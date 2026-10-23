La frase que eligió Milei para pronunciarse tras ser sobreseído en la causa $LIBRA

Comunicado oficial y el posteo en X de Milei

La Oficina del Presidente difundió un comunicado firmado por Javier Milei para celebrar la decisión del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 de sobreseer al mandatario y a su hermana, Karina Milei, en la causa Libra. El texto calificó la investigación como un “triste circo mediático” y sostuvo que su objetivo había sido dañar la imagen presidencial durante un año electoral.

“El único fin de esta causa era dañar la imagen del Presidente de la Nación en un año electoral, y manchar su buen nombre y honor”, afirmó el comunicado. Además, presentó la resolución judicial como una reivindicación del mandatario: “Una Justicia independiente, con una masiva presión mediática en contra, falló en favor del acusado y lo encontró inocente”.

La Oficina del Presidente celebró el sobreseimiento en la causa Libra y calificó la investigación como un “triste circo mediático”. (Foto: captura comunicado oficial).

El texto oficial cerró con un cuestionamiento por los recursos utilizados durante la investigación: “¿Quién se hace cargo de haber gastado los recursos de los argentinos y el tiempo del Presidente de la Nación en un fallido intento de golpe institucional?”.

En paralelo, Milei publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, donde denunció una “operación política y mediática” en su contra y apuntó contra dirigentes opositores, medios de comunicación y periodistas.

“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”, escribió el Presidente. También sostuvo que el fallo dejó al descubierto una maniobra cuyo objetivo, según su interpretación, era “dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas”.

Milei apuntó contra periodistas y opositores en X, denunció una “operación política y mediática” y cuestionó quién se hará cargo de las acusaciones en su contra. (Foto: captura X Javier Milei).

Milei atribuyó el impulso de la causa a “sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios”. En el mismo posteo, apuntó contra “periodistas ensobrados” y “mercenarios de la mentira”. “¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?”, concluyó.

Qué argumentos dio la Justicia para sobreseer a Milei en la causa $LIBRA

La investigación comenzó a partir de la publicación que Milei hizo en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, cuando presentó el proyecto Viva La Libertad como una iniciativa para financiar emprendimientos. Después de ese mensaje, el valor del token subió y, menos de una hora más tarde, se desplomó.

Los denunciantes sostuvieron que los responsables del proyecto y otros tenedores habrían obtenido ganancias mientras miles de compradores sufrieron pérdidas económicas.

En su resolución, Martínez de Giorgi consideró que la existencia de pérdidas, ganancias y una caída abrupta del precio no alcanzaba para acreditar una estafa. Según explicó, era necesario demostrar un engaño concreto, que ese engaño hubiera inducido a error a los compradores y que esa situación los hubiera llevado a invertir y sufrir un perjuicio.

El juez también descartó que la publicación de Milei permitiera configurar los delitos de abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública. Entre sus argumentos, señaló que el mensaje se difundió desde una cuenta personal y que no se acreditó una resolución, una orden u otra actuación oficial vinculada con el token.

Además, citó informes oficiales que indicaron que no había registros de un acuerdo con el empresario Hayden Davis ni de actuaciones administrativas relacionadas con $LIBRA.

En el caso de Karina Milei, el magistrado consideró que no existían elementos suficientes para acreditar el presunto tráfico de influencias que se le atribuía. El sobreseimiento también alcanzó a los criptolobbistas Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy; al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Daniel Morales; al empresario estadounidense Hayden Mark Davis; al singapurense Chyi Haur Peh, conocido como Julian Peh; a los intermediarios Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino; y a María Alicia Rafaele y María Pia Novelli, madre y hermana de Novelli, respectivamente.

Las reacciones del Gobierno tras el fallo

La resolución fue celebrada por funcionarios y dirigentes cercanos al Presidente. Uno de los primeros en pronunciarse fue el asesor presidencial Santiago Caputo, quien cuestionó duramente la investigación a través de su cuenta de X.

Santiago Caputo celebró el fallo y calificó la investigación como “la causa más pelotuda de la historia” en una publicación en X. (Foto: captura X).

“Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia, en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente. Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre”, escribió.

También se expresó Javier Lanari, exnúmero dos de Manuel Adorni en la Secretaría de Prensa de la Presidencia, quien comparó la causa $LIBRA con la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado durante un operativo de Gendarmería.

“La causa Libra fue un nuevo caso Maldonado 2.0 versión cripto. El kirchnerismo montó una fábula sobre la base de mentiras con el único objetivo de voltear a Milei. Querían condenarlo por estafador. Fue todo una burda operación. Mienten, operan, fracasan. Siempre...”, publicó.