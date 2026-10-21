Javier Milei regresa al país este jueves tras su gira por España

Durante su exposición ante empresarios y representantes de distintos sectores, el mandatario defendió su programa económico y volvió a cuestionar al socialismo. En ese contexto, afirmó que la Argentina es “un faro de la libertad en un mundo que tiende a la tiranía” y sostuvo que el kirchnerismo representa esa corriente política en el país.

Además, lanzó nuevas críticas contra Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”. En la misma línea, reiteró sus cuestionamientos al Gobierno español y sostuvo que “hay que sacarlo a patadas”.

Milei en el encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, que se realizó en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. (Foto: Reuters)

Milei también se refirió a las perspectivas económicas de la Argentina. Durante su exposición, pronosticó que su modelo liberal será ratificado el próximo año y aseguró que el país alcanzará la categoría de investment grade, una calificación vinculada a la calidad crediticia, lo que, según su proyección, permitiría un crecimiento económico sin precedentes.

La agenda académica y los encuentros con dirigentes españoles

Tras su participación en el foro económico, Milei continuó con sus actividades en la Universidad Rey Juan Carlos. Allí tenía previsto reunirse con el profesor Jesús Huerta de Soto y participar de la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca.

Más tarde, el mandatario mantuvo un encuentro con integrantes de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, una de las principales fuerzas políticas de la derecha española.

La agenda también contempló una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular, con quien Milei mantiene afinidad política.

Antes de emprender el regreso a la Argentina, el presidente tenía prevista una entrevista con el periodista Fernando González, del medio uruguayo El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia.

Con su partida de Madrid este miércoles, Milei dio por finalizada una visita que combinó exposiciones sobre su programa económico, actividades académicas y reuniones con dirigentes políticos españoles. Su llegada a la Argentina está prevista para este jueves a las 8.