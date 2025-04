Fuerte cruce al aire de Daer con Feinmann y Rossi por el paro de la CGT

"Esto manifiesta que la agenda que nos llevó a tomar esta decisión era parte de la agenda reclamada por un sector muy grande de la sociedad que representamos", agregó.

Frente a la respuesta, Feinmann replicó: "Yo acabo de decir que para mí fue un rotundo fracaso, le digo porque he hablado con mucha gente en la radio como he escuchado muchos testimonios y la gente quería ir a trabajar, no parar".

"Por supuesto que la gente quiere trabajar y desgraciadamente hay 270 mil personas que se quedaron sin trabajo. Lo que vimos hoy es parte de un problema que tiene la Argentina que es la precariedad laboral", analizó el cosecretario general de la CGT que concluye su mandato en noviembre.

"Mucha gente tiene que ir a trabajar porque cobra al día a día y no porque está en un trabajo permanente o está con un monotributo en un pequeño comercio, de acuerdo a la modificación que realizó este gobierno en la confirmación de la Ley Bases. Por supuesto en esa precariedad concurren a trabajar", abundó. "Estoy hablando de un sector que representamos que es el mayoritario de los trabajadores y esto lo hemos visto con fotos, con informes, con todo lo que nos llegó durante toda la jornada de hoy", ratificó.

Rossi le reprochó a Daer que en la CGT "no se hacen cargo de esta radiografía que usted acaba de describir". Y el dirigente gremial señaló que "la radiografía tiene que ver con una caída sistemática y permanente de la economía" y agregó: "Nosotros no manejamos el país".

Una vez más, Rossi reprochó: "Volvemos a hablar de los cuatro años de Alberto Fernández donde no le hicieron un paro". Daer retomó sus palabras para explicar que hoy fueron a "un paro porque no pueden seguir los salarios pisados a la baja y los precios liberados". "Hay caída del consumo de leche, de carne y de medicamentos, eso quiere decir que hay sectores que son los más vulnerables de la sociedad que la están pasado peor", subrayó.

"Este gobierno no cambió la multas, las anuló quiere decir que hoy vale lo mismo tener un trabajador formal que informal", diagnóstico.

Al escucharlo, Rossi ironizó: "Me va a hacer creer que la precariedad laboral es culpa de Milei, en serio que los trabajadores cuentapropistas, los trabajadores de Rappi son de Milei". "Tengo derecho a indignarme con los argumentos falaces", le reprochó en un intenso cruce con el sindicalista que le pedía que no se indignara.

Sobre el cierre de la entrevista, nuevamente hubo otro cruce: "Todo lo que sobra en el mundo ahora que China no se lo puede vender a nadie.. vamos a hacer algo para que no nos invadan ese producto" preguntó Daer.

"Yo le hablo de los empleos formales que no se crean desde el año 2012 y usted me habla de los empleos que todavía no se van a crear por este gobierno. Se da cuenta que contesta 'Ah pero Milei' a todo, si quiere lo discutimos a Milei pero yo cuando lo veo a usted y a todos los que están en los sindicatos hace 30 años y usted dice que está de acuerdo con que los ciclos se cumplen... Es como que me está tomando el pelo", rechazó Rossi.