Migue Granados respondió al palito de Nico Occhiato al aire: "Lo escuché y..."

"Es la idea (hacer el estadio de River Plate), empezó como una joda pero no es un chiste. Nuestro público nos conoce y es como parte de una broma y les gusta todo este delirio", indicó el humorista.

Y luego sobre el comentario de Occhiato, fue contundente: "Lo escuché y no me ofendió para nada, es mi amigo Nico, me cag... de risa. Lo bardeaban a él, a mí... Es re incómodo eso. No lo tomé como una bardeada ni a palos, no pasa nada".

"Lo dijo sonriendo, irónico, nos cagamos de risa y está todo bien", cerró Migue Granados, dejando en claro que no hay ninguna rivalidad artística entre los dos.

migue granados.jpg

La guerra del streaming: Nico Occhiato le marcó la cancha a Migue Granados

Nico Occhiato le marcó la cancha al aire a Migue desde su programa Nadie dice nada. Sin mencionarlo, el conductor le tiró algunos palitos al humorista Migue Granados, que conduce el ciclo Soñé que volaba en su canal de streaming.

"Entienden que Luzu en agosto va a meter un Luna Park y dos Rex. Hay gente que se quedó afuera del Luna Park, otro Luna es muy fuerte... Las tres tandas (de entradas) se agotaron en horas", introdujo Nico sobre el gran presente y popularidad que alcanzó su medio.

Luego cuando comenzó a hablar con sus compañeros sobre si agregaban más fechas o no y en qué escenario, Nico lanzó picante sin dar ningún nombre en particular: "No podés hacer un River apenas arrancas, es como que tenés que ir de a poco, porque si no no hay camino".

Y agregó sacando chapa: "Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por zoom, no teníamos un mango, éramos 1500, hicimos esto... Bueno, las cosas van llegando y la gente va acompañando".