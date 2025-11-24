En vivo Radio La Red
Julieta Makintach
Diego Armando Maradona
SAN ISIDRO

Rechazaron la detención de Julieta Makintach en la causa penal por el documental del juicio a Maradona

La resolución también negó prohibirle la salida del país y mantuvo vigentes a los fiscales, mientras impuso a la imputada la prohibición de comunicarse con testigos para resguardar la investigación.

La presentación había sido realizada el jueves pasado y el juzgado recordó que sólo la fiscalía está habilitada a requerir una medida de ese tipo. Tampoco prosperó el planteo para impedirle la salida del país.

La resolución también desestimó las nulidades impulsadas por la defensa y la recusación de los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo. En paralelo, se ordenó que Makintach no mantenga contacto de ningún tipo con los testigos, ya sea de manera directa o a través de comunicaciones electrónicas o redes sociales, salvo autorización expresa del tribunal o necesidad procesal. La medida se fundamentó en episodios reiterados señalados como conductas intimidatorias y orientada a preservar la investigación y la libertad declarativa.

El pedido de Burlando

En su escrito, Burlando y Améndola habían argumentado que la causa reveló “conductas inequívocas de perturbación de testigos, actos directos de intimidación, tentativa de manipulación del relato testimonial y comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves”. “Consideramos que deben adoptarse medidas cautelares que resulten idóneas para este caso concreto, resultando a nuestro entender la más adecuada y proporcional al riesgo de elusión y entorpecimiento probatorio la detención preventiva de la imputada Julieta Makintach”, indicaron.

Por eso requirieron la detención preventiva de Makintach, amparándose en el artículo 148 del Código Procesal Penal bonaerense, que contempla medidas cautelares ante peligro de fuga, riesgo concreto de entorpecimiento y maniobras orientadas a influir en testigos o manipular prueba.

Los abogados describieron una serie de episodios: mensajes intimidatorios enviados a la custodia policial Malen Tatí Romero tras su declaración, un contacto impropio con la médica esteticista María Eva Soledad Pereyra —a quien habría intentado influir enviándole material audiovisual— y conductas consideradas inapropiadas hacia periodistas que cubrieron el caso. Para ellos, no se trata de situaciones aisladas sino de un “modus operandi” destinado a condicionar a quienes aportan información relevante.

El planteo incluyó, además, la advertencia sobre la capacidad de Makintach para intervenir en la investigación valiéndose de su rol funcional, accediendo a dependencias, registros o personal del Poder Judicial y permitiendo ingresos en días inhábiles sin autorización. También pidieron la preservación y secuestro del material del programa televisivo conducido por Nelson Castro, donde la ex jueza volvió a pronunciarse sobre el proceso, así como la prohibición de realizar declaraciones públicas que pudieran afectar la causa principal o revictimizar a Dalma y Gianinna Maradona.

