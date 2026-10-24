Javier Milei volvió a hablar de su reelección: "No veo a los argentinos votando para atrás"

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la posibilidad de que Patricia Bullrich acompañe a Javier Milei como candidata a vicepresidenta en las elecciones de 2027.

El Presidente también se refirió a Patricia Bullrich como una "socia y referente del espacio". (Foto: archivo)

El Presidente evitó confirmar si analiza esa alternativa, aunque destacó el papel de Bullrich dentro de La Libertad Avanza y ratificó su pertenencia al oficialismo. "Obviamente, si es parte del espacio, claramente", respondió cuando le preguntaron sobre la posibilidad de compartir una boleta.

Además, la definió como "uno de los grandes referentes del espacio" y aseguró que es "un soldado de este gobierno". Sin embargo, aclaró que todavía no llegó el momento de discutir candidaturas: "No discuto ese tema todavía. No es el momento", sostuvo.

El mandatario también rechazó las versiones sobre una supuesta disputa interna y explicó que las definiciones electorales corresponden a la mesa política del oficialismo, mientras él se concentra en la gestión y en lo que denomina la "batalla cultural".

Las proyecciones económicas de Milei

Durante la entrevista, el Presidente vinculó la continuidad de su programa económico con la posibilidad de conseguir un nuevo respaldo electoral. Según su análisis, una victoria en 2027 representaría "una señal de confianza para los inversores" y permitiría acelerar la llegada de capitales al país.

En ese escenario, Milei proyectó que el riesgo país podría descender hasta los 200 puntos básicos y que la economía argentina podría crecer a tasas anuales de entre el 7% y el 8%. También planteó una perspectiva de largo plazo sobre el desarrollo económico nacional: "Entre 15 y 20 años nos convertimos en un país desarrollado", aseguró.

"En diez años duplica el PBI. Eso significa que de acá a 20 años usted cuadruplica el PBI per cápita", agregó. El mandatario incluso sostuvo que, bajo determinadas condiciones de crecimiento sostenido, la Argentina podría convertirse en la primera potencia mundial en un plazo de entre 30 y 40 años.

El Presidente vinculó la continuidad de su programa económico. (Foto: archivo)

Milei defendió su política económica

El jefe de Estado también se refirió a las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores cuyos ingresos todavía no muestran una recuperación suficiente. "No me pida milagros. Soy un ser humano. Hago lo mejor que se puede con los recursos que tengo", expresó y comparó la recuperación económica con el desarrollo profesional de una persona, que necesita formación, experiencia y tiempo para alcanzar mejores remuneraciones: "Esto se construye con trabajo, con tiempo", insistió.

En cuanto a los resultados de su administración, aseguró que la economía podría completar sus primeros cuatro años de gestión con un "crecimiento acumulado de entre el 16% y el 18%". También afirmó que los ingresos de los trabajadores informales se encuentran cerca de un 60% por encima de los niveles registrados al comienzo de su mandato.

El caso $LIBRA: Milei denunció una campaña para perjudicarlo

Otro de los momentos de mayor tensión de la entrevista llegó cuando Javier Milei volvió a referirse al caso $LIBRA y a las acusaciones que recibió por su vinculación con la criptomoneda.

El Presidente sostuvo que durante un año, ocho meses y nueve días fue objeto de señalamientos que considera falsos y aseguró que existió una estrategia destinada a perjudicar su imagen pública y la estabilidad de su gobierno. "Es evidente que fue una estrategia corporativa donde se usó al medio para ensuciar, calumniarme, manchar mi buen nombre y honor, e intentar hacer un golpe de estado", afirmó.

Consultado sobre si consideraba que la situación podría haber derivado en una ruptura institucional, respondió: "No estuvo tan lejos". Luego agregó: "Quizás habría que investigar si fueron parte de aquellos que buscaban la caída del gobierno y poner otras figuras para llevar esta transición".

Milei también sostuvo que las eventuales disculpas de quienes lo acusaron no serían suficientes para reparar el perjuicio que, según afirmó, sufrió durante ese período. "¿Con una simple disculpita alcanza para compensar todo el daño que hicieron?", se preguntó. En ese contexto, adelantó que analiza la posibilidad de recurrir a la Justicia. "Tengo que evaluarlo con mis abogados qué es lo que vamos a hacer, porque esto es un escándalo de proporciones mayúsculas", señaló.

Javier Milei se refirió a la situación del papa León XIV. (Foto: archivo)

El mandatario calificó lo ocurrido como "una extorsión" y aseguró que el objetivo habría sido "generar caos" y perjudicar su figura presidencial. Sus afirmaciones sobre una supuesta operación para provocar la caída del Gobierno constituyen acusaciones del propio mandatario.

Milei habló sobre la salud del papa León XIV y su posible visita a la Argentina

En otro tramo de la entrevista, Javier Milei se refirió a la situación del papa León XIV y a la posibilidad de que el pontífice viaje a la Argentina. El mandatario sostuvo que la prioridad debe ser la recuperación de su salud y que cualquier consideración política debe quedar en segundo plano: "Lo importante es que el papa se recupere y esté bien", afirmó.

También expresó su deseo de que, si su estado de salud lo permite, pueda concretarse la visita al país, que describió como una oportunidad de recibir "alegría, bendiciones". Milei cuestionó a quienes, según su interpretación, no desean que el viaje se realice y sostuvo que existen sectores políticos y periodísticos que "parece que quisiera que no viniera".

El Presidente calificó esa supuesta postura de "miserabilidad" y consideró que no deberían introducirse disputas políticas en torno a una eventual visita papal.