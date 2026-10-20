Hotesur y Los Sauces: Casación ordenó unificar los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner

La investigación comprende las causas Hotesur y Los Sauces, vinculadas con presuntas maniobras de lavado de activos a través de empresas de la familia Kirchner. (Foto: archivo)

El representante del Ministerio Público Fiscal advirtió sobre una posible “parcialización de la prueba y dificultad apreciar la maniobra en su real significación jurídico-penal poniendo en riesgo la teoría del caso de los acusadores y limitando, también, a la propia defensa de los imputados”.

Por su parte, el fiscal general Mario Villar respaldó ese argumento ante Casación y agregó que la realización de dos juicios separados tampoco permitiría agilizar el proceso judicial.

En ese sentido, sostuvo que la división “no favorece la celeridad, pues implica dos procesos completos separados y, entre otras cosas, rondas completas de alegatos y dos sentencias; con los plazos que ello implica, además de los posibles recursos que puedan plantearse”.

La decisión del tribunal y el voto en disidencia

Los jueces Barroetaveña y Petrone consideraron que los argumentos del TOF 5, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, no alcanzaban para justificar que las causas Hotesur y Los Sauces fueran juzgadas por separado.

De esta manera, la mayoría de la Sala I hizo lugar al planteo de los fiscales y dispuso que ambos expedientes sean tratados en un único debate oral.

Slokar, en cambio, sostuvo que modificar el criterio del tribunal oral implicaba una intromisión en sus facultades para organizar el juicio. Según su postura, la planificación del debate oral y público corresponde al tribunal que tiene a su cargo esa instancia.

Las acusaciones contra Cristina y Máximo Kirchner

La investigación comprende las causas Hotesur y Los Sauces, vinculadas con presuntas maniobras de lavado de activos a través de empresas de la familia Kirchner.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por mayoría, que las dos causas por presunto lavado de activos deben debatirse en un único juicio. (Foto: archivo)

Las acusaciones incluyen los delitos de asociación ilícita, atribuido a Cristina Kirchner en carácter de jefa y a Máximo Kirchner como organizador, y lavado de activos.

Durante la discusión judicial, el abogado defensor de la familia Kirchner, Carlos Beraldi, había solicitado que se mantuviera la decisión del TOF 5 de tramitar los casos por separado. Sin embargo, la mayoría de Casación respaldó la postura de los fiscales y ordenó avanzar hacia un juicio unificado.