Exclusivo GPS | Tras la toma en el barrio Mugica, el plan de vivienda que plantea Javier Milei

En ese sentido, Inti agregó "Milei me llama hace bastante, año y moneda, mientras yo laburaba con todos, tratando de que todos entiendan este nivel de estupidez, y me dice, ¿me podés explicar bien? Y yo le expliqué bien lo que habíamos hablado tantas veces al aire. Un par de semanas después me llama su coordinador de equipos técnicos y me pide que le explique de nuevo bien cómo era que todas las familias argentinas pueden tener una vivienda. ¿Por qué cuernos los tipos que laburan de camarógrafo acá no pueden comprarse una casa en cuotas? No lo entiende nadie".

En tanto, Grana afirmó "porque no hay crédito. Porque no hay crédito. Y el punto es cómo podés generar crédito. Crédito hipotecario para construcción, acordate, el pife del macrismo fue generar crédito para adquisición de menos vivienda de las que se necesita".

Sobre esto, Inti contestó: "yo no soy matanegro, no soy gorila, yo creo que la gente es nuestro principal patrimonio. Cuando Milei, que para ustedes será de extrema derecha, yo no creo, yo creo que es un vivo bárbaro que logró que en este programa se nombre Milei 400 veces, dos Bullrich, dos Massa".

" Cuando logramos poner la idea del procrear sobre la mesa, cuando yo logré que Pérsico en su momento me diera algo de bola, lo fuimos a ver a Bocio, lo fuimos a ver a Boudou, hasta que apareció el demonio Kicillof que empezó a decir que había que prestar guita a una tasa de entre el 2 y el 15% con una inflación del 30, un demente, un demente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires que no le puede dar un crédito a los docentes, a los médicos y a los policías de la provincia de Buenos Aires. ¿Está bien? En ese momento se anotaron 340.000 familias, Rolo, porque el problema del pueblo argentino, yo esto hace 30 años que lo sé, no es pagar su casa, no es pagar sus servicios, no es pagar sus consumos".

"Todo, todo, y yo le puse una condición, hacerlo, no decirlo, hacerlo. Un día, yo no tenía ni idea, te aclaro que esto fue muy gracioso, yo me hago también las preguntas que te hacés vos, cuando escucho que hablan de armas de esto y de otro, desconfío igual que cualquiera, porque es lo lógico, ¿está bien? Un día me llaman a una reunión, yo voy a una reunión, después me entero de que no era una reunión, era una presentación y fui como, fui a 300, 500, aplaudir desde atrás. Me sientan a una mesa y Milei lee lo que me habían pedido que escriba en la parte de vivienda, el que lee el plan completo de vivienda de Milei va a leer al final de todo, la última parte donde habla de infraestructura y tenemos un plan absolutamente disruptivo para... Eso lo escribí yo, el tipo lo lee, termina, yo estaba shockeado, te imaginás como quedé, está en el video, lo pueden mirar en el video", agregó Inti.

Y afirmó "primera vez que un tipo me da ese nivel de bola, entonces voy y lo encaro, cuando termina todo voy y lo encaro, lo miro a los ojos, le digo, Javi, ¿me mirás a los ojos, por favor? Me mira a los ojos, fijo. Le digo, acabás de decir que 3 millones de familias van a poder acceder a una obra en cuotas que les permita ser dueños de un pedacito de Argentina, cada uno, algunos con papeles, otros servicios, otros vivienda nueva. Se ríe, me mira tiernamente, porque el tipo estaba relativamente emocionado y me dice, ¿no es eso lo que querías hacer? ¿No es lo que hay que hacer? Sí, sí, pero lo acabás de decir vos. Le digo, bueno, hagámoslo, ¿o no? Vamos a hacerlo. Y se ríe de nuevo, me mira y me dice, no es lo que queremos. Yo lo abracé, le di un beso y me fui. Ahora, perdoname, si realmente Milei es el malo, que lo haga Massa".