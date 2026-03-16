La Comisión Investigadora del caso Libra aseguró que "está probada la participación necesaria" de Milei

"Requerir que Javier Milei y Karina Milei den las explicaciones que tienen que dar. Es por eso que vamos a presentar un proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en la revelaciones periodísticas recientes, tanto Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel, expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli".

También requirieron la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Además, denunciaron la "grave persecución" judicial contra la periodista y abogada Natalia Voloshin por difundir información relevante de la causa y el "intento de vulnerar las fuentes de información periodística" reconocidas por el "artículo 43 de la Constitución", por haber sido citada para declarar como testigo testimonial de la la causa este martes. "Exhortamos al Poder Judicial que actúe como garante de la libertad de prensa y que se abstenga y detenga toda otra citación o requerimiento contra cualquier periodista que ha investigado este tema", señaló.

"Mafioso es el Gobierno que amenaza el periodismo para claramente cumplir con el objetivo de silenciarlo", acusó.