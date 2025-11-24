Rechazaron la detención de Julieta Makintach en la causa penal por el documental del juicio a Maradona

Por eso requirieron la detención preventiva de Makintach, amparándose en el artículo 148 del Código Procesal Penal bonaerense, que contempla medidas cautelares ante peligro de fuga, riesgo concreto de entorpecimiento y maniobras orientadas a influir en testigos o manipular prueba.

Los abogados describieron una serie de episodios: mensajes intimidatorios enviados a la custodia policial Malen Tatí Romero tras su declaración, un contacto impropio con la médica esteticista María Eva Soledad Pereyra —a quien habría intentado influir enviándole material audiovisual— y conductas consideradas inapropiadas hacia periodistas que cubrieron el caso. Para ellos, no se trata de situaciones aisladas sino de un “modus operandi” destinado a condicionar a quienes aportan información relevante.

El planteo incluyó, además, la advertencia sobre la capacidad de Makintach para intervenir en la investigación valiéndose de su rol funcional, accediendo a dependencias, registros o personal del Poder Judicial y permitiendo ingresos en días inhábiles sin autorización. También pidieron la preservación y secuestro del material del programa televisivo conducido por Nelson Castro, donde la ex jueza volvió a pronunciarse sobre el proceso, así como la prohibición de realizar declaraciones públicas que pudieran afectar la causa principal o revictimizar a Dalma y Gianinna Maradona.