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Un funcionario del Gobierno cuestionó la marcha universitaria: "El problema es porque cumplimos la ley"

El subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, aseguró en A24 que el Gobierno cumple con la ley y acusó al Congreso de aprobar una norma que viola la Ley de Administración Financiera.

Alejandro Álvarez defendió la posición del Gobierno. (Foto: archivo).

Alejandro Álvarez defendió la posición del Gobierno. (Foto: archivo).

El secretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, advirtió que la quinta Marcha Federal Universitaria convocada hoy en Plaza de Congreso se debe a que el Gobierno "cumple la ley" y responsabilizó a los legisladores que votaron por la iniciativa, que se encuentra judicializada, "violando la ley de administración financiera".

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En diálogo con A24, el subsecretario señaló que "todo este problema es porque cumplimos la ley, no porque la incumplimos", en referencia a la masiva convocatoria que sindicatos, autoridades de universidades, estudiantes, docentes y no docentes protagonizaron este jueves frente al Congreso.

"Votaron una ley violando la ley de administración financiera, que es una ley que establece claramente que toda ley que asigne fondos por fuera del presupuesto tiene que determinar cuál es la partida que se va a usar", indicó Álvarez y explicó que, en el caso de que, "ese aspecto de la ley" no se cumpla en la sanción de otra iniciativa, ésta es "promulgada y en el mismo acto suspendida".

"Ese es el ordenamiento jurídico de una república. Es cuando una ley no tiene los fondos que debería tener", justificó por qué todavía el Gobierno no cumplió con la ley de financiamiento universitario, tal como reclama el sector.

En esa línea, defendió que "cuando una ley no tiene los fondos que debería tener asignados dentro del presupuesto, la tenés que promulgar y en el mismo decreto se suspende". Por eso, opinó que "el Gobierno cumple" y rechazó que "la ley que incumple la ley es la que votaron".

Álvarez consideró que la sanción del financiamiento universitario fue "para quebrar al Estado", y en contraposición, planteó que desde el Ministerio de Capital Humano "ejecutamos el presupuesto que aprueba el Congreso".

El fallo de la Justicia

Álvarez también se refirió al fallo judicial de la Corte Suprema que ordenó cumplir con el financiamiento universitario hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Sin embargo, el subsecretario objetó que "el fallo es una cautelar" y observó que "es distinto de la cuestión de fondo".

"En la última instancia que estamos en ese momento, el juez no indica qué es lo que no cumplimos", cuestionó y remarcó que la explicación que presentó el Gobierno sobre el cumplimiento de la cautelar "no fue contradecido" en la Justicia. "Técnicamente los aumentos que se dieron son los que indica la cautelar", abundó.

Además, remarcó que "el aumento" dado por el Gobierno a los trabajadores universitarios "es muy por encima del promedio del estado".

"Hoy no hay nada desfinanciado. No hay ninguna carrera desfinanciada, no hay nada que no funcione. Lo que nosotros no vamos a aceptar son gastos delirantes, como pretenden algunas universidades, que es 'Dame plata' y después no rinden", acusó.

La convocatoria y la crítica a Kicillof

Respecto a la marcha universitaria, señaló que fue convocada por "partidos políticos" y apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Tiene la caradurez de ir a esta marcha cuando su provincia tiene los peores resultados de las Pruebas a Aprender, vive una catástrofe educativa y en el día de hoy tuvo un paro", criticó.

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