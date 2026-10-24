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Triple crimen de Florencio Varela: liberaron a una detenida y procesaron a cuatro acusados

El juez federal Jorge Rodríguez dictó la prisión preventiva para cuatro acusados por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. María Inés Olivera quedó en libertad por falta de mérito, aunque seguirá bajo investigación.

Brenda del Castillo

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela.

La causa por el triple crimen de Florencio Varela sumó una nueva resolución judicial: cuatro acusados fueron procesados con prisión preventiva y María Inés Olivera recuperó la libertad por falta de mérito. La mujer es la madre de David Alberto Godoy, conocido como “Tomate”, uno de los imputados.

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La decisión fue tomada por el juez federal Jorge Rodríguez. En el caso de Olivera, consideró que las pruebas reunidas hasta el momento no alcanzan para procesarla ni para desvincularla definitivamente de la investigación.

Quiénes son los cuatro acusados procesados

Los imputados que continuarán detenidos son Ramiro Luis Mansur, Eugenia Magdalena del Valle Quispe Gallardo, Emilce Chieto y David Alberto Godoy.

El magistrado les atribuyó provisoriamente delitos vinculados con la privación ilegal de la libertad coactiva agravada, los homicidios agravados y el tráfico de estupefacientes. Además, dispuso embargos por $1.000 millones para cada uno.

La resolución forma parte de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales en los asesinatos y determinar el funcionamiento de la presunta estructura criminal.

Qué pasa con Pequeño J

En tanto, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, permanece detenido en el penal de Marcos Paz tras ser extraditado desde Perú a la Argentina, en mayo de 2026. Luego quedó procesado con prisión preventiva por su presunta participación en los homicidios.

Durante sus declaraciones, negó haber participado en los asesinatos. Su situación judicial continúa bajo investigación y todavía no hay una condena definitiva.

Otro de los avances recientes de la causa fue la detención en Lima de Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido como “Papá” y señalado por los investigadores como un presunto referente de la organización narcocriminal.

Las autoridades argentinas anunciaron que avanzarían con el trámite para solicitar su extradición. No obstante, la información disponible no permite afirmar que ya haya sido trasladado a la Argentina.

Cómo fue el triple crimen de Florencio Varela

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas el 19 de septiembre de 2025. Según la reconstrucción de la Fiscalía, las jóvenes fueron engañadas para subir a una Chevrolet Tracker en Ciudad Evita, partido de La Matanza, y trasladadas hasta una vivienda de la calle Chañar al 700, en Villa Vatteone, Florencio Varela.

Allí fueron privadas de su libertad y asesinadas. Sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de la propiedad.

La investigación sostiene que los crímenes ocurrieron en el marco de una organización narcocriminal. Entre las maniobras posteriores que los investigadores atribuyen a los involucrados figuran la quema de la camioneta, la eliminación de teléfonos y la limpieza de la vivienda para ocultar rastros.

La causa continúa abierta y la Justicia busca esclarecer cómo se planificaron los asesinatos y cuál fue la participación de cada imputado.

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