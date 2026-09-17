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Giro en el triple crimen de Florencio Varela: quién es el nuevo sospechoso de la causa

La causa por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo sospechoso y la Justicia busca determinar qué rol habría tenido en la organización investigada por los asesinatos de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo.

Encontraron a un nuevo sospechoso que ya estaba detenido. (Foto: archivo

Encontraron a un nuevo sospechoso que ya estaba detenido. (Foto: archivo, mejorada con IA)

La investigación por el triple crimen narco de Florencio Varela sumó en las últimas horas a un nuevo sospechoso. La DDI de La Matanza identificó a D.G., un hombre argentino oriundo del Barrio Illia del Bajo Flores, señalado por los investigadores como un posible integrante de la estructura criminal vinculada al caso.

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Según fuentes de la causa, el acusado habría tenido participación en la captación y el asesinato de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, las tres jóvenes asesinadas en octubre de 2025. La Justicia busca determinar ahora cuál fue su rol dentro de la organización investigada.

D.G. no se encontraba prófugo al momento de ser identificado y el hombre ya habría estado detenido en una alcaidía de la Policía de la Ciudad por una causa de robo a mano armada.

El sospechoso había sido arrestado en marzo de este año, luego de un asalto a un supermercado en el que habría utilizado un arma de fuego. Ahora será trasladado a la DDI de La Matanza, donde deberá prestar declaración indagatoria ante la Justicia federal. La causa está a cargo del juez federal Jorge Rodríguez y del secretario Ignacio Calvi.

La causa por el triple femicidio de Florencio Varela había sumado cuatro detenidos. (Foto: DDI La Matanza).

La causa por el triple femicidio de Florencio Varela había sumado cuatro detenidos. (Foto: DDI La Matanza).

Nuevos detenidos y la pista de la banda del Bajo Flores

La incorporación de D.G. al expediente se suma a una nueva serie de detenciones vinculadas al caso. A comienzos de este mes fueron arrestados Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera y Eugenia Quispe Gallardo.

Para los investigadores, los cuatro sospechosos habrían tenido distintos niveles de participación dentro de la organización señalada como responsable del hecho: algunos como posibles integrantes de la banda y otros como personas vinculadas a tareas de apoyo.

Entre los detenidos aparece Verónica Emilce Chieto, de 36 años, conocida como “Mamá Coca”. La mujer, oriunda de Ezpeleta, es pareja de Bernabé Mallón, alias “El Tío”, quien permanece detenido y procesado en la causa como supuesto encargado de la logística de la organización.

“Pequeño J”, uno de los principales acusados en el expediente. (Foto: archivo)

“Pequeño J”, uno de los principales acusados en el expediente. (Foto: archivo)

La sospecha sobre Eugenia Quispe y su vínculo con “Pequeño J”

Otra de las detenidas es Eugenia Quispe Gallardo, investigada por su presunta relación con la estructura vinculada a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, uno de los principales acusados en el expediente.

Quispe fue detenida en Florencio Varela y, según trascendió, durante el procedimiento los investigadores encontraron una presunta carta dirigida a “Pequeño J” que, de acuerdo con la pesquisa, nunca habría llegado a ser enviada.

La Justicia continúa avanzando para establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los sospechosos y reconstruir la organización que estaría detrás del triple crimen.

En pocas palabras

  • Nuevo sospechoso: Identificaron a D.G., un hombre detenido en una alcaidía por robo a mano armada.
  • Participación en el crimen: Se lo investiga por captación y asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela.
  • Otros detenidos: Se suman Ramiro Mansur, Verónica Chieto, María Olivera y Eugenia Quispe.
Resumen generado por Thinkindot AI
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