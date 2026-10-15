La UBA respondió al Gobierno por los incidentes en la marcha universitaria y exigió que cumpla con la ley de financiamiento

El Gobierno cuestionó los incidentes frente al Congreso

La respuesta de Yacobitti llegó después de que Monteoliva publicara un video con imágenes de los enfrentamientos registrados durante la marcha. La ministra sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita a ejercer violencia y advirtió que quienes cometan delitos deberán responder ante la Justicia.

“Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, escribió la funcionaria.

En la misma publicación, agregó que “el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia” y afirmó que quienes agredan a efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia.

Durante los incidentes frente al Congreso, la Policía y la Gendarmería utilizaron gases lacrimógenos y un camión hidrante para dispersar a los grupos que arrojaron piedras contra los efectivos. Según la información difundida sobre el operativo, hubo 31 personas detenidas.

Repudiamos enérgicamente la represión y la violencia que obligó a suspender el acto central en

Buenos Aires antes de que terminara. Cuatro marchas absolutamente masivas sin que fueran controladas por las fuerzas de seguridad y nunca hubo un solo episodio; y en todo el país se manifestaron hoy

La respuesta de las universidades

En un comunicado conjunto el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), repudiaron "enérgicamente la represión y la violencia que obligó a suspender el acto central en Buenos Aires antes de que terminara".

"Cuatro marchas absolutamente masivas sin que fueran controladas por las fuerzas de seguridad y nunca hubo un solo episodio; y en todo el país se manifestaron hoy miles de personas pacíficamente y sin inconvenientes", destacaron en la misiva.

Además, agregaron: "Llevamos adelante una movilización que congregó a decenas de miles de argentinas y argentinos en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso y validó en diversas instancias la Justicia pero el Poder Ejecutivo desde hace casi un año se niega a cumplir".

"La respuesta y el despliegue represivo confirman que el incumplimiento de la ley de financiamiento no es un problema de disponibilidad de recursos sino de voluntad y decisión", acusaron y señalaron que "la manifestación se desarrollaba dentro del marco de la democracia y respeto de las instituciones y fue el gobierno nacional el que tomó la decisión de reprimir cruzando todos los límites".

Y completaron: "Sin embargo, la obstinación y la violencia no empañan la convocatoria otra vez multitudinaria en todo el país, ni nos harán bajar los brazos".

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

La discusión se produjo en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias, sindicatos y organizaciones sociales para reclamar mayor presupuesto para la educación pública y el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias, sindicatos y organizaciones sociales. (Foto: NA)

Mientras el Gobierno puso el foco en los episodios de violencia, desde la UBA insistieron en distinguir a los responsables de los incidentes del conjunto de los manifestantes y en mantener el reclamo por los fondos destinados a las universidades públicas.

Con su respuesta a Monteoliva, Yacobitti buscó correr el eje de la discusión hacia la obligación del Poder Ejecutivo de cumplir con la ley y cuestionó que el Presidente quede al margen de las exigencias legales.