Causa Cuadernos: revelaron las fotos de las cajas fuertes de Cristina Kirchner

Otra de las cajas fuertes estaba ubicada a una altura cercana al piso y, de acuerdo con las imágenes presentadas ante el tribunal, en su interior había libros y cuadernos.

La exhibición de las fotografías formó parte del testimonio de Lotocki, quien por entonces estaba al frente de la delegación Río Gallegos de la Policía Federal. El ex comisario explicó que había recibido la instrucción de revisar los distintos sectores del inmueble.

Durante su declaración, Lotocki también describió un sector de la propiedad que despertó la atención de los efectivos durante el procedimiento. Se trataba de una puerta pequeña ubicada en la planta baja, cerca de la escalera que conducía al primer piso.

Según explicó, la puerta tenía un marco particular y era considerablemente gruesa. El ex comisario señaló que detrás de ella había una bóveda y que, por orden judicial, se procedió a abrirla para revisar su interior.

Para acceder al lugar, Gendarmería utilizó herramientas especiales. Según el testimonio del ex jefe policial, dentro encontraron distintos elementos que fueron secuestrados por orden del juzgado.

Qué encontraron dentro de la bóveda

De acuerdo con el relato de Lotocki, entre los objetos encontrados había biblioratos con documentación, bastones presidenciales y una carta atribuida a José de San Martín dirigida a Bernardo O'Higgins.

El ex comisario también señaló que en ese sector había objetos de valor y documentación que fueron incorporados al procedimiento. Ante una consulta durante la audiencia, indicó que aparentemente también existía una puerta blindada.

Las características del inmueble y de esos espacios forman parte de los elementos que la Fiscalía busca reconstruir dentro del debate oral. En una audiencia anterior, otro jefe de la Policía Federal también había declarado sobre la existencia de puertas blindadas en una propiedad vinculada a la expresidenta.

El procedimiento incluyó un ambiente ubicado en el subsuelo que, según el acta del allanamiento, funcionaba como un pequeño depósito. Allí se guardaban objetos personales, regalos institucionales, algunos elementos de valor y documentación.

El documento incorporado al expediente dejó asentado que los investigadores detectaron modificaciones en el marco y en la puerta de acceso al ambiente. De acuerdo con esa descripción, las dimensiones y los materiales utilizados en ese sector eran diferentes de los que presentaba originalmente.

Durante el operativo, Gendarmería rompió parte del revestimiento que cubría el marco y encontró una puerta diferente detrás de esa estructura.

Qué busca determinar la Fiscalía con las imágenes

La exhibición de las fotografías y el testimonio de los policías que participaron de los allanamientos forman parte de la prueba que se analiza durante el juicio por la causa Cuadernos.

La acusación intenta reconstruir, entre otros aspectos, el circuito de dinero que, según la hipótesis fiscal, habría existido durante los gobiernos kirchneristas y establecer el papel que tuvieron distintos inmuebles mencionados en la investigación.

En este contexto, las características de las propiedades, las puertas blindadas y los espacios de seguridad son incorporados como elementos de análisis. Sin embargo, la existencia de una caja fuerte o de una puerta blindada no demuestra por sí misma que allí se hayan guardado bolsos con dinero: su relevancia dependerá de cómo la Fiscalía logre vincular esos elementos con el resto de las pruebas del expediente.