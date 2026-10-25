Cristina Kirchner, Kicillof, Massa y Alberto Fernández celebraron el triunfo de Lula en Brasil

Kicillof y Massa, entre los dirigentes que respaldaron a Lula

UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR ❤️Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad.Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil.¡HAY OTRO CAMINO! — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 26, 2026

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también se sumó a las repercusiones políticas por la reelección del mandatario brasileño. Kicillof había respaldado públicamente la candidatura de Lula durante la campaña y había enviado representantes de su espacio político a Brasil para seguir la segunda vuelta.

Entre ellos estuvo Cecilia Nicolini, asesora en asuntos internacionales del gobernador, quien había destacado la importancia regional que tendría una victoria del Partido de los Trabajadores.

Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida.La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos.El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento.La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA. — Sergio Massa (@SergioMassa) October 26, 2026

Por su parte, Sergio Massa volvió a quedar entre los dirigentes argentinos que acompañaron al presidente brasileño. El exministro de Economía había publicado una fotografía junto a Lula en la previa del balotaje, acompañada de una frase que sintetizó su respaldo político.

“Mañana y siempre del lado Lula de la vida”, escribió Massa el sábado, antes de la votación.

El Frente Renovador, espacio que conduce, también tuvo presencia en Brasil durante la jornada electoral. Su presidente, Diego Giuliano, se expresó en la misma línea con otro mensaje de apoyo: “Siempre del lado Lula de la vida”.

Alberto Fernández también se sumó a las repercusiones

Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre.Caminamos juntos cuando volviste a gobernar.Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja.Felicitaciones al presidente reelecto, querido @LulaOficial https://t.co/83YujiPNSu — Alberto Fernández (@alferdez) October 26, 2026

El expresidente Alberto Fernández también figura entre los dirigentes argentinos que se pronunciaron tras la victoria de Lula. Ambos compartieron una relación política durante sus respectivas presidencias y coincidieron en distintas iniciativas de cooperación regional.

El respaldo de Fernández se sumó a las expresiones de otros referentes del justicialismo que siguieron de cerca el desenlace electoral brasileño.

Lula derrotó a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato

La segunda vuelta presidencial de Brasil terminó con una victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El resultado tuvo una particularidad: el líder del Partido de los Trabajadores había terminado segundo en la primera vuelta y consiguió revertir esa diferencia en el balotaje.

Lula gobernará Brasil por cuarta vez, después de sus dos primeros mandatos entre 2003 y 2010 y de su regreso al poder en 2023.

La elección fue seguida con especial atención desde la Argentina por el peso de Brasil como socio comercial y por las diferencias políticas entre los gobiernos de ambos países.

Mientras el oficialismo libertario había manifestado su cercanía con Flávio Bolsonaro, distintos sectores del peronismo respaldaron la continuidad de Lula.