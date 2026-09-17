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CRONOGRAMA JUDICIAL

La Justicia fijó las fechas de los juicios por Los Sauces y Hotesur contra Cristina y Máximo Kirchner: cuándo comienzan

El juicio por Los Sauces comenzará en octubre de 2026 y el de Hotesur en marzo de 2027. Ambos expedientes, que involucran a Cristina y Máximo Kirchner, serán tratados por separado debido a sus diferencias procesales y a la cantidad de testigos prevista.

Cristina y Máximo Kirchner: cuándo serán los juicios por las causas Los Sauces y Hotesur. (Foto: archivo)

Cristina y Máximo Kirchner: cuándo serán los juicios por las causas Los Sauces y Hotesur. (Foto: archivo)

La causa Los Sauces llegará a juicio el 23 de octubre de 2026, mientras que el proceso por Hotesur comenzará el 19 de marzo de 2027. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 decidió que los expedientes tengan debates independientes por las diferencias entre los hechos investigados y la cantidad de testigos previstos.

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La Justicia estableció un cronograma separado para los procesos que tienen entre sus acusados a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, que fijó para el viernes 23 de octubre de 2026, a las 10, el comienzo del debate correspondiente a Los Sauces.

La Justicia estableci&oacute; un cronograma separado para los procesos que tienen entre sus acusados a Cristina Kirchner y M&aacute;ximo Kirchner. (Foto: archivo)

La Justicia estableció un cronograma separado para los procesos que tienen entre sus acusados a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. (Foto: archivo)

El juicio por Hotesur, en tanto, quedó programado para el viernes 19 de marzo de 2027. De esta manera, los dos expedientes que comparten parte de su contexto histórico serán analizados en instancias diferentes.

Por qué los juicios se realizarán por separado

Los jueces Adriana Palliotti, José Antonio Michilini y Fernando Machado Pelloni consideraron que las investigaciones no tienen exactamente el mismo objeto procesal.

En Hotesur, el expediente se centra en el circuito de fondos de Lázaro Báez hacia los hoteles de la familia Kirchner mediante Valle Mitre. Los Sauces, además de esa trama, incorpora los pagos efectuados por el Grupo Indalo por el alquiler de inmuebles.

La diferencia entre los hechos que se investigan llevó al tribunal a disponer que cada causa tenga su propio debate.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 fij&oacute; para el viernes 23 de octubre de 2026 el comienzo del debate correspondiente a Los Sauces. (Foto: archivo)

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 fijó para el viernes 23 de octubre de 2026 el comienzo del debate correspondiente a Los Sauces. (Foto: archivo)

La cantidad de testigos y la duración del proceso

La extensión que podría alcanzar un juicio conjunto también fue considerada por los magistrados. Cada expediente cuenta con casi 200 testigos, por lo que el tratamiento de ambas causas en un mismo proceso podría demandar más de dos años.

Para el debate de Los Sauces, el tribunal habilitó además jornadas especiales con el objetivo de avanzar con las audiencias. El cronograma contempla los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria judicial de enero.

El segundo proceso, correspondiente a Hotesur, comenzará meses después, con una fecha de inicio prevista para el 19 de marzo de 2027.

El planteo de los fiscales en la causa Hotesur

La hipótesis que sostienen Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ubica a los hoteles Alto Calafate y Las Dunas dentro de un presunto circuito de dinero originado en la obra pública vial de Santa Cruz.

Según los fiscales, parte de los fondos que habrían recibido de manera irregular empresas de Lázaro Báez en esa provincia, un aspecto también abordado en la causa Vialidad, habría terminado vinculado con la explotación de esos establecimientos.

Los investigadores sostienen que los hoteles quedaron incorporados al patrimonio de la familia Kirchner y que, posteriormente, fueron alquilados a Valle Mitre. La sociedad estaba vinculada a Lázaro Báez.

La hip&oacute;tesis que sostienen los fiscales ubica a los hoteles Alto Calafate y Las Dunas dentro de un presunto circuito de dinero originado en la obra p&uacute;blica vial de Santa Cruz. (Foto: archivo)

La hipótesis que sostienen los fiscales ubica a los hoteles Alto Calafate y Las Dunas dentro de un presunto circuito de dinero originado en la obra pública vial de Santa Cruz. (Foto: archivo)

De esta manera, el expediente busca determinar el recorrido que habrían tenido esos fondos y el vínculo entre las empresas del empresario y los establecimientos hoteleros de la familia Kirchner.

Qué incorpora la causa Los Sauces

El expediente Los Sauces contempla otra operatoria además de la relacionada con las empresas de Lázaro Báez. La acusación también apunta a movimientos de dinero provenientes de compañías pertenecientes al Grupo Indalo.

Según la investigación, esas empresas habrían efectuado pagos a Los Sauces S.A., una sociedad creada en noviembre de 2006. Esos desembolsos, de acuerdo con la acusación, habrían estado relacionados con la obtención de beneficios, contratos, concesiones, licencias y ventajas impositivas.

La presencia de estos dos circuitos de fondos marca una diferencia entre las investigaciones. Mientras Hotesur pone el foco en el vínculo entre los hoteles, Valle Mitre y los fondos relacionados con Báez, Los Sauces incorpora además la operatoria atribuida a empresas del Grupo Indalo.

En pocas palabras

  • Juicios confirmados: La Justicia fijó para octubre de 2026 el inicio del juicio por Los Sauces y marzo de 2027 para el de Hotesur.
  • Separación de causas: El Tribunal Oral Federal 5 decidió procesos independientes por diferencias en los hechos investigados y la cantidad de testigos.
  • Afectados: Ambas causas involucran a Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner y abordan el presunto circuito de fondos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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