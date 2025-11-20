Solicitaron la detención de Julieta Makintach en la causa penal por el documental del juicio a Maradona

XO776XAH6RBKZPING2HLK3XXDM Fernando Burlando y Dalma Maradona,

“La gravedad institucional del caso, el descaro de las conductas perpetradas en plena función y la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz”, expresaron los letrados en el texto de la presentación que a su vez fue publicada por Infobae.

Los episodios señalados en la presentación

Burlando y Améndola enumeraron diversas situaciones que, según ellos, confirman un modus operandi destinado a manipular la investigación. Entre los hechos mencionados se destacan:

Mensajes intimidatorios enviados a la custodia policial Malen Tattí Romero, inmediatamente después de que declarara en contra de la exjueza.

Contacto impropio con la médica esteticista María Eva Soledad Pereyra, a quien Makintach habría intentado influir enviándole material audiovisual relacionado con la causa.

Conductas destinadas a condicionar periodistas que cubrieron el caso.

Los abogados remarcaron que estos episodios “no son hechos aislados” sino parte de una conducta sistemática orientada a presionar a testigos y a quienes aportan prueba esencial.

Además, advirtieron que Makintach, por su rol previo en el Poder Judicial, aún tendría capacidad para acceder a dependencias, manipular registros e incluso ingresar personal en días inhábiles sin autorización, lo que representaría un riesgo concreto para el proceso.

La ex jueza Julieta Makintach.

Qué otras medidas pidieron los abogados

En caso de que el juez no considere viable la detención, la presentación solicita medidas alternativas:

Prohibición absoluta de salida del país y entrega inmediata del pasaporte.

Prohibición estricta de contacto y acercamiento con testigos, personal policial, funcionarios y periodistas vinculados a la causa.

También pidieron la preservación y secuestro del material audiovisual del programa televisivo de Nelson Castro, donde Makintach habría hecho declaraciones públicas consideradas incompatibles con su situación procesal.

Por último, reclamaron que se le prohíba realizar “comentarios, entrevistas o manifestaciones públicas” sobre la causa Maradona, para evitar la revictimización de Dalma y Gianinna y proteger el proceso penal principal.