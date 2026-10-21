El motivo por el que Milei apareció con una venda en el cuello durante su visita a España

El golpe le provocó un hematoma en el cuello, por lo que el presidente llevaba un apósito de tamaño considerable en esa zona. La imagen se registró durante su participación en el encuentro realizado en la capital española.

La imagen se registró durante su participación en el encuentro realizado en la capital española. (Foto: Reuters)

Desde la Casa Rosada explicaron que Milei había sufrido un golpe al resbalar cuando salía de la bañera y señalaron que se encontraba en buenas condiciones de salud.

Las declaraciones de Milei en España ante empresarios

La imagen de Milei con la venda en el cuello se conoció en el marco de una jornada que incluyó compromisos políticos y actividades académicas en Madrid.

Más temprano, el presidente participó del Fórum Europa en Madrid, donde defendió su programa económico y volvió a cuestionar al socialismo. Durante su exposición, el presidente afirmó que la Argentina es “un faro de la libertad en un mundo que tiende a la tiranía” y sostuvo que el kirchnerismo representa esa corriente política en el país.

En el mismo encuentro, el mandatario lanzó nuevas críticas contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de “dictador”. Además, reiteró sus cuestionamientos a su gestión con la frase “hay que sacarlo a patadas”.

El episodio se conoció durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. (Foto: Reuters)

Milei también se refirió a las perspectivas económicas de la Argentina y pronosticó que su modelo liberal será ratificado el próximo año. En ese contexto, aseguró que el país alcanzará la categoría de investment grade, una calificación vinculada a la calidad crediticia, y anticipó un crecimiento económico sin precedentes.

La agenda de Milei en España también contempló una actividad en la Universidad Rey Juan Carlos y reuniones con integrantes de la Fundación Disenso, vinculada al partido Vox.

Asimismo, el presidente tenía previsto mantener un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, titular de la Comunidad de Madrid y una de las dirigentes españolas con las que comparte mayor afinidad política.