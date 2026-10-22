Milei reconoció que la inflación baja "más lento" de lo esperado y que la economía "está creciendo menos"

Milei también reconoció que el desempeño de la economía argentina se encuentra por debajo de las expectativas oficiales y que esa situación afecta el proceso de desaceleración de los precios.

"Lo que se esperaba que la economía crezca, está creciendo menos. Eso hace que la demanda de dinero crezca menos de lo que debería crecer y, consecuentemente, el ritmo al que baja la inflación es menor. Y obviamente, los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento", señaló.

En esa línea, insistió en que la actividad económica se está expandiendo a un ritmo inferior al registrado anteriormente y vinculó esa dinámica con el comportamiento de los precios.

"El ritmo al que baja la inflación es más lento porque cuando vos tenés impactos en la energía y en los distintos commodities, eso te hace saltar los precios mayoristas y eso después te impacta sobre los precios minoristas", explicó.

Qué dijo sobre las personas que no llegan a fin de mes

Otro de los temas abordados fue la frase que Milei pronunció durante la Argentina Oil and Gas 2026, cuando se refirió a las personas que aseguran quedarse sin dinero antes de terminar el mes.

Consultado sobre ese planteo, el mandatario sostuvo que recurrir al crédito para cubrir los gastos cotidianos no resuelve las dificultades económicas, sino que puede trasladarlas al período siguiente.

"Si vos me decís que el día veinte te quedás sin dinero, mi pregunta es bastante básica, es: ¿cómo vos podés estar diez días sin comer?", expresó.

Luego agregó "Si vos tomás crédito, entonces eso es un mal análisis, porque entonces el problema lo vas a tener el mes que viene, así que el mes que viene el problema vuelve de nuevo".

El mandatario también defendió el sinceramiento de precios aplicado desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023 y sostuvo que los indicadores sociales mejoraron respecto de los niveles registrados al comienzo de su gestión.

"La foto nos parece horrible, ¿sí? Pero la película sigue siendo la mejor película de la historia. Cuando nosotros llegamos, había 20% de indigentes; hoy es menos del 7%. Es decir, sigue siendo un número aberrante, pero es mucho mejor que el 20%. Hoy tenemos 42% los niños que son pobres. Bueno, pero cuando arrancamos había 70%", afirmó.

La respuesta de Milei sobre el poder adquisitivo de la clase media

El mandatario también cuestionó los análisis sobre la evolución de los ingresos de los hogares y defendió el impacto de su política económica.

"Lo que digo es que están haciendo mal la cuenta. Es decir, que lo haga un encuestador y haga mal la cuenta no me preocupa tanto. Me preocupa más que los economistas argentinos sean tan mediocres que no sepan hacer la cuenta. Le devolvimos el impuesto inflacionario a la gente. Es que en eso le devolvimos cien mil millones de dólares a la gente. No es un chiste", manifestó.

Por último, sostuvo que la desaceleración de la inflación tiene efectos diferentes según el sector social y planteó que la recomposición de las tarifas debe analizarse en función de sus consecuencias distributivas.

"Hay sectores que se benefician más con la baja de inflación y hay sectores que se perjudican. Ahora, la pregunta es: ¿la política de recomposición de tarifas es justa o es injusta?", concluyó sobre ese tema.

Sobre una posible candidatura presidencial de Patricia Bullrich

Durante otro tramo de la entrevista, el presidente se refirió a las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich, quien había manifestado en el programa Infobae a las Nueve que estaba preparada para ser presidenta, aunque consideraba que debía esperar el momento adecuado.

Milei destacó la experiencia política de la exministra de Seguridad: "No es una persona improvisada", afirmó.

Además, rechazó las versiones sobre posibles diferencias internas dentro del oficialismo y las atribuyó a interpretaciones de sectores de poder.

"Estuve reunido con Patricia hace dos semanas como mucho, y estuvimos como dos horas y media hablando. La sintonía que yo tengo con la doctora Bullrich es enorme. En algunas cosas hasta nos causa gracia, porque dice: 'Acá tienen discrepancias', y yo digo: '¿Dónde está la discrepancia?'. Hacer un punto sobre esto es una tontería, porque ella compitió en las elecciones del 2023, sabe de qué se trata esto y ha sido parte de muchos gobiernos", concluyó.