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Análisis del plan de Milei

"Las reformas económicas de Milei están bajo presión": el diagnóstico del Financial Times

El medio británico especializado en economía hizo un extenso artículo para evaluar el desarrollo y la marcha del plan económico de Javier Milei, luego de casi tres años. Destaca las reformas introducidas pero, a un año de las elecciones, señala los elementos que presionan el éxito final.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El análisis de la economía del presidente Milei para el Financial Times. (Foto: FT)

El análisis de la economía del presidente Milei para el Financial Times. (Foto: FT)

"Las reformas económicas de Milei bajo presión". Es el título de un artículo que publica el Financial Times. Es un medio británico especializado en economía que se ha caracterizado por tener dos puntos de vista sobre la economía del presidente libertario. Destacó en estos años el intento de cambiar el eje económico, pero siempre apunta los enormes desafíos que provoca para la sociedad el plan de ajuste que instrumentó.

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En este artículo, de Ciara Nugent, desde Buenos Aires, plantea: "El plan radical del presidente para transformar al país se muestra doloroso mientras la economía se estanca, en baja por una apretada política monetaria". Toda una definición en la bajada de lo que plantea el artículo justo en el momento en que el Gobierno encara su último año y la posibilidad de la reelección.

Entre los datos de la nota del Financial Times, destaca la baja de la inflación pero que aún sigue en niveles altos. (foto: FT)

Entre los datos de la nota del Financial Times, destaca la baja de la inflación pero que aún sigue en niveles altos. (foto: FT)

La prensa anglosajona suele utilizar el testimonio de personas comunes para mostrar o encadenar la columna vertebral de un artículo. En este caso, la nota inicia así: "Esto simplemente no despega. ¿De qué me sirve que los precios se mantengan igual si nadie viene a comprar?".

Es la reflexión que dice una mujer que le confiesa a la periodista que en 2021 votó por Javier Milei para que hubiese un cambio total de modelo económico. El FT usa esa reflexión de una ciudadana para decir que el "ánimo" en Argentina se ha vuelto sombrío a un año de las cruciales elecciones de 2027, en las que Milei buscará otros cuatro años para completar su radical reestructuración de libre mercado de una economía crónicamente atribulada.

Y ese oscuro panorama se debe a que los resultados anunciados por pasar la motosierra, bajar la inflación y políticas de desregulación dieron resultado en la macro. Sin embargo, dice el Financial Times, "la transformación ha sido dolorosa".

El costo del ajuste, los resultados y las elecciones de 2027

El artículo plantea que el cambio de modelo económico que implementó Javier Milei desde su llegada al poder logró exitos importantes en la macroeconomía, como la baja de la inflación y lograr por primera vez en muchos años, gastar menos de lo que ingresa a las arcas del Estado y -por consiguiente- obtener un superávit fisical. Pero el costo del paso de la "motosierra" se siente en la microeconomía que no ha tenido el despegue o repunte anunciado.

"El país tiene uno de los pocos superávits fiscales del mundo. La inflación se ha derrumbado desde un pico de casi el 300% hasta el 34%. Los costos de endeudamiento han bajado considerablemente. Un incipiente auge en la minería y la energía está aliviando la escasez crónica de dólares que ha desencadenado recurrentes crisis", marca el Financial Times.

Pero al mismo tiempo plantea los problemas diarios del modelo libertario: "Pero la transformación ha sido dolorosa. Devorada por la austeridad y una política monetaria restrictiva, la actividad económica en Argentina se ha mantenido estancada este año y JP Morgan cree que está entrando en una recesión técnica, entendida como dos trimestres consecutivos de contracción del PIB. Los salarios reales se mantendrán alrededor de un 10% por debajo de los niveles de principios de 2023, según el centro de estudios Equilibra, y se han perdido unos 300.000 empleos formales".

Resume estas dos condiciones - a favor y en contra - de esta manera: "Muchos argentinos de clase media y trabajadora están pasando por dificultades".

La inflación bajó, pero sigue siendo alta

Es otra de las notas en las que se presenta esta dualidad del modelo de Javier Milei. Pondera que bajó drásticamente de una inflación mensual del 20% o más a este panorama de 2026 que está en el 34%. A propósito de estos datos. El Financial Times recuerda el reciente contrapunto del presidente por el tema de llegar o no a fin de mes con el salario.

"Milei, un excéntrico outsider político, ha mostrado poca empatía. Ha calificado la queja generalizada de que 'la gente no llega a fin de mes' como una 'estupidez colosal' y ha desestimado la sugerencia de que un récord de 6 millones de personas no pueden pagar sus deudas domésticas, afirmando que 'nadie les puso una pistola en la cabeza" para tomar préstamos', consigna el FT declaraciones del presidente argentino.

Un sube y baja. Los períodos de déficit y los pocos de superávit de la economía argentina reciente. (Foto: FT)

Un sube y baja. Los períodos de déficit y los pocos de superávit de la economía argentina reciente. (Foto: FT)

El artículo muestra las opiniones de consultores, economistas - como el ex ministro Nicolás Dujovne - y hasta una breve del gobernador y pre candidato del peronismo, Axel Kicillof. El debate se mueve en ese eje central. Hay un cambio de matriz que llevará tiempo para la economía argentina, pero finalmente traerá inversiones y una transformación, o es un modelo que achica las posibilidades de encontrar trabajo. Esa será, dice el Financial Times, el eje de la campaña en 2027.

La periodista, como resumen final escribe: "Para los inversores, lo que está en juego es enorme. Argentina ha estado atrapada en un ciclo de auges efímeros y colapsos devastadores durante décadas, acumulando tres cesaciones de pagos de deuda soberana desde el año 2000. Dos programas anteriores de reformas de libre mercado impulsados por líderes de derecha colapsaron en medio de la resistencia política y fueron drásticamente revertidos". Es el debate que marcará la campaña del año próximo y el resultado electoral.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Diagnóstico del FT: Las reformas económicas de Javier Milei están bajo presión, según el medio británico.
  • Impacto social: El plan de ajuste resulta doloroso y la economía se estanca, afectando el ánimo ciudadano.
  • Perspectiva electoral: A un año de las elecciones, la transformación económica enfrenta desafíos significativos para su éxito final.
Resumen generado por Thinkindot AI
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