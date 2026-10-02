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SEGUNDA INSTANCIA

La Cámara de Casación confirmó que los juicios por Hotesur y Los Sauces se harán por separado

La Cámara Federal de Casación Penal mantuvo abierta la discusión sobre la decisión del Tribunal Oral Federal N°5 de separar ambos debates. Mientras se analiza el planteo, el juicio por Los Sauces comenzará el 23 de octubre y el de Hotesur está previsto para marzo de 2027.

La Cámara Federal de Casación Penal mantuvo abierta la discusión sobre la decisión del Tribunal Oral Federal N°5 de separar ambos debates. (Foto: archivo)

La Cámara Federal de Casación Penal mantuvo abierta la discusión sobre la decisión del Tribunal Oral Federal N°5 de separar ambos debates. (Foto: archivo)

La Justicia habilitó la revisión de la decisión que separó los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces, pero mantuvo las fechas establecidas por el Tribunal Oral Federal N°5. De esta manera, el debate por Los Sauces continúa previsto para el 23 de octubre de este año, mientras que el juicio por Hotesur comenzará el 19 de marzo de 2027.

Leé también La Justicia fijó las fechas de los juicios por Los Sauces y Hotesur contra Cristina y Máximo Kirchner: cuándo comienzan
Cristina y Máximo Kirchner: cuándo serán los juicios por las causas Los Sauces y Hotesur. (Foto: archivo)

La discusión llegó a la Cámara Federal de Casación Penal después de que el TOF N°5 resolviera que ambos expedientes fueran juzgados en procesos separados. La decisión había sido cuestionada por el fiscal general Diego Velasco, quien pidió que las causas vuelvan a tramitarse de manera conjunta y que ambos debates comiencen en octubre.

Por ahora, la revisión no modifica el cronograma fijado por el tribunal oral. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme una audiencia prevista para el 15 de octubre, en la que se analizará cómo deberán desarrollarse los debates.

Las dos investigaciones tienen como principales acusados a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. (Foto: archivo)

Las dos investigaciones tienen como principales acusados a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. (Foto: archivo)

Los juicios mantienen sus fechas

El TOF N°5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, José Antonio Michilini y Fernando Machado Pelloni, había dispuesto que el juicio por Los Sauces comenzara el viernes 23 de octubre a las 10.

El proceso por Hotesur, en tanto, quedó programado para el viernes 19 de marzo de 2027. El tribunal justificó la separación al considerar que ambos expedientes tienen objetos procesales diferentes, pese a compartir parte del contexto histórico, algunos acusados y determinados elementos de prueba.

La resolución sostuvo que la realización de un único juicio podía generar demoras innecesarias. También consideró que la separación no modifica las acusaciones ni las pruebas que ya fueron admitidas en cada expediente.

El planteo de la Fiscalía

El fiscal Diego Velasco recurrió la decisión ante Casación y solicitó que los dos procesos se desarrollen de manera conjunta. Según el planteo del Ministerio Público Fiscal, las investigaciones presentan conexiones entre los hechos, los acusados y las pruebas, por lo que separar los debates podría afectar la valoración integral de las maniobras investigadas.

La Fiscalía también señaló que los requerimientos de elevación a juicio describen hechos vinculados entre sí y desarrollados durante períodos superpuestos. Con ese argumento, advirtió sobre las consecuencias que podría generar una eventual sentencia en uno de los expedientes sobre el desarrollo posterior del otro proceso.

Mientras se analiza el planteo, el juicio por Los Sauces comenzará el 23 de octubre y el de Hotesur está previsto para marzo de 2027. (Foto: archivo)

Mientras se analiza el planteo, el juicio por Los Sauces comenzará el 23 de octubre y el de Hotesur está previsto para marzo de 2027. (Foto: archivo)

Qué se investiga en cada causa

Las dos investigaciones tienen como principales acusados a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, además de empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.

En Hotesur se analiza el circuito de fondos relacionado con los hoteles de la familia Kirchner y las operaciones vinculadas con empresas de Lázaro Báez. En Los Sauces, la investigación también contempla pagos vinculados con el alquiler de inmuebles y operaciones relacionadas con el Grupo Indalo.

Las causas de Los Sauces y Hotesur habían sido unificadas en 2019. Ahora, la Cámara Federal de Casación deberá resolver si mantiene la separación dispuesta por el TOF N°5 o si corresponde que ambos expedientes sean tratados en un único debate.

Mientras tanto, el calendario establecido por el tribunal oral continúa vigente. La primera definición llegará con la audiencia del 15 de octubre, antes del inicio previsto para el juicio por Los Sauces.

En pocas palabras

  • Justicia habilitó: La Cámara Federal de Casación Penal revisará la separación de los juicios por Hotesur y Los Sauces.
  • Fechas confirmadas: El debate por Los Sauces comenzará el 23 de octubre y Hotesur en marzo de 2027.
  • Argumento fiscal: El fiscal Diego Velasco pidió unificar ambos debates por conexiones entre hechos y pruebas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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