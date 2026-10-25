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Elecciones en Brasil: la extensión del horario llegó tarde y votantes hallaron colegios cerrados

La decisión judicial que autorizó prolongar la votación no llegó a tiempo a algunos centros electorales. En determinados establecimientos, las urnas ya estaban cerradas y las actas impresas, por lo que varios electores denunciaron que no pudieron votar pese a la medida.

Elecciones en Brasil: la extensión del horario llegó tarde y cerraron las urnas en varios colegios de Río de Janeiro

Elecciones en Brasil: la extensión del horario llegó tarde y cerraron las urnas en varios colegios de Río de Janeiro

La ampliación del horario de votación en Brasil quedó envuelta en una controversia luego de que la decisión judicial que la autorizaba llegara tarde a distintos colegios electorales de Río de Janeiro. Cuando se conoció la resolución del magistrado Cristiano Zanin, algunas urnas ya habían sido cerradas y las actas correspondientes estaban impresas, lo que impidió reabrirlas. Entonces, la extensión vale sólo para los centros de votación que no habían cerrado.

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Según informó O Globo, en la escuela CIEP Presidente Tancredo Neves, ubicada en el barrio de Catete, las urnas se cerraron a las 17, el horario previsto originalmente. Funcionarios del Tribunal Regional Electoral de Río de Janeiro (TRE-RJ) indicaron que los procedimientos ya habían concluido cuando se conoció la decisión.

La situación generó reclamos de electores que llegaron al establecimiento después de la hora de cierre y aseguraron que no pudieron emitir su voto. Mientras tanto, el recuento de sufragios también llegó a comenzar, pero fue suspendido por orden del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kássio Nunes Marques.

Por qué se demoró la decisión de ampliar el horario

La confusión se produjo en medio de una demora en el trámite del pedido de prórroga. Según la información difundida por la prensa brasileña, el Tribunal Superior Electoral recibió la solicitud, pero no se pronunció inicialmente sobre el planteo.

El pedido llegó al magistrado Cristiano Zanin recién a las 16.40. Finalmente, el juez del Supremo Tribunal Federal autorizó la extensión cuando en algunos establecimientos ya había comenzado el recuento de votos.

La falta de una definición previa y la demora en la comunicación de la medida provocaron desconcierto entre las autoridades electorales y los votantes. En algunos colegios, las actas ya habían sido impresas, por lo que no fue posible reabrir las urnas.

Pasadas las 17, horario inicial de cierre de los comicios, las autoridades electorales divulgaron los primeros resultados oficiales, con apenas el 0,25% escrutado. Sin embargo, por la extensión de dos horas de la votación, el TSE frenó la difusión de datos.

Electores denunciaron que no pudieron votar

Uno de los casos fue el de Lucas Soares, de 20 años, quien contó que salió desde el barrio de Triagem en motocicleta y se encontró con demoras en el tránsito y lluvia durante el recorrido. Según relató, llegó al establecimiento a las 16.59, pero no le permitieron ingresar.

“Cuando llegué, no me dejaron entrar. Después me dijeron que la decisión de extender el horario de votación se había tomado a las 17.14. No pude votar y ya no sé qué hacer”, afirmó, de acuerdo con el medio brasileño.

También Ana Souza, una vecina de Glória de 50 años, contó que viajaba desde Magé cuando se enteró de la extensión. Aunque las puertas del establecimiento seguían abiertas, las urnas ya estaban cerradas y no pudo

Dónde seguir los resultados oficiales de las elecciones de Brasil

El organismo encargado de organizar y supervisar los comicios es el Tribunal Superior Electoral, que centraliza la información del escrutinio. Los resultados pueden consultarse en el portal oficial de la Justicia Electoral brasileña. Allí se publica el avance del recuento, la cantidad de votos contabilizados y los porcentajes obtenidos por cada candidato.

En pocas palabras

  • Extensión horaria: La decisión judicial que extendió el horario de votación llegó tarde a colegios de Río de Janeiro.
  • Denuncias de votantes: Varios electores denunciaron no poder votar porque las urnas ya estaban cerradas al momento de la notificación.
  • Suspensión del escrutinio: El recuento de sufragios fue suspendido temporalmente por orden del Tribunal Superior Electoral.
Resumen generado por Thinkindot AI
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