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Causa Cuadernos: revelaron las fotos de las cajas fuertes de Cristina Kirchner

Las imágenes corresponden al operativo realizado en 2018 en una propiedad de la ex presidenta en El Calafate. El ex comisario Adrián Lotocki declaró ante el tribunal y describió una bóveda y distintos sectores donde se encontraron documentos y objetos de valor.

Causa Cuadernos: revelaron las fotos de las cajas fuertes de Cristina Kirchner durante un allanamiento.

Causa Cuadernos: revelaron las fotos de las cajas fuertes de Cristina Kirchner durante un allanamiento.

Durante una nueva audiencia del juicio por la Causa Cuadernos, el Tribunal Oral Federal 7 exhibió fotografías tomadas durante uno de los allanamientos realizados en propiedades de Cristina Kirchner en Santa Cruz. Las imágenes muestran dos cajas fuertes y distintos ambientes de la vivienda de la expresidenta en El Calafate.

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El material fue presentado por el Ministerio Público Fiscal a pedido de la fiscal Fabiana León, en el marco de la declaración testimonial de Adrián Lotocki, ex comisario de la Policía Federal Argentina que estuvo a cargo de uno de los operativos realizados en 2018.

Las imágenes corresponden al procedimiento llevado adelante el 23 de agosto de 2018, por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, en el marco de la investigación que posteriormente derivó en el juicio oral por la Causa Cuadernos.

Las cajas fuertes que quedaron registradas durante el operativo

En una de las fotografías exhibidas durante la audiencia se observa una caja fuerte ubicada sobre un estante, por encima de un perchero con ropa. Según se explicó durante el juicio, ese compartimento se encontraba vacío al momento del procedimiento.

Otra de las cajas fuertes estaba ubicada a una altura cercana al piso y, de acuerdo con las imágenes presentadas ante el tribunal, en su interior había libros y cuadernos.

La exhibición de las fotografías formó parte del testimonio de Lotocki, quien por entonces estaba al frente de la delegación Río Gallegos de la Policía Federal. El ex comisario explicó que había recibido la instrucción de revisar los distintos sectores del inmueble.

Durante su declaración, Lotocki también describió un sector de la propiedad que despertó la atención de los efectivos durante el procedimiento. Se trataba de una puerta pequeña ubicada en la planta baja, cerca de la escalera que conducía al primer piso.

Según explicó, la puerta tenía un marco particular y era considerablemente gruesa. El ex comisario señaló que detrás de ella había una bóveda y que, por orden judicial, se procedió a abrirla para revisar su interior.

Para acceder al lugar, Gendarmería utilizó herramientas especiales. Según el testimonio del ex jefe policial, dentro encontraron distintos elementos que fueron secuestrados por orden del juzgado.

Qué encontraron dentro de la bóveda

De acuerdo con el relato de Lotocki, entre los objetos encontrados había biblioratos con documentación, bastones presidenciales y una carta atribuida a José de San Martín dirigida a Bernardo O'Higgins.

El ex comisario también señaló que en ese sector había objetos de valor y documentación que fueron incorporados al procedimiento. Ante una consulta durante la audiencia, indicó que aparentemente también existía una puerta blindada.

Las características del inmueble y de esos espacios forman parte de los elementos que la Fiscalía busca reconstruir dentro del debate oral. En una audiencia anterior, otro jefe de la Policía Federal también había declarado sobre la existencia de puertas blindadas en una propiedad vinculada a la expresidenta.

El procedimiento incluyó un ambiente ubicado en el subsuelo que, según el acta del allanamiento, funcionaba como un pequeño depósito. Allí se guardaban objetos personales, regalos institucionales, algunos elementos de valor y documentación.

El documento incorporado al expediente dejó asentado que los investigadores detectaron modificaciones en el marco y en la puerta de acceso al ambiente. De acuerdo con esa descripción, las dimensiones y los materiales utilizados en ese sector eran diferentes de los que presentaba originalmente.

Durante el operativo, Gendarmería rompió parte del revestimiento que cubría el marco y encontró una puerta diferente detrás de esa estructura.

Qué busca determinar la Fiscalía con las imágenes

La exhibición de las fotografías y el testimonio de los policías que participaron de los allanamientos forman parte de la prueba que se analiza durante el juicio por la causa Cuadernos.

La acusación intenta reconstruir, entre otros aspectos, el circuito de dinero que, según la hipótesis fiscal, habría existido durante los gobiernos kirchneristas y establecer el papel que tuvieron distintos inmuebles mencionados en la investigación.

En este contexto, las características de las propiedades, las puertas blindadas y los espacios de seguridad son incorporados como elementos de análisis. Sin embargo, la existencia de una caja fuerte o de una puerta blindada no demuestra por sí misma que allí se hayan guardado bolsos con dinero: su relevancia dependerá de cómo la Fiscalía logre vincular esos elementos con el resto de las pruebas del expediente.

En pocas palabras

  • Allanamientos: Se exhibieron fotos de cajas fuertes y una bóveda halladas en una propiedad de Cristina Kirchner en El Calafate en 2018.
  • Testimonio policial: El excomisario Adrián Lotocki describió el operativo y los objetos encontrados, incluyendo documentación y elementos de valor.
  • Prueba en juicio: Las imágenes y testimonios buscan aportar elementos para la causa Cuadernos, vinculando propiedades con el supuesto circuito de dinero.
Resumen generado por Thinkindot AI
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