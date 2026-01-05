Alarma en el caso Julieta Prandi: su ex presentó un recurso para quedar libre y anular la condena
A cinco meses de haber logrado una de las condenas más importantes y reparadoras de su vida, Julieta Prandi volvió a recibir una noticia que sacudió su presente y reabrió una herida que aún no terminó de cicatrizar. Claudio Contardi, su expareja y padre de sus hijos, presentó un recurso ante la Justicia para recuperar la libertad, pedir prisión domiciliaria y, en un movimiento aún más contundente, solicitar la nulidad total de la condena que lo mantiene preso.
La información fue revelada, esta tarde, en el programa A la tarde (América TV), donde detallaron que el escrito, de 114 páginas, fue presentado ante la Cámara de Casación, una instancia superior que revisa el fallo dictado en agosto de 2025. En esa oportunidad, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate Campana condenó a Contardi a 19 años de prisión por “abuso sexual agravado y violencia de género”.
Si bien la condena continúa firme y el empresario gastronómico sigue detenido, la presentación judicial abre un nuevo capítulo que vuelve a colocar a Prandi en el centro de una pesadilla que nunca terminó del todo. Según trascendió este lunes, la estrategia legal del condenado cambió por completo y generó fuerte preocupación en el entorno de la modelo y conductora.
Qué argumentos usa Claudio Contardi para pedir la nulidad de la condena
Uno de los puntos que más impacto generó es la incorporación de Fernando Sicilia a la defensa de Contardi. Se trata de un abogado penalista de alto perfil, conocido en el ambiente judicial por haber logrado beneficios y excarcelaciones en causas complejas y de alto voltaje mediático. Su llegada encendió alarmas y preocupación en el círculo íntimo de Julieta Prandi.
Según se explicó en A la tarde (América TV), el eje central de la estrategia no es discutir los hechos, sino atacar el proceso judicial. “Es atacar el proceso, dice que está mal. Porque de lo que hizo no hay discusión”, sostuvo el periodista Daniel Fava al analizar el recurso presentado por la defensa.
En el documento, los abogados de Contardi denuncian supuestas irregularidades graves y solicitan que se declare la nulidad del juicio. “Por los graves errores que concluyen en una severa violación a los derechos constitucionales de Claudio Contardi, solicito a ese Tribunal que nulifique las actuaciones… y se disponga la inmediata libertad”, argumenta el escrito, que también insiste con el pedido de prisión domiciliaria, ya rechazado en instancias anteriores.
Otro dato clave que volvió a salir a la luz es que Contardi prácticamente no se defendió durante el juicio. Al momento de conocerse la sentencia, su abogado renunció de manera inmediata, dejándolo sin representación legal en una instancia decisiva. Además, el condenado nunca aceptó realizarse pericias psiquiátricas, un punto que ahora la nueva defensa intenta utilizar como parte de su estrategia.
“El tribunal debe descartar los peritajes”, leyó Santiago Sposato al aire del ciclo de América TV. En otro tramo del escrito, la defensa incluso sostiene: “Vivimos en una época de cancelación donde todos somos jueces de la moralidad ajena”, una frase que generó fuerte rechazo.
La condena dictada el 13 de agosto de 2025 estableció que Claudio Contardi accedió carnalmente a Julieta Prandi de manera violenta y sin su consentimiento entre julio de 2015 y marzo de 2018. El tribunal consideró probado el grave daño a la salud mental de la víctima y determinó que los abusos formaban parte de un cuadro sostenido de violencia de género, que incluyó violencia psicológica, física y económica.
Para Julieta Prandi, la condena había significado un cierre simbólico después de años de silencio, miedo y sufrimiento. Hoy, la posibilidad de que el fallo sea revisado vuelve a instalar la angustia y la incertidumbre. Mientras la Justicia analiza los próximos pasos, la modelo enfrenta nuevamente el costado más cruel de los procesos judiciales: cuando ni siquiera una sentencia firme alcanza para garantizar la paz.