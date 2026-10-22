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Narcotráfico y terrorismo

El Gobierno endureció su política de seguridad y declaró terroristas a cinco organizaciones criminales latinoamericanas

La medida fue anunciada oficialmente primero en un comunicado de la Oficina del Presidente. Luego, tomó valor legal al publicarse en el Boletín Oficial.

Las FARC

Las FARC, una de las organizaciones declaradas como terroristas por el gobierno argentino. (Foto: Gentileza Indymedia)

El Gobierno de Javier Milei declaró como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y armados de México, Colombia y Ecuador. Entre los incorporados a esa categoría figuran: el Cártel de Sinaloa y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). La medida también alcanza al Ejército de Liberación Nacional (ELN), La Nueva Familia Michoacana y Los Tiguerones.

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La Argentina es un faro de libertad, dijo Milei en España. (Foto: captura de TV)

La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente y formalizada mediante la Resolución Conjunta 5/2026, publicada en el Boletín Oficial. Las cinco organizaciones fueron incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.

Según el comunicado oficial, el Cártel de Sinaloa es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos, entre otras actividades delictivas. El Ejecutivo destacó que Estados Unidos y otros países ya lo habían designado como organización terrorista.

La medida también incluye a La Nueva Familia Michoacana, señalada por su participación en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, y a Los Tiguerones, una banda ecuatoriana vinculada al narcotráfico y al sicariato.

En cuanto a las FARC-EP y el ELN, el Gobierno sostuvo que su capacidad operativa y expansión regional representan un riesgo que trasciende las fronteras colombianas y puede comprometer la seguridad nacional argentina.

El anuncio se enmarca en la estrategia de Javier Milei contra el crimen organizado transnacional y profundiza la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad regional.

La DEA, la agencia norteamericana que más persigue a los integrantes del cartel mexicano de Sinaloa. (Foto: Gentileza La Sexta)

La DEA, la agencia norteamericana que más persigue a los integrantes del cartel mexicano de Sinaloa. (Foto: Gentileza La Sexta)

Qué dice el Gobierno sobre los grupos narcos y las guerrillas

En la publicación del Boletín Oficial, la comunicación conjunta 5/2026 de los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores establece:

"La inscripción en el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente medida, de las siguientes organizaciones criminales:

a. CÁRTEL DE SINALOA;

b. EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL;

c. LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA;

d. LOS TIGUERONES;

e. FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA - EJÉRCITO DEL PUEBLO (FARC-EP)

También se informó por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente, que lleva la firma del presidente Javier Milei, al pie del documento. El Ejecutivo definió al Cártel de Sinaloa como una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos, entre otras actividades delictivas. Además, destacó que Estados Unidos y otros países ya lo habían designado como grupo terrorista.

La resolución también incluye a La Nueva Familia Michoacana, a la que el Gobierno vincula con el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, y advierte sobre su expansión regional.

Según el comunicado, el grupo surgió de una división de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, organización que la Argentina ya había declarado terrorista en agosto.

Respecto de las FARC-EP y el ELN, el Gobierno destacó que debe estar atento a que su estructura delictiva podría tener como objetivo proyectar actividades hacia el territorio argentino.

El vínculo con Estados Unidos y la lucha contra el narcotráfico

La decisión se conoció después de que, a comienzos de octubre, Estados Unidos estableciera en la Argentina una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), con fondos superiores a los US$ 13 millones para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La incorporación al RePET fue coordinada entre la Cancillería, los ministerios de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

En pocas palabras

  • Argentina declaró: Cinco grupos criminales, incluyendo el Cártel de Sinaloa, fueron declarados organizaciones terroristas.
  • Integran la lista: FARC-EP, ELN, La Nueva Familia Michoacana y Los Tiguerones también fueron incluidos en la medida oficial.
  • Coordinación regional: La decisión busca reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional y la seguridad en América Latina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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