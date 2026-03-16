Juan Bautista Mahiques en A24: "Hay que dejar actuar a la Justicia en el caso Libra"

"Hay otra causa que está investigando de la filtración de la información de la Procuración General de la Nación", indicó sobre la segunda causa por el caso Libra.

Al respecto, señaló que una "persona que no estaba autorizada a acceder a este archivo, habría sacado esta información y la habría dado a otra persona". "Esta denuncia es gravísima", consideró y advirtió que "si la cadena de custodia no se cuidó, alguien podría haber adulterado ese archivo". "No sé qué pueden haber adulterado y qué no", señaló.

Consultado por Feinmann sobre una acusación sobre un supuesto contrato entre Mauricio Novelli y Javier Milei por el que el Presidente habría recibido 5 millones de dólares, Mahiques afirmó: "Entiendo que no, no hay absolutamente ninguna prueba que acredite eso. Estamos hablando por algo que trascendió a los medios, no en el expediente judicial. Dejemos actuar a la Justicia".

"Lo único que me pidió el Presidente es que garantice la independencia judicial para que haya seguridad jurídica para el país. Vengo a aportar todas las herramientas que pueda aportar para que la Justicia sea independiente, ágil y eficaz", agregó.

Además, señaló que el "Presidente jamás hizo referencia al Poder Judicial, no tienen ningún tipo de interferencia". A la vez, negó que haya funcionarios del Gobierno que hayan avalado la operación $Libra. "Yo no tengo facultades para asegurar y no asegurar. No puedo hablar de las causas y no tengo facultades para hacer", observó.

"Yo confío en la Justicia, vengo de ahí. Y también confío en el Presidente", completó respecto al tema.

Conformación de la Corte

"Hoy no es la prioridad cubrir las vacantes de la Corte. Porque está funcionando muy bien. Está dando respuesta, está sacando más expedientes que cuando tenía cinco miembros. Creemos que la prioridad es otra: todos los fueros", apuntó.