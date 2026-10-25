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Cristina Kirchner, Kicillof, Massa y Alberto Fernández celebraron el triunfo de Lula en Brasil

Los principales referentes del peronismo argentino festejaron la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial.

Cristina Kirchner

Cristina Kirchner, Kicillof, Massa y Alberto Fernández celebraron el triunfo de Lula en Brasil. (Foto: archivo)

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil provocó una serie de festejos y mensajes de apoyo de dirigentes políticos argentinos. Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Alberto Fernández se expresaron en las redes sociales tras la victoria del mandatario brasileño frente a Flávio Bolsonaro, que le permitió conseguir su cuarto mandato al frente del país vecino.

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Ajustada elección en Brasil: Lula mantiene la ventaja y supera a Flávio Bolsonaro en el recuento de votos. (Foto: Reuters)

Cristina Kirchner comparó el triunfo de Lula con el 17 de Octubre

La reacción más destacada fue la de Cristina Fernández de Kirchner, quien felicitó al pueblo brasileño y comparó el resultado electoral con una de las fechas más representativas del peronismo. “FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral”, escribió la expresidenta en su cuenta de X.

Después de felicitar al electorado brasileño, le dedicó un mensaje al mandatario reelecto. “Y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, expresó.

El saludo reflejó la relación política que ambos dirigentes mantienen desde hace años y que continuó incluso después de que Cristina Kirchner dejara la Presidencia argentina.

Kicillof y Massa, entre los dirigentes que respaldaron a Lula

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también se sumó a las repercusiones políticas por la reelección del mandatario brasileño. Kicillof había respaldado públicamente la candidatura de Lula durante la campaña y había enviado representantes de su espacio político a Brasil para seguir la segunda vuelta.

Entre ellos estuvo Cecilia Nicolini, asesora en asuntos internacionales del gobernador, quien había destacado la importancia regional que tendría una victoria del Partido de los Trabajadores.

Por su parte, Sergio Massa volvió a quedar entre los dirigentes argentinos que acompañaron al presidente brasileño. El exministro de Economía había publicado una fotografía junto a Lula en la previa del balotaje, acompañada de una frase que sintetizó su respaldo político.

“Mañana y siempre del lado Lula de la vida”, escribió Massa el sábado, antes de la votación.

El Frente Renovador, espacio que conduce, también tuvo presencia en Brasil durante la jornada electoral. Su presidente, Diego Giuliano, se expresó en la misma línea con otro mensaje de apoyo: “Siempre del lado Lula de la vida”.

Alberto Fernández también se sumó a las repercusiones

El expresidente Alberto Fernández también figura entre los dirigentes argentinos que se pronunciaron tras la victoria de Lula. Ambos compartieron una relación política durante sus respectivas presidencias y coincidieron en distintas iniciativas de cooperación regional.

El respaldo de Fernández se sumó a las expresiones de otros referentes del justicialismo que siguieron de cerca el desenlace electoral brasileño.

Lula derrotó a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato

La segunda vuelta presidencial de Brasil terminó con una victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El resultado tuvo una particularidad: el líder del Partido de los Trabajadores había terminado segundo en la primera vuelta y consiguió revertir esa diferencia en el balotaje.

Lula gobernará Brasil por cuarta vez, después de sus dos primeros mandatos entre 2003 y 2010 y de su regreso al poder en 2023.

La elección fue seguida con especial atención desde la Argentina por el peso de Brasil como socio comercial y por las diferencias políticas entre los gobiernos de ambos países.

Mientras el oficialismo libertario había manifestado su cercanía con Flávio Bolsonaro, distintos sectores del peronismo respaldaron la continuidad de Lula.

En pocas palabras

  • Triunfo de Lula: Dirigentes como Cristina Kirchner, Kicillof, Massa y Alberto Fernández celebraron la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.
  • Mensajes de apoyo: Cristina Kirchner comparó el resultado con un "17 de Octubre electoral" y felicitó al presidente brasileño.
  • Contexto político: La victoria de Lula frente a Flávio Bolsonaro generó repercusiones en Argentina, marcando diferencias con el oficialismo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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