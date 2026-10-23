Milei habló tras el sobreseimiento en la causa $LIBRA: "Intentaron un golpe de Estado y no pudieron porque somos honestos"

En la misma línea, sostuvo: “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, porque somos honestos, porque estamos limpios”.

Milei también celebró la resolución judicial y cuestionó el tratamiento público de la investigación. “Por ende, celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre”, expresó.

El mandatario retomó además la frase que había compartido en sus redes sociales después de conocerse el sobreseimiento. “Tal como dice Epicteto, la verdad triunfa por sí misma”, señaló.

Las críticas al periodismo

Durante su exposición, el Presidente apuntó contra sectores de la oposición y medios de comunicación, a los que acusó de utilizar la causa con fines políticos. “Y hablando de cómplices, esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros el grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse y evadir impuestos”, afirmó.

Luego, lanzó nuevas críticas contra periodistas, a quienes calificó de “ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones”.

En ese tramo del discurso, Milei insistió en que quienes difundieron acusaciones en su contra debían responder por ellas. “Que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron”, reclamó.

"Quiero citar una frase de Ludwig von Mises”, introdujo el mandatario, antes de expresar: “No cedas ante el mal, combátelo con mayor audacia y los vamos a combatir con mayor audacia”. Finalmente, vinculó esa postura con su objetivo de avanzar con su programa de gobierno y confrontar con los sectores que considera parte del sistema establecido. “Vamos a sacar a la Argentina de este pozo y eso implica ir contra todo el status quo y lo voy a hacer”, concluyó.

Milei volvió a cuestionar a Europa y apuntó contra el aborto y el Estado de Bienestar

“Pensar que en enero de 2024, cuando dije en Davos que Occidente estaba en peligro, me dijeron barbaridades… Me encantaría saber qué piensan ahora”, expresó el Presidente. Además, cargó contra la “agenda asesina del aborto” y el “infame Estado de Bienestar”.

“Europa está en peligro, pero la buena noticia es que América irá en rescate de Occidente”, afirmó Milei, quien sostuvo que el continente atraviesa un cambio político y económico. “Estamos abriendo nuestra economía al mundo, estamos dando vuelta la página, alineados con Occidente”, agregó.

En ese sentido, manifestó: “El continente está dejando atrás décadas de populismo y socialismo”. Y advirtió: “Vamos por el camino correcto y no pensamos desviarnos”. “Estamos trabajando para generar un nuevo siglo de oro”, prometió.

Durante el discurso, el jefe de Estado volvió a calificar de “chorro” y “corrupto” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. También hizo referencia a las elecciones en Brasil y expresó su expectativa de que el resultado favorezca al espacio político de Flávio Bolsonaro. “En nuestra región está iluminando cada vez más el faro de la libertad y esperemos que el domingo tengamos otro guiño azul”, señaló.

“Desde que soy presidente, las ideas de la libertad ganaron en casi todo el continente. Si las fuerzas del cielo acompañan a Flavio Bolsonaro, vamos a dar un paso más en la construcción de esta internacional de derecha, que combate al comunismo en todo el mundo”, sostuvo.

Las críticas de Milei a los gobiernos anteriores y al sistema previsional

El mandatario también cuestionó a las gestiones anteriores en la Argentina. “No se olviden que Juan Domingo Perón integró un golpe de Estado”, recordó.

“Los Kirchner quisieron nacionalizar el sistema de pensiones y como la gente no lo eligió, lo manotearon”, sostuvo. En contraposición, afirmó: “Nosotros hicimos un gran trabajo para rescatar a los jubilados”.

Sobre el futuro del sistema previsional, Milei señaló: “La gente va a tener que salir a trabajar en algún momento y será posible recomponer el sistema previsional. Lleva tiempo, pero lo vamos a arreglar”.

El Presidente también se refirió a los índices de pobreza y reconoció que la situación sigue siendo grave. “32% de pobres es un montón y aberrante, nadie dijo que esto es la panacea. Pero cuando llegamos había un 55% de pobreza. Queda mucho por hacer, pero no tengan dudas de que la película es la mejor de la historia”, afirmó.

El reclamo por Malvinas

En otro tramo de su exposición, Milei se refirió a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y aseguró que el país recuperará el territorio. “Tarde o temprano, las islas van a volver a ser nuestras. Por historia, por derecho, por geografía. Porque hemos ganado relevancia en lo económico. Y porque Gran Bretaña se está desarmando”, afirmó.

“Hemos iniciado el camino que hará que las Malvinas vuelvan a su legítimo dueño, Argentina”, concluyó.