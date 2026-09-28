"Sin ella, el peronismo pierde competitividad": Máximo Kirchner anticipó que Cristina tiene "voluntad" de ser candidata

También cuestionó las consecuencias de la inhabilitación: “Le hace mal a la democracia argentina que tantos millones de argentinos y argentinas quieran votar a alguien y no puedan hacerlo”, afirmó, y consideró que esa situación “empieza a falsear el sistema democrático”.

La interna del peronismo y la autocrítica por Milei

Máximo Kirchner también habló sobre las diferencias que atraviesan al Partido Justicialista y mencionó la existencia de distintos sectores, entre ellos el kirchnerismo, el kicillofismo y los gobernadores que acompañaron iniciativas del Gobierno en el Congreso.

“Si un sector del peronismo da quorum para la reforma laboral, en algún lado hay que discutir”, planteó. Además, defendió la intención de su espacio de resolver las diferencias mediante elecciones internas: “Nosotros quisimos ir a internas. Tuvimos vocación de competir”.

Javier Milei insistió con el veto, criticó a diputados, dijo que renunciará a su jubilación y apuntó contra Máximo Kirchner. (Foto: archivo)

Al analizar las elecciones de 2023, reconoció que subestimó a Javier Milei como adversario electoral. “Sí, sí, sí, creo que sí”, respondió cuando le preguntaron directamente. Según señaló, Cristina Kirchner había advertido antes sobre el crecimiento del entonces candidato libertario.

Kirchner consideró que Milei encontró una oportunidad después de las experiencias de gobierno de Mauricio Macri y del Frente de Todos, que, según su análisis, habían “frustrado a la sociedad”.

Qué dijo sobre sus causas judiciales

El diputado también fue consultado sobre si tenía miedo de ir preso por la causa Hotesur-Los Sauces. “Miedo tuve el 1 de septiembre a las diez de la noche, cuando quisieron matar a Cristina. Ese día sí tuve miedo, no sólo por ella ni porque tengo hijos chiquitos, eh, miedo por las reacciones posteriores. Hubo que trabajar muchísimo para aplacar los ánimos”, respondió.

Ante la repregunta sobre su situación judicial, agregó: “Si yo tuviera miedo, hubiese votado a favor del acuerdo del Fondo Monetario Internacional”.

Kirchner también cuestionó lo que definió como una “disparidad en el trato” del Poder Judicial y sostuvo que los tiempos procesales de sus causas buscan “sacarlos de la cancha” políticamente. Además, expresó su malestar porque, según afirmó, la investigación por el atentado contra su madre “no fue a ningún lado”.

Las diferencias con Kicillof

Sobre su relación con Axel Kicillof, Máximo Kirchner reconoció que existen diferencias políticas y personales, aunque evitó profundizar sobre estas últimas.

“Yo entiendo que Cristina tiene que ser la presidenta del PJ a nivel nacional, y él no”, afirmó al señalar uno de los desacuerdos con el gobernador bonaerense.

Máximo Kirchner reconoció diferencias políticas y personales con Axel Kicillof y señaló como uno de los puntos de conflicto la conducción del Partido Justicialista. (Foto: archivo).

Máximo Kirchner reconoció diferencias políticas y personales con Axel Kicillof y señaló como uno de los puntos de conflicto la conducción del Partido Justicialista.

Sobre el distanciamiento entre ambos sectores, sostuvo: “Nosotros no nos movimos”, y reivindicó que su espacio acompañó las candidaturas de Kicillof en 2019 y 2023.

Qué dijo sobre Martín Insaurralde

Finalmente, Kirchner se refirió a Martín Insaurralde, quien dejó el gabinete bonaerense después del escándalo por las imágenes en un yate en Marbella.

“Cada uno tiene que hacerse cargo de sus acciones personales”, afirmó al rechazar cualquier responsabilidad propia sobre lo ocurrido. También destacó que Insaurralde renunció inmediatamente después del episodio y comparó esa decisión con la permanencia en sus cargos de funcionarios del actual Gobierno frente a otras controversias.