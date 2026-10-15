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La UBA respondió al Gobierno por los incidentes en la marcha universitaria y exigió que cumpla con la ley de financiamiento

El vicerrector de la UBA respondió a la ministra de Seguridad tras sus críticas por los incidentes frente al Congreso. Destacó la convocatoria de la movilización, se desligó de los hechos violentos y reclamó que el presidente cumpla con la ley de Financiamiento Universitario.

El vicerrector de la UBA respondió a la ministra de Seguridad tras sus críticas por los incidentes frente al Congreso. (Foto: archivo)

El vicerrector de la UBA respondió a la ministra de Seguridad tras sus críticas por los incidentes frente al Congreso. (Foto: archivo)

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, respondió este jueves a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de que la funcionaria cuestionara los incidentes registrados durante la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso. El dirigente universitario destacó la convocatoria de la protesta y sostuvo que el Gobierno debe cumplir con la ley de Financiamiento Universitario.

Leé también Incidentes en el Congreso: las fuerzas de seguridad despejaron la plaza y detuvieron a 31 manifestantes
La Marcha Federal Universitaria tuvo enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los manifestantes. (Foto: Reuters).

“Cientos de miles de personas se movilizaron” para reclamar en defensa de la educación pública, remarcó Yacobitti. En respuesta a una publicación de Monteoliva en redes sociales, coincidió con la ministra en que nadie está por encima de la ley, pero apuntó directamente contra el presidente Javier Milei.

“Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos”, escribió el vicerrector de la UBA.

De esta manera, Yacobitti se desligó de los hechos violentos ocurridos durante la movilización y afirmó que quienes los protagonizaron no representan a la comunidad universitaria. También sostuvo que las fuerzas de seguridad deberían identificar a los responsables.

El Gobierno cuestionó los incidentes frente al Congreso

La respuesta de Yacobitti llegó después de que Monteoliva publicara un video con imágenes de los enfrentamientos registrados durante la marcha. La ministra sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita a ejercer violencia y advirtió que quienes cometan delitos deberán responder ante la Justicia.

“Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, escribió la funcionaria.

En la misma publicación, agregó que “el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia” y afirmó que quienes agredan a efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia.

Durante los incidentes frente al Congreso, la Policía y la Gendarmería utilizaron gases lacrimógenos y un camión hidrante para dispersar a los grupos que arrojaron piedras contra los efectivos. Según la información difundida sobre el operativo, hubo 31 personas detenidas.

Repudiamos enérgicamente la represión y la violencia que obligó a suspender el acto central en

Buenos Aires antes de que terminara. Cuatro marchas absolutamente masivas sin que fueran controladas por las fuerzas de seguridad y nunca hubo un solo episodio; y en todo el país se manifestaron hoy

La respuesta de las universidades

En un comunicado conjunto el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), repudiaron "enérgicamente la represión y la violencia que obligó a suspender el acto central en Buenos Aires antes de que terminara".

"Cuatro marchas absolutamente masivas sin que fueran controladas por las fuerzas de seguridad y nunca hubo un solo episodio; y en todo el país se manifestaron hoy miles de personas pacíficamente y sin inconvenientes", destacaron en la misiva.

Además, agregaron: "Llevamos adelante una movilización que congregó a decenas de miles de argentinas y argentinos en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso y validó en diversas instancias la Justicia pero el Poder Ejecutivo desde hace casi un año se niega a cumplir".

"La respuesta y el despliegue represivo confirman que el incumplimiento de la ley de financiamiento no es un problema de disponibilidad de recursos sino de voluntad y decisión", acusaron y señalaron que "la manifestación se desarrollaba dentro del marco de la democracia y respeto de las instituciones y fue el gobierno nacional el que tomó la decisión de reprimir cruzando todos los límites".

Y completaron: "Sin embargo, la obstinación y la violencia no empañan la convocatoria otra vez multitudinaria en todo el país, ni nos harán bajar los brazos".

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

La discusión se produjo en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias, sindicatos y organizaciones sociales para reclamar mayor presupuesto para la educación pública y el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias, sindicatos y organizaciones sociales. (Foto: NA)

La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias, sindicatos y organizaciones sociales. (Foto: NA)

Mientras el Gobierno puso el foco en los episodios de violencia, desde la UBA insistieron en distinguir a los responsables de los incidentes del conjunto de los manifestantes y en mantener el reclamo por los fondos destinados a las universidades públicas.

Con su respuesta a Monteoliva, Yacobitti buscó correr el eje de la discusión hacia la obligación del Poder Ejecutivo de cumplir con la ley y cuestionó que el Presidente quede al margen de las exigencias legales.

En pocas palabras

  • UBA respondió al Gobierno: El vicerrector Emiliano Yacobitti criticó las declaraciones de la ministra Monteoliva y exigió el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.
  • Incidentes frente al Congreso: La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, repudió la violencia y advirtió que los responsables responderán ante la Justicia.
  • Reclamo presupuestario: Las universidades nacionales reiteraron la demanda por mayor presupuesto y el cumplimiento de la ley de financiamiento, desligando a la comunidad universitaria de los actos violentos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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