El polémico y sugestivo posteo de la ex jueza Julieta Makintach para despedir el 2025

makintach2025

En noviembre de 2025, un jury de enjuiciamiento resolvió por unanimidad (11 votos) remover a Makintach de su cargo y prohibirle volver a ocupar cualquier puesto judicial, tras comprobar que su actuación durante el juicio estuvo afectada por la difusión del documental que protagonizaba, en la que mostraba su llegada a los tribunales, declaraciones desde su despacho y escenas dentro de la sala de audiencias.

Esa difusión causó la nulidad del juicio sobre las responsabilidades penales por la muerte de Maradona. Según la acusación oficial, la filtración alteró gravemente el desarrollo del proceso y afectó la imparcialidad del mismo.

El proceso estuvo marcado además por otras situaciones polémicas. Cuando Makintach ocupó el lugar del presidente del debate, se registraron filmaciones sin autorización dentro del tribunal, que incluyeron un cruce con el abogado Rodolfo Baqué, defensor del enfermero Ricardo Almirón.

Embed

Baqué fue expulsado temporalmente por un supuesto conflicto de intereses, aunque luego aclaró que ese hecho formaba parte del guion del documental Justicia Divina.

Tras los hechos, se declaró la nulidad absoluta del juicio y se iniciaron denuncias penales contra la ex jueza por parte de los abogados de Dalma y Giannina Maradona y de Julio César Coria, ex jefe de seguridad del exjugador de la Selección Argentina.

A lo largo del año, múltiples pedidos de juicio político y la intervención del procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, derivaron en el jury de enjuiciamiento que confirmó su remoción y su prohibición para volver a ocupar cualquier cargo judicial.