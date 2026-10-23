La Justicia sobreseyó al presidente Javier Milei y su hermana Karina en la causa $Libra

En la resolución, el juez se expidió respecto de la situación procesal de todos los involucrados: además del presidente y la secretaria General de la Presidencia, quedaron sobreseídos los empresarios de criptomonedas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; el ex asesor de la CNV, Sergio Daniel Morales; el empresario norteamericano, Hayden Mark Davis; también a Chyi Haur Peh (Julian Peh); Camilo Rodríguez Blanco, Orlando Mellino; y los familiares de Novelli, María Alicia Rafaele y María Pia Novelli.

El juez resolvió sobreseeer a todos los mencionados en la denuncia luego de “las medidas de prueba presenta por el fiscal” demostraron que “los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal, con la mención que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado”.

El juez dijo que a partir de las pericias ordenadas por el fiscal, no se comprobaron movimientos en las cajas bancarias de Novelli y tampoco encontró relación con la denuncia de la novia de Cerimedo.

Según recuerda el fallo de en sus considerandos: “La causa había iniciado a partir de una denuncia presentada por los Diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, que pidieron se investigue si Karina Milei, en su carácter de secretaría general de la Presidencia de la Nación, habría incurrido en la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 256, 256 bis y 265 del Código Penal de la Nación Argentina”.