un contundente descargo de la hija de Claudia Villafañe antes de ingresar al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro.

Los mensajes fueron reproducidos en el marco del debate oral y dejaron al descubierto la manera en que Morla hablaba de la familia de Maradona en un intercambio de WhatsApp con Leopoldo Luque, realizado antes del fallecimiento del ídolo.

En uno de esos audios, el abogado lanzaba una dura descalificación al afirmar: "Son gordas, malas y desagradecidas". Luego, continuaba con una serie de agravios dirigidos especialmente hacia Gianinna, mientras hacía referencia a la imagen que en ese momento circulaba públicamente de Diego Maradona con la cabeza vendada tras la intervención quirúrgica, abrazado al propio Luque.

De acuerdo con lo que se escuchó en la audiencia, el neurólogo también respondió utilizando un tono similar y acompañó la conversación con expresiones igualmente ofensivas hacia la familia del exfutbolista.

Frente a la repercusión que generaron esos mensajes, durante la audiencia de la semana pasada Matías Morla decidió retractarse de sus palabras. El abogado ofreció disculpas públicas y explicó que aquel intercambio correspondía al año 2020, en un momento de fuerte enfrentamiento con el entorno familiar de Maradona. Según sostuvo, todos estaban "sacados de quicio", motivo por el cual aseguró sentirse arrepentido y avergonzado por el contenido de aquellas conversaciones.

Sin embargo, esas explicaciones no convencieron a Gianinna Maradona, quien fue contundente al ser consultada por el cronista de La mañana de Lape (América TV) antes de ingresar a los tribunales.

"No fueron disculpas sentidas para nada. Nada bueno puede venir de esa persona", expresó sin dudar, dejando en claro que no acepta el pedido de perdón realizado por el exrepresentante de su padre.

Acto seguido, profundizó su postura y sostuvo: "Me causó rechazo, pero habla más de lo que es él realmente hablando en privado de lo que es públicamente".

Finalmente, la hija menor de Diego Maradona y Claudia Villafañe cerró su declaración con otra frase contundente, dejando en evidencia que mantiene intacta su desconfianza hacia Morla. "Está muy bien adiestrado. No le creo para nada", concluyó, descartando por completo la sinceridad del mea culpa realizado por el abogado.