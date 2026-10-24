Triple crimen de Florencio Varela: liberaron a una detenida y procesaron a cuatro acusados

La resolución forma parte de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales en los asesinatos y determinar el funcionamiento de la presunta estructura criminal.

Qué pasa con Pequeño J

En tanto, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, permanece detenido en el penal de Marcos Paz tras ser extraditado desde Perú a la Argentina, en mayo de 2026. Luego quedó procesado con prisión preventiva por su presunta participación en los homicidios.

Durante sus declaraciones, negó haber participado en los asesinatos. Su situación judicial continúa bajo investigación y todavía no hay una condena definitiva.

Otro de los avances recientes de la causa fue la detención en Lima de Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido como “Papá” y señalado por los investigadores como un presunto referente de la organización narcocriminal.

Las autoridades argentinas anunciaron que avanzarían con el trámite para solicitar su extradición. No obstante, la información disponible no permite afirmar que ya haya sido trasladado a la Argentina.

Cómo fue el triple crimen de Florencio Varela

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas el 19 de septiembre de 2025. Según la reconstrucción de la Fiscalía, las jóvenes fueron engañadas para subir a una Chevrolet Tracker en Ciudad Evita, partido de La Matanza, y trasladadas hasta una vivienda de la calle Chañar al 700, en Villa Vatteone, Florencio Varela.

Allí fueron privadas de su libertad y asesinadas. Sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de la propiedad.

La investigación sostiene que los crímenes ocurrieron en el marco de una organización narcocriminal. Entre las maniobras posteriores que los investigadores atribuyen a los involucrados figuran la quema de la camioneta, la eliminación de teléfonos y la limpieza de la vivienda para ocultar rastros.

La causa continúa abierta y la Justicia busca esclarecer cómo se planificaron los asesinatos y cuál fue la participación de cada imputado.