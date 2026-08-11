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Bomba en la causa Maradona: Matías Morla ofreció una fortuna para evitar el juicio oral

Matías Morla rompió el silencio con una oferta millonaria y sorprendió a los herederos de Maradona. Enterate.

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Bomba en la causa Maradona: Matías Morla ofreció una fortuna para evitar el juicio oral

El conflicto por el manejo de las marcas de Diego Maradona sumó un nuevo capítulo y volvió a poner a Matías Morla en el centro de la escena. El abogado, quien fuera representante del Diez, presentó una propuesta millonaria para intentar suspender el juicio oral en la causa en la que está acusado de defraudación por administración fraudulenta.

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La cifra que puso sobre la mesa no pasó desapercibida: Morla ofreció pagar 150 millones de pesos a los seis herederos de Maradona, en seis cuotas de 25 millones para cada uno. Además, planteó cumplir con una probation y realizar trabajos comunitarios si la Justicia acepta el pedido.

La propuesta fue presentada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17 por sus abogados, Rafael Cúneo Libarona y Mauricio D’Alessandro. La defensa sostuvo que, en caso de una eventual condena, la pena podría ser de ejecución condicional debido a que Morla no registra antecedentes penales condenatorios.

El delito que se le atribuye contempla una pena de un mes a seis años de prisión, según el artículo 172 del Código Penal. En ese contexto, sus abogados argumentaron que existen fundamentos para solicitar la suspensión del juicio a prueba.

La millonaria oferta aparece en una causa que nació a partir de una denuncia presentada por los herederos de Maradona contra Morla, a quien acusaron de haberse valido de poderes presuntamente falsificados para avanzar sobre distintos derechos vinculados a la marca del futbolista.

Según la investigación, fueron 21 las marcas cedidas por Maradona, entre ellas “Maradona”, “Diego Maradona”, “Diego Armando Maradona”, “Diegol”, “La mano de Dios”, “El Diez” y “El Diego”. En Argentina existen más de 105 registros y otros 120 en el exterior.

Uno de los puntos centrales del expediente es la cesión del 100% de los derechos de las marcas a las hermanas de Maradona, Rita y Claudia, operación por la que Morla, Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia fueron imputados como coautores de defraudación por administración fraudulenta.

Pero la propuesta de Morla no terminó allí. En caso de obtener el beneficio solicitado, el abogado también ofreció realizar trabajos comunitarios en una institución de bien público, específicamente en una parroquia ubicada en Garín, partido de Escobar.

Desde la defensa remarcaron que los 150 millones de pesos representan “su máximo esfuerzo posible” y aclararon que el ofrecimiento no implica una confesión ni un reconocimiento de responsabilidad civil.

Matías Morla fue citado a indagatoria por apropiación de la marca Diego Maradona

Matías Morla fue citado a indagatoria por apropiación de la marca Diego Maradona

El pedido se conoció mientras la causa avanza hacia una instancia clave. Aunque el fiscal Carlos Donoso Castex no había acompañado la acusación pública sobre el tramo relacionado con la cesión de las acciones de Sattvica S.A., las querellas impulsaron igualmente la llegada del expediente a juicio.

Los otros pedidos que sacudieron la causa, Morla no fue el único imputado que presentó una propuesta para evitar el debate oral. Maximiliano Pomargo también solicitó la suspensión del juicio y ofreció una reparación de 10 mil dólares a los herederos de Maradona.

Sus abogados sostuvieron que Pomargo había sido únicamente un empleado y que no obtuvo beneficios derivados de la explotación de las marcas después de la muerte del futbolista. También remarcaron que había abandonado sus vínculos con la sociedad en 2021.

Por su parte, Rita y Claudia Maradona también pidieron la suspensión del proceso. Rita ofreció 60 millones de pesos en seis cuotas, mientras que Claudia propuso otros 40 millones, también abonados de manera escalonada.

Ambas, además, manifestaron su disposición a cumplir las reglas de conducta que establezca la Justicia y realizar tareas comunitarias.

Ahora, la decisión queda en manos del tribunal. La oferta millonaria de Morla puso nuevamente bajo los reflectores el conflicto por el patrimonio y las marcas de Diego Maradona, mientras los herederos y las querellas deberán definir su postura frente al pedido que podría evitar que el expediente llegue finalmente al juicio oral.

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