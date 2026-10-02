La Cámara de Casación confirmó que los juicios por Hotesur y Los Sauces se harán por separado

El proceso por Hotesur, en tanto, quedó programado para el viernes 19 de marzo de 2027. El tribunal justificó la separación al considerar que ambos expedientes tienen objetos procesales diferentes, pese a compartir parte del contexto histórico, algunos acusados y determinados elementos de prueba.

La resolución sostuvo que la realización de un único juicio podía generar demoras innecesarias. También consideró que la separación no modifica las acusaciones ni las pruebas que ya fueron admitidas en cada expediente.

El planteo de la Fiscalía

El fiscal Diego Velasco recurrió la decisión ante Casación y solicitó que los dos procesos se desarrollen de manera conjunta. Según el planteo del Ministerio Público Fiscal, las investigaciones presentan conexiones entre los hechos, los acusados y las pruebas, por lo que separar los debates podría afectar la valoración integral de las maniobras investigadas.

La Fiscalía también señaló que los requerimientos de elevación a juicio describen hechos vinculados entre sí y desarrollados durante períodos superpuestos. Con ese argumento, advirtió sobre las consecuencias que podría generar una eventual sentencia en uno de los expedientes sobre el desarrollo posterior del otro proceso.

Mientras se analiza el planteo, el juicio por Los Sauces comenzará el 23 de octubre y el de Hotesur está previsto para marzo de 2027. (Foto: archivo)

Qué se investiga en cada causa

Las dos investigaciones tienen como principales acusados a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, además de empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.

En Hotesur se analiza el circuito de fondos relacionado con los hoteles de la familia Kirchner y las operaciones vinculadas con empresas de Lázaro Báez. En Los Sauces, la investigación también contempla pagos vinculados con el alquiler de inmuebles y operaciones relacionadas con el Grupo Indalo.

Las causas de Los Sauces y Hotesur habían sido unificadas en 2019. Ahora, la Cámara Federal de Casación deberá resolver si mantiene la separación dispuesta por el TOF N°5 o si corresponde que ambos expedientes sean tratados en un único debate.

Mientras tanto, el calendario establecido por el tribunal oral continúa vigente. La primera definición llegará con la audiencia del 15 de octubre, antes del inicio previsto para el juicio por Los Sauces.