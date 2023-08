El tremendo mensaje de Amalia Granata contra Lali Espósito por su crítica a Javier Milei

En Instagram, la diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata cruzó la estrella del pop. En sus historias en Instagram, la ex vedette reposteó una respuesta muy fuerte de usuario a la postura de la artista.

“Lali hace algunas semanas carnearon a una mujer y se la dieron de comer a unos chanchos y no te vi tirar ni un solo tuit”, fue el mensaje que destacó Amalia, que evidentemente define su mirada sobre la frase de Lali.

Ante la gran cantidad de reacciones que despertó su tuit, Lali volvió a expresar lo que piensa tras las elecciones. "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente", remarcó.

Lali Esposito reveló el secreto más grande su carrera

En un video, que subió a su cuenta de Instagram, Lali Espósito reveló algo inédito. En tono de humor, la estrella del pop contó cómo es el proceso creativo que afronta cada vez que piensa en lanzar un nuevo single.

“Hoy les voy a enseñar cómo es hacer un hit en el estudio”, dice la intérprete de ¿Quiénes son?, su más reciente éxito, en el inicio de la grabación.

”Todo empieza con una buena base”, señala en otra parte del video y muestra a un operador frente a los controles del estudio.

Lali sale disparada de un lado a otro, pone su mano en una botonera y dice: “Apretar un montón de perillas que no sabes para qué son”, y luego agrega: “Conectar con las fuentes homosexuales”, “Activar las perillas del pop”, “Y una canción no es una canción sin unas buenas ‘bars’”.

Finalmente, la estrella de la música entra a la sala de grabación y remata: “Ahora solo resta que la inteligencia articula haga lo suyo”, mientas suena parte de lo que será su próximo tema.