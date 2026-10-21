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Javier Milei regresa al país este jueves tras su gira por España

El presidente partió de Madrid este miércoles a las 16 y tiene previsto arribar a la Argentina el jueves a las 8. Durante su visita, participó de un foro económico, defendió su programa de Gobierno y mantuvo encuentros con referentes de la derecha española.

Javier Milei regresa al país este jueves tras su gira por España. (Foto: Reuters)

Javier Milei regresa al país este jueves tras su gira por España. (Foto: Reuters)

Javier Milei emprendía este miércoles el vuelo de regreso a la Argentina tras completar una agenda de actividades políticas, económicas y académicas en Madrid. Según el cronograma oficial, el avión presidencial partió a las 16 y tiene previsto aterrizar en el país este jueves a las 8, junto con la comitiva que acompañó al mandatario durante la visita.

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El presidente había viajado a España el lunes por la noche y arribó a Madrid el martes a las 13. Durante su estadía, participó de encuentros con referentes del liberalismo económico, mantuvo reuniones con dirigentes políticos españoles y volvió a cuestionar al jefe del Gobierno de ese país, Pedro Sánchez.

El presidente mantuvo una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. (Foto: Presidencia)

El presidente mantuvo una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. (Foto: Presidencia)

La gira también incluyó una visita a la Universidad Rey Juan Carlos, un encuentro con la Fundación Disenso, vinculada al partido Vox, y una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Las críticas de Milei a Pedro Sánchez durante un foro económico

Uno de los momentos centrales de la visita fue la participación de Milei en el encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, que se realizó en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Durante su exposición ante empresarios y representantes de distintos sectores, el mandatario defendió su programa económico y volvió a cuestionar al socialismo. En ese contexto, afirmó que la Argentina es “un faro de la libertad en un mundo que tiende a la tiranía” y sostuvo que el kirchnerismo representa esa corriente política en el país.

Además, lanzó nuevas críticas contra Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”. En la misma línea, reiteró sus cuestionamientos al Gobierno español y sostuvo que “hay que sacarlo a patadas”.

Milei en el encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, que se realizó en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. (Foto: Reuters)

Milei en el encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, que se realizó en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. (Foto: Reuters)

Milei también se refirió a las perspectivas económicas de la Argentina. Durante su exposición, pronosticó que su modelo liberal será ratificado el próximo año y aseguró que el país alcanzará la categoría de investment grade, una calificación vinculada a la calidad crediticia, lo que, según su proyección, permitiría un crecimiento económico sin precedentes.

La agenda académica y los encuentros con dirigentes españoles

Tras su participación en el foro económico, Milei continuó con sus actividades en la Universidad Rey Juan Carlos. Allí tenía previsto reunirse con el profesor Jesús Huerta de Soto y participar de la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca.

Más tarde, el mandatario mantuvo un encuentro con integrantes de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, una de las principales fuerzas políticas de la derecha española.

La agenda también contempló una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular, con quien Milei mantiene afinidad política.

Antes de emprender el regreso a la Argentina, el presidente tenía prevista una entrevista con el periodista Fernando González, del medio uruguayo El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia.

Con su partida de Madrid este miércoles, Milei dio por finalizada una visita que combinó exposiciones sobre su programa económico, actividades académicas y reuniones con dirigentes políticos españoles. Su llegada a la Argentina está prevista para este jueves a las 8.

En pocas palabras

  • Regreso al país: Javier Milei emprende el vuelo de regreso a la Argentina este jueves a las 8 tras su gira por España.
  • Agenda en Madrid: Participó de un foro económico, defendió su programa de Gobierno y mantuvo encuentros con referentes de la derecha española.
  • Críticas a Sánchez: Volvió a cuestionar al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificándolo de "impresentable dictador".
Resumen generado por Thinkindot AI
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