Elecciones en Brasil: la extensión del horario llegó tarde y votantes hallaron colegios cerrados

El pedido llegó al magistrado Cristiano Zanin recién a las 16.40. Finalmente, el juez del Supremo Tribunal Federal autorizó la extensión cuando en algunos establecimientos ya había comenzado el recuento de votos.

La falta de una definición previa y la demora en la comunicación de la medida provocaron desconcierto entre las autoridades electorales y los votantes. En algunos colegios, las actas ya habían sido impresas, por lo que no fue posible reabrir las urnas.

Pasadas las 17, horario inicial de cierre de los comicios, las autoridades electorales divulgaron los primeros resultados oficiales, con apenas el 0,25% escrutado. Sin embargo, por la extensión de dos horas de la votación, el TSE frenó la difusión de datos.

Electores denunciaron que no pudieron votar

Uno de los casos fue el de Lucas Soares, de 20 años, quien contó que salió desde el barrio de Triagem en motocicleta y se encontró con demoras en el tránsito y lluvia durante el recorrido. Según relató, llegó al establecimiento a las 16.59, pero no le permitieron ingresar.

“Cuando llegué, no me dejaron entrar. Después me dijeron que la decisión de extender el horario de votación se había tomado a las 17.14. No pude votar y ya no sé qué hacer”, afirmó, de acuerdo con el medio brasileño.

También Ana Souza, una vecina de Glória de 50 años, contó que viajaba desde Magé cuando se enteró de la extensión. Aunque las puertas del establecimiento seguían abiertas, las urnas ya estaban cerradas y no pudo

Dónde seguir los resultados oficiales de las elecciones de Brasil

El organismo encargado de organizar y supervisar los comicios es el Tribunal Superior Electoral, que centraliza la información del escrutinio. Los resultados pueden consultarse en el portal oficial de la Justicia Electoral brasileña. Allí se publica el avance del recuento, la cantidad de votos contabilizados y los porcentajes obtenidos por cada candidato.