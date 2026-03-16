En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Noticias A24
EXCLUSIVO

Juan Bautista Mahiques en A24: "Hay que dejar actuar a la Justicia en el caso Libra"

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques criticó a la comisión que analiza el caso Libra por atribuir responsabilidades al presidente Javier Milei y aseguró que el mandatario “ni siquiera está imputado en la causa”.

Juan Bautista Mahiques en A24: Hay que dejar actuar a la Justicia en el caso Libra

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques cuestionó a la Comisión Investigadora $Libra por hablar con "liviandad" de la culpabilidad del presidente Javier Milei, quien -recordó- "ni siquiera está imputado en la causa", y tildó se "impudente" esa afirmación.

Leé también La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país para asistir al sorteo de la Copa Libertadores
La Justicia autorizó a Claudio Chiqui Tapia a salir del país para asistir al sorteo de la Copa Libertadores. 

"Hablar con tanta liviandad de que tal persona es culpable de un delito sin haber ni siquiera estado imputado en la causa, más cuando se trata del presidente de la Nación, me parece imprudente", sostuvo Mahiques en diálogo con Eduardo Feinmann en A24.com.

Además, señaló que el "único poder del estado que tiene las facultades para responsabilizar a alguien es el Poder Judicial". "Me sorprende que tan a la ligera se sostenga que el presidente de la Nación es culpable, de tal o cual delito, cuando en realidad el único funcionario que tiene facultades para imputar a alguien es un fiscal", reprochó y pidió "dejar actuar a la Justicia en Libra".

Embed

"El proceso de condena de una persona es un proceso complejo, en el que intervienen varios magistrados, varias instancias, hasta que la condena eventual queda firme. Y recién ahí alguien puede decir que tal o cual persona es culpable de tal o cual delito", amplió su argumentación.

"Hay otra causa que está investigando de la filtración de la información de la Procuración General de la Nación", indicó sobre la segunda causa por el caso Libra.

Al respecto, señaló que una "persona que no estaba autorizada a acceder a este archivo, habría sacado esta información y la habría dado a otra persona". "Esta denuncia es gravísima", consideró y advirtió que "si la cadena de custodia no se cuidó, alguien podría haber adulterado ese archivo". "No sé qué pueden haber adulterado y qué no", señaló.

Consultado por Feinmann sobre una acusación sobre un supuesto contrato entre Mauricio Novelli y Javier Milei por el que el Presidente habría recibido 5 millones de dólares, Mahiques afirmó: "Entiendo que no, no hay absolutamente ninguna prueba que acredite eso. Estamos hablando por algo que trascendió a los medios, no en el expediente judicial. Dejemos actuar a la Justicia".

"Lo único que me pidió el Presidente es que garantice la independencia judicial para que haya seguridad jurídica para el país. Vengo a aportar todas las herramientas que pueda aportar para que la Justicia sea independiente, ágil y eficaz", agregó.

Además, señaló que el "Presidente jamás hizo referencia al Poder Judicial, no tienen ningún tipo de interferencia". A la vez, negó que haya funcionarios del Gobierno que hayan avalado la operación $Libra. "Yo no tengo facultades para asegurar y no asegurar. No puedo hablar de las causas y no tengo facultades para hacer", observó.

"Yo confío en la Justicia, vengo de ahí. Y también confío en el Presidente", completó respecto al tema.

Conformación de la Corte

"Hoy no es la prioridad cubrir las vacantes de la Corte. Porque está funcionando muy bien. Está dando respuesta, está sacando más expedientes que cuando tenía cinco miembros. Creemos que la prioridad es otra: todos los fueros", apuntó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Noticias A24 Libra
Notas relacionadas
La Corte Suprema de Justicia impulsó un simulacro de emergencia en Comodoro Py
Caso Kim Gómez: se conoció la fuerte condena de la Justicia contra el joven acusado del crimen
Reforma Electoral: la mesa política define la estrategia y Santilli retoma negociaciones con gobernadores

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar