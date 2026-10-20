Un hombre apareció muerto horas después del triple crimen de su pareja, su hijo y su madre

En el mismo ambiente donde se encontraba el menor, los agentes hallaron una escopeta de doble caño, que fue secuestrada y puesta a disposición de Policía Científica para establecer si se utilizó durante el ataque.

El estremecedor hecho ocurrió en Monte Grande. (Foto: Redes Sociales)

Sin embargo, el operativo permitió descubrir una tercera víctima. En una vivienda lindera, ubicada dentro del mismo terreno y con salida hacia la calle Alfonso Amat, los investigadores encontraron el cuerpo de Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del presunto agresor.

El principal sospechoso apareció muerto en Burzaco

Mientras los investigadores trabajaban en la escena del triple homicidio, surgió un dato que permitió vincular el caso con otro episodio ocurrido a varios kilómetros de distancia.

Cerca de las 7.30, un hombre había sido encontrado muerto en la intersección de la avenida Monteverde y Vallejos, en Burzaco. Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trataba de Damián Darío Santillán, quien tenía domicilio en la vivienda donde fueron encontradas dos de las víctimas.

A partir de los primeros elementos reunidos, Santillán quedó señalado como el principal sospechoso del triple asesinato. Una de las hipótesis que analizan los investigadores es que el hombre habría cometido los crímenes y luego se habría quitado la vida, aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada.

Los pesquisas también establecieron que Santillán y Prediguer mantenían una relación desde hacía aproximadamente 20 años y que Santino era el único hijo de la pareja. Otro elemento que podría resultar importante para reconstruir lo ocurrido es un mensaje que el sospechoso habría enviado a un familiar antes de morir. Su contenido y las circunstancias en las que fue enviado forman parte de la investigación.

Qué investiga la Justicia sobre el triple homicidio

La causa quedó en manos de la UFI N° 1 descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Ana Río, quien busca determinar cómo se desarrollaron los hechos y qué ocurrió antes de la muerte del principal sospechoso. Entre las medidas pendientes se encuentran los resultados de las autopsias y los peritajes balísticos sobre la escopeta encontrada en la vivienda.

La investigación continúa abierta y las autoridades esperan que las pruebas permitan establecer la mecánica de los tres homicidios y esclarecer las circunstancias de la muerte de Santillán.