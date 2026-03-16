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CONFERENCIA

La Comisión Investigadora del caso Libra aseguró que "está probada la participación necesaria" de Milei

Diputados que integran la comisión reclamaron que Javier Milei y Karina Milei den explicaciones por la criptomoneda lanzada en febrero de 2025. También solicitaron el apartamiento del fiscal Eduardo Taiano y lo denunciaron por presunto entorpecimiento de la investigación.

La Comisión Investigadora del caso Libra aseguró que está probada la participación necesaria de Milei

La Comisión Investigadora del caso Libra en la Cámara de Diputados pidió esta tarde que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, "den las explicaciones que tienen que dar" sobre la criptomoneda lanzada el 14 de febrero de 2025 y promocionada por el mandatario, solicitaron también el apartamiento del fiscal Eduardo Taiano de la causa judicial y lo denunciaron por "entorpecer" el funcionamiento del Congreso.

Leé también La comisión investigadora de Libra avanza con la citación a Karina Milei: cuándo tendría que ir al Congreso
La comisión investigadora por el caso Libra avanza con la citación de la secretaria de la presidencia. (Foto: archivo).

"Está absolutamente probado, con claridad, que el lanzamiento y la promoción de Libra no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente. Fue una promoción planificada, coordinada y ejecutada con premeditación. Durante meses el presidente intentó instalar que todo había sido un error, un episodio aislado, y que él no estaba pormenorizado de lo que estaba sucediendo ese 14 de febrero", sostuvo el presidente de la Comisión y diputado, Maximiliano Ferraro.

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"Nada los libra, estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación necesaria y premeditada del presidente de la Nación. Y es por eso que consideramos que van a tener que responder ante la Justicia y este Congreso de la Nación", planteó el legislador luego de que en los últimos días trascendiera el peritaje al celular del empresario crypto Mauricio Novelli, donde se encontraron llamadas al Presidente y contactos con funcionarios.

Entre las medidas acordadas, confió que se decidió "denunciar al fiscal Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por "entorpecer el pleno ejercicio de las facultades del Congreso de la Nación y que se lo aparte de la causa por el "entorpecimiento de la investigación y posible encubrimiento de los hechos denunciados".

"Requerir que Javier Milei y Karina Milei den las explicaciones que tienen que dar. Es por eso que vamos a presentar un proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en la revelaciones periodísticas recientes, tanto Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel, expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli".

También requirieron la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Además, denunciaron la "grave persecución" judicial contra la periodista y abogada Natalia Voloshin por difundir información relevante de la causa y el "intento de vulnerar las fuentes de información periodística" reconocidas por el "artículo 43 de la Constitución", por haber sido citada para declarar como testigo testimonial de la la causa este martes. "Exhortamos al Poder Judicial que actúe como garante de la libertad de prensa y que se abstenga y detenga toda otra citación o requerimiento contra cualquier periodista que ha investigado este tema", señaló.

"Mafioso es el Gobierno que amenaza el periodismo para claramente cumplir con el objetivo de silenciarlo", acusó.

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