Hotesur y Los Sauces: comenzó el juicio oral contra Cristina y Máximo Kirchner

Durante la primera jornada está prevista la lectura de la acusación y de los requerimientos de elevación a juicio, que formalizan los motivos por los que los acusados deberán responder ante el tribunal.

Un único proceso para las dos causas

Empezó el juicio por Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner. (Foto: archivo)

La unificación de los expedientes fue dispuesta recientemente por la Cámara Federal de Casación Penal. La medida obligó al TOF N° 5 a reorganizar el cronograma y contemplar condiciones especiales para la audiencia inicial, ante las dificultades para garantizar la presencia física de todos los imputados.

En total, el proceso reúne a 19 acusados. Además de Cristina y Máximo Kirchner, están imputados los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes también aparecen vinculados con otras investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con negocios y contrataciones estatales durante los gobiernos kirchneristas.

El tribunal estableció que las audiencias se desarrollarán tres veces por semana, los lunes, viernes y sábados. Para sostener la continuidad del debate, también reservó la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 y dejó abierta la posibilidad de utilizar la segunda semana si fuera necesario.

Asistencia mixta en la primera audiencia

Para Cristina Kirchner se buscó evitar el despliegue de un operativo de seguridad para trasladarla desde el domicilio donde cumple prisión domiciliaria. (Foto: archivo)

La participación virtual autorizada para la audiencia inaugural no se extenderá automáticamente al resto del juicio. El TOF N° 5 estableció que los acusados deberán concurrir personalmente a Comodoro Py cuando sean convocados y que cualquier excepción tendrá que estar debidamente justificada.

Para los abogados defensores, en cambio, la asistencia presencial será obligatoria durante todo el proceso.

En ese marco, la Justicia habilitó a Cristina y a Máximo Kirchner a participar de manera virtual en la primera audiencia.

Qué se investiga en Hotesur y Los Sauces

Las causas examinan presuntas maniobras de lavado de dinero a través de operaciones vinculadas con establecimientos hoteleros y el alquiler de propiedades. El juicio permitirá analizar las acusaciones formuladas contra los imputados y determinar las eventuales responsabilidades penales que correspondan.

La ex presidenta y su hijo están acusados de asociación ilícita y lavado de activos. (Foto: archivo)

El debate se desarrollará con una lista de testigos más acotada que la prevista inicialmente. Las dos causas reunían en conjunto más de 300 testimonios de exfuncionarios, empresarios, especialistas y peritos contables.

Sin embargo, las partes acordaron reducir esa nómina para agilizar las audiencias y concentrarse en las declaraciones consideradas relevantes para reconstruir el recorrido de los fondos, los contratos con el Estado y las relaciones comerciales entre los acusados.