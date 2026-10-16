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El Gobierno calificó los incidentes en la marcha universitaria como un "ataque a la democracia"

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, denunció la presencia de grupos organizados detrás de los hechos de violencia registrados durante la movilización frente al Congreso. Además, rechazó las acusaciones de desfinanciamiento universitario.

El Gobierno calificó los incidentes en la marcha universitaria como un ataque a la democracia. (Foto: archivo)

El Gobierno calificó los incidentes en la marcha universitaria como un "ataque a la democracia". (Foto: archivo)

El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, cuestionó los incidentes violentos ocurridos durante la Marcha Federal Universitaria y aseguró que existen organizaciones dedicadas a generar disturbios para desestabilizar el sistema democrático. Al mismo tiempo, defendió la política de financiamiento universitario del gobierno de Javier Milei y sostuvo que la asignación de recursos debe realizarse sin comprometer el equilibrio fiscal.

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El vicerrector de la UBA respondió a la ministra de Seguridad tras sus críticas por los incidentes frente al Congreso. (Foto: archivo)

En una entrevista por Radio Mitre, el funcionario se refirió a los enfrentamientos registrados durante la movilización del jueves y diferenció a quienes participaron pacíficamente de los grupos que protagonizaron los episodios de violencia.

"Estos son grupos de tareas. Está claro que hay organizaciones, es recurrente, está muy a la vista. Hay organizaciones que se dedican a generar ataques a la democracia por esta vía", afirmó Torrendell.

El secretario consideró que se trata de una modalidad que también se observa en otros países y aseguró que los grupos involucrados son conocidos por las autoridades.

Carlos Torrendell, el secretario de Educación. (Foto: archivo)

Carlos Torrendell, el secretario de Educación. (Foto: archivo)

Torrendell rechazó las acusaciones de infiltrados del Gobierno

Durante la entrevista, el periodista Eduardo Feinmann le planteó que desde sectores de la oposición se acusó al Gobierno y a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de estar detrás de presuntas infiltraciones destinadas a provocar incidentes durante las protestas.

Frente a esa versión, Torrendell defendió la actuación del Ejecutivo. "Me parece que es bastante evidente que el Gobierno, justamente en materia de espacio público, lo que está buscando es la paz, la tranquilidad", sostuvo.

El funcionario insistió en que las manifestaciones pacíficas son legítimas y forman parte del ejercicio democrático, pero advirtió que la violencia representa una amenaza para las instituciones. "Cuando uno desarrolla violencia en el espacio público, lo que está cuestionando, en última instancia, es la república y la democracia", expresó.

De todos modos, reconoció la legitimidad del reclamo universitario y coincidió en que la mayor parte de la movilización se desarrolló de manera pacífica.

Defendió los fondos para las universidades y ratificó el superávit fiscal

Otro de los ejes de la entrevista fue el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales, en medio de los reclamos por mayores recursos y recomposición salarial. Torrendell aseguró que el Gobierno considera que está cumpliendo con sus obligaciones legales y explicó que las diferencias sobre la aplicación de determinadas normas se encuentran bajo discusión judicial.

"El Gobierno está litigando en tribunales lo que le parece que corresponde hacer de otra manera", señaló. "Cumplir la ley es pagar lo que se debe dentro de lo técnicamente adecuado", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el Congreso debe establecer de dónde provendrán los recursos necesarios para financiar los incrementos presupuestarios y salariales reclamados por las universidades.

El funcionario también defendió la política de equilibrio fiscal del Ejecutivo. "Hay un país que adhiere mayoritariamente a algo que es lógico, que es tratar de cuidar los recursos, tener un superávit fiscal", expresó.

Además, aseguró que el Gobierno incrementó los fondos destinados a las universidades después de una resolución judicial y que continuará asignando recursos dentro de los márgenes que considera técnicamente posibles.

Las críticas a Emiliano Yacobitti y la defensa del presupuesto universitario

Torrendell también respondió a los cuestionamientos del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, quien sostiene que la política oficial busca desfinanciar la educación pública. El secretario rechazó esa interpretación y cuestionó la manera en que se utilizaron los recursos educativos durante administraciones anteriores.

Como ejemplo, mencionó el presupuesto destinado a los hospitales universitarios, entre ellos el Hospital de Clínicas, y afirmó que la propuesta presupuestaria del Ejecutivo contempla un incremento nominal de 14 veces respecto de 2023.

Según su interpretación, esa evolución se ubicaría por encima de la inflación acumulada en el período. La cifra fue presentada por el funcionario durante la entrevista, sin un desglose de las partidas.

"No se trata solo de poner recursos dentro de la línea presupuestaria de educación y universidades, sino que, dentro de esa línea, esos recursos se dirijan a que los chicos aprendan", sostuvo.

También cuestionó los gastos que, a su criterio, no contribuyen directamente a mejorar los aprendizajes, la calidad docente o los programas de acompañamiento educativo.

En pocas palabras

  • Carlos Torrendell: Denunció grupos organizados detrás de la violencia en la marcha universitaria.
  • Financiamiento: El Gobierno defiende su política y pide al Congreso definir recursos para universidades.
  • Reclamo UBA: Se cuestiona la gestión de recursos y la necesidad de mejorar el aprendizaje.
Resumen generado por Thinkindot AI
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