El motivo por el que Milei apareció con una venda en el cuello durante su visita a España

El presidente Javier Milei apareció con una venda en el cuello durante una actividad con empresarios y representantes de medios de comunicación en Madrid, España.
El presidente participó de una actividad en Madrid con un apósito visible en el cuello. Eduardo Feinmann contó en A24 que el mandatario sufrió un golpe al resbalar cuando salía de la bañera.
El presidente participó de una actividad en Madrid con un apósito visible en el cuello. (Foto: archivo)
El presidente Javier Milei apareció con una venda en el cuello durante una actividad con empresarios y representantes de medios de comunicación en Madrid, España.
Según informó Eduardo Feinmann en A24, el mandatario sufrió un resbalón al salir de la bañera que le provocó un golpe y un hematoma en esa zona.
El episodio se conoció durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, que se realizó en el Real Casino de Madrid como parte de la agenda presidencial en territorio español.
La presencia del vendaje llamó la atención durante la actividad y generó consultas sobre el estado de salud del jefe de Estado. La lesión, de acuerdo con la información difundida, se produjo a raíz de un accidente doméstico.
El golpe le provocó un hematoma en el cuello, por lo que el presidente llevaba un apósito de tamaño considerable en esa zona. La imagen se registró durante su participación en el encuentro realizado en la capital española.
Desde la Casa Rosada explicaron que Milei había sufrido un golpe al resbalar cuando salía de la bañera y señalaron que se encontraba en buenas condiciones de salud.
La imagen de Milei con la venda en el cuello se conoció en el marco de una jornada que incluyó compromisos políticos y actividades académicas en Madrid.
Más temprano, el presidente participó del Fórum Europa en Madrid, donde defendió su programa económico y volvió a cuestionar al socialismo. Durante su exposición, el presidente afirmó que la Argentina es “un faro de la libertad en un mundo que tiende a la tiranía” y sostuvo que el kirchnerismo representa esa corriente política en el país.
En el mismo encuentro, el mandatario lanzó nuevas críticas contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de “dictador”. Además, reiteró sus cuestionamientos a su gestión con la frase “hay que sacarlo a patadas”.
Milei también se refirió a las perspectivas económicas de la Argentina y pronosticó que su modelo liberal será ratificado el próximo año. En ese contexto, aseguró que el país alcanzará la categoría de investment grade, una calificación vinculada a la calidad crediticia, y anticipó un crecimiento económico sin precedentes.
La agenda de Milei en España también contempló una actividad en la Universidad Rey Juan Carlos y reuniones con integrantes de la Fundación Disenso, vinculada al partido Vox.
Asimismo, el presidente tenía previsto mantener un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, titular de la Comunidad de Madrid y una de las dirigentes españolas con las que comparte mayor afinidad política.