Prestaba dinero para pagar la fiesta de 15 de su hija, intentaba cobrar una deuda y lo emboscaron: detuvieron a un sospechoso

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la División Capturas de la Policía de Santiago del Estero montaron un operativo y lograron detenerlo cuando salía del domicilio donde permanecía oculto. Ahora, la Justicia avanza con los trámites para su traslado a Buenos Aires, donde deberá quedar a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 19 descentralizada de Malvinas Argentinas, encabezada por la fiscal Ana Armetta.

Cómo fue el crimen del hombre que prestaba dinero

El asesinato ocurrió el 17 de septiembre en la zona de las calles Viena y Asamblea, en el barrio Pech de Grand Bourg. Ese día, Lucero llegó acompañado por un amigo con la intención de reclamarle a Soria la devolución de un préstamo.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el encuentro derivó en una fuerte discusión en la que también participaron otros hombres que estaban junto al acusado. En medio del enfrentamiento, Lucero y su acompañante fueron golpeados y luego, según la hipótesis de los investigadores, Soria habría extraído un arma de fuego y efectuado un disparo que hirió de muerte al hombre de 38 años.

Tras el ataque, el sospechoso escapó y permaneció prófugo hasta su reciente detención. Lucero murió junto a una camioneta Volkswagen Amarok blanca, que fue secuestrada para realizar las pericias correspondientes, mientras que su amigo sobrevivió al episodio y recibió asistencia médica debido al estado de shock.

La familia denunció que fue una emboscada

Después del asesinato, los familiares de Lucero aseguraron que el encuentro para cobrar el dinero no había sido casual y denunciaron que el hombre fue engañado para que acudiera al lugar.

En declaraciones a Crónica TV, su madre sostuvo que los agresores lo habían citado con la promesa de devolverle el préstamo. “A él lo estaban esperando, porque le dijeron: ‘Vení que ya está la plata, vení a buscar’. Lo emboscaron, él quiso salir corriendo y cuando se estaba por subir al auto, le tiraron un tiro por la espalda”, relató.

El acusado tras ser detenido en Santiago del Estero. (Foto: Policía)

La familia también explicó que Sergio no se dedicaba exclusivamente a prestar dinero, sino que trabajaba en un taller y realizaba esa actividad como una forma de obtener ingresos adicionales. Su principal objetivo era juntar el dinero necesario para organizar la fiesta de 15 años de su hija, una celebración que finalmente se realizó hace pocos días, sin la presencia de su padre.

Los familiares recordaron, además, que la adolescente estuvo cerca de acompañarlo el día del crimen. “Ese día, le dijo a la hija de 15 años: ‘Vamos, porque me van a devolver una plata que presté’, y ella, gracias a Dios, se quedó a cocinar con la abuela”, contaron.

El hermano de la víctima también manifestó su dolor y aseguró que Lucero mantenía una relación de confianza con el hombre acusado de asesinarlo. “A esta persona, mi hermano muchas veces lo alcanzó de buena fe a su casa cuando no tenía para el remís. Sergio era una buena persona y no se merecía esto”, expresó.

Qué pasará con el detenido por el crimen de Grand Bourg

Con la captura de Gustavo Ezequiel Soria, la investigación judicial ingresó en una nueva etapa. La fiscal Ana Armetta deberá indagar al sospechoso una vez que se concrete su traslado a la provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, los investigadores intentan determinar si hubo otras personas involucradas en el homicidio, si alguien colaboró para ocultar el arma utilizada y si el acusado recibió ayuda para escapar después del ataque.

La familia de Sergio Lucero espera que la detención permita avanzar en el esclarecimiento del crimen, ocurrido cuando el hombre intentaba recuperar un dinero que había prestado para cumplir el sueño de celebrar los 15 años de su hija.