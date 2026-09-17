Giro en el triple crimen de Florencio Varela: quién es el nuevo sospechoso de la causa

La causa por el triple femicidio de Florencio Varela había sumado cuatro detenidos. (Foto: DDI La Matanza).

Nuevos detenidos y la pista de la banda del Bajo Flores

La incorporación de D.G. al expediente se suma a una nueva serie de detenciones vinculadas al caso. A comienzos de este mes fueron arrestados Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera y Eugenia Quispe Gallardo.

Para los investigadores, los cuatro sospechosos habrían tenido distintos niveles de participación dentro de la organización señalada como responsable del hecho: algunos como posibles integrantes de la banda y otros como personas vinculadas a tareas de apoyo.

Entre los detenidos aparece Verónica Emilce Chieto, de 36 años, conocida como “Mamá Coca”. La mujer, oriunda de Ezpeleta, es pareja de Bernabé Mallón, alias “El Tío”, quien permanece detenido y procesado en la causa como supuesto encargado de la logística de la organización.

“Pequeño J”, uno de los principales acusados en el expediente. (Foto: archivo)

La sospecha sobre Eugenia Quispe y su vínculo con “Pequeño J”

Otra de las detenidas es Eugenia Quispe Gallardo, investigada por su presunta relación con la estructura vinculada a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, uno de los principales acusados en el expediente.

Quispe fue detenida en Florencio Varela y, según trascendió, durante el procedimiento los investigadores encontraron una presunta carta dirigida a “Pequeño J” que, de acuerdo con la pesquisa, nunca habría llegado a ser enviada.

La Justicia continúa avanzando para establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los sospechosos y reconstruir la organización que estaría detrás del triple crimen.