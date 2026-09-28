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"Sin ella, el peronismo pierde competitividad": Máximo Kirchner anticipó que Cristina tiene "voluntad" de ser candidata

El diputado afirmó que la expresidenta tiene “la voluntad” de competir nuevamente y habló del reclamo ante la ONU para revertir su inhabilitación. Además, se refirió a las diferencias con Axel Kicillof y analizó el triunfo de Javier Milei en 2023.

Máximo Kirchner habló sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner

Máximo Kirchner habló sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner, la interna del peronismo, su relación con Axel Kicillof y la derrota electoral de 2023. (Foto: archivo).

Máximo Kirchner afirmó este lunes que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene “la voluntad” de volver a competir por la Presidencia y vinculó esa intención con la presentación realizada ante organismos de la ONU para intentar revertir la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente...”, afirmó el diputado nacional durante una entrevista a Infobae.

M&aacute;ximo Kirchner se refiri&oacute; a las presentaciones de Cristina Kirchner ante organismos de la ONU para intentar revertir el fallo que la conden&oacute; y la inhabilit&oacute; para ejercer cargos p&uacute;blicos. (Foto: archivo).

Máximo Kirchner se refirió a las presentaciones de Cristina Kirchner ante organismos de la ONU para intentar revertir el fallo que la condenó y la inhabilitó para ejercer cargos públicos. (Foto: archivo).

El referente de La Cámpora hizo referencia a las presentaciones realizadas ante organismos de la ONU para intentar revertir el fallo judicial que condenó a Cristina Kirchner y la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos. “Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal”, cuestionó.

Consultado sobre otras alternativas para una eventual candidatura de la expresidenta, Máximo Kirchner no descartó posibilidades y sostuvo: “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”.

También cuestionó las consecuencias de la inhabilitación: “Le hace mal a la democracia argentina que tantos millones de argentinos y argentinas quieran votar a alguien y no puedan hacerlo”, afirmó, y consideró que esa situación “empieza a falsear el sistema democrático”.

La interna del peronismo y la autocrítica por Milei

Máximo Kirchner también habló sobre las diferencias que atraviesan al Partido Justicialista y mencionó la existencia de distintos sectores, entre ellos el kirchnerismo, el kicillofismo y los gobernadores que acompañaron iniciativas del Gobierno en el Congreso.

Si un sector del peronismo da quorum para la reforma laboral, en algún lado hay que discutir”, planteó. Además, defendió la intención de su espacio de resolver las diferencias mediante elecciones internas: “Nosotros quisimos ir a internas. Tuvimos vocación de competir”.

Javier Milei insisti&oacute; con el veto, critic&oacute; a diputados, dijo que renunciar&aacute; a su jubilaci&oacute;n y apunt&oacute; contra M&aacute;ximo Kirchner. (Foto: archivo)

Javier Milei insistió con el veto, criticó a diputados, dijo que renunciará a su jubilación y apuntó contra Máximo Kirchner. (Foto: archivo)

Al analizar las elecciones de 2023, reconoció que subestimó a Javier Milei como adversario electoral. “Sí, sí, sí, creo que sí”, respondió cuando le preguntaron directamente. Según señaló, Cristina Kirchner había advertido antes sobre el crecimiento del entonces candidato libertario.

Kirchner consideró que Milei encontró una oportunidad después de las experiencias de gobierno de Mauricio Macri y del Frente de Todos, que, según su análisis, habían “frustrado a la sociedad”.

Qué dijo sobre sus causas judiciales

El diputado también fue consultado sobre si tenía miedo de ir preso por la causa Hotesur-Los Sauces. “Miedo tuve el 1 de septiembre a las diez de la noche, cuando quisieron matar a Cristina. Ese día sí tuve miedo, no sólo por ella ni porque tengo hijos chiquitos, eh, miedo por las reacciones posteriores. Hubo que trabajar muchísimo para aplacar los ánimos”, respondió.

Ante la repregunta sobre su situación judicial, agregó: “Si yo tuviera miedo, hubiese votado a favor del acuerdo del Fondo Monetario Internacional”.

Kirchner también cuestionó lo que definió como una “disparidad en el trato” del Poder Judicial y sostuvo que los tiempos procesales de sus causas buscan “sacarlos de la cancha” políticamente. Además, expresó su malestar porque, según afirmó, la investigación por el atentado contra su madre “no fue a ningún lado”.

Las diferencias con Kicillof

Sobre su relación con Axel Kicillof, Máximo Kirchner reconoció que existen diferencias políticas y personales, aunque evitó profundizar sobre estas últimas.

Yo entiendo que Cristina tiene que ser la presidenta del PJ a nivel nacional, y él no”, afirmó al señalar uno de los desacuerdos con el gobernador bonaerense.

M&aacute;ximo Kirchner reconoci&oacute; diferencias pol&iacute;ticas y personales con Axel Kicillof y se&ntilde;al&oacute; como uno de los puntos de conflicto la conducci&oacute;n del Partido Justicialista. (Foto: archivo).

Máximo Kirchner reconoció diferencias políticas y personales con Axel Kicillof y señaló como uno de los puntos de conflicto la conducción del Partido Justicialista. (Foto: archivo).

Máximo Kirchner reconoció diferencias políticas y personales con Axel Kicillof y señaló como uno de los puntos de conflicto la conducción del Partido Justicialista.

Sobre el distanciamiento entre ambos sectores, sostuvo: “Nosotros no nos movimos”, y reivindicó que su espacio acompañó las candidaturas de Kicillof en 2019 y 2023.

Qué dijo sobre Martín Insaurralde

Finalmente, Kirchner se refirió a Martín Insaurralde, quien dejó el gabinete bonaerense después del escándalo por las imágenes en un yate en Marbella.

Cada uno tiene que hacerse cargo de sus acciones personales”, afirmó al rechazar cualquier responsabilidad propia sobre lo ocurrido. También destacó que Insaurralde renunció inmediatamente después del episodio y comparó esa decisión con la permanencia en sus cargos de funcionarios del actual Gobierno frente a otras controversias.

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