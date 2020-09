LaJungla: el Congreso, en máxima tensión por el protocolo de las sesiones virtuales

Los palcos de Diputados, habilitados para que se sienten los legisladores con distancia social (Foto: Diputados).

Día difícil en el Congreso, esta vez el turno es de Diputados. Sergio Massa llamó a una sesión para este martes al mediodía. Problemas: no está extendido el protocolo de las sesiones virtuales y los de Juntos por el Cambio no quieren saber de nada de que se sesione así.

Qué dice el oficialismo. Plantean que no están dadas las condiciones para seguir con las sesiones presenciales en momentos de máxima circulación del virus y con provincias que la están peleando para que la cosa no se les descontrole.

Qué dice la oposición. No tienen problema en seguir usando este mecanismo de sesiones virtuales siempre y cuando sea para temas consensuados. El Frente de Todos no da garantías de que no se vaya a usar para dos temas picantes: la reforma judicial y el impuesto a las grandes fortunas. Dicen que desde el 8 de agosto ninguno de ellos habla con Massa.

Qué dicen los del medio. Los demás bloques no alineados firmaron el pedido para sesionar hoy con dos temas fáciles: ley de fomento al turismo y reformas para sancionar la pesca ilegal. Temas importantes y de consenso.

Cómo se resuelve. Hoy a las 11 hay reunión de Labor Parlamentaria para definir la modalidad de la sesión. JxC va a pedir -para sesionar de manera virtual- el compromiso de que es por única vez y para temas consensuados.

Qué planteó Massa. Por ahora dispuso que en todo el recinto (incluyendo los palcos) se puedan sentar los diputados que quieran estar, respetando las medidas sanitarias.

Qué pasa si no hay acuerdo. JxC va a ir al recinto a impugnar la sesión por entender que no está el quórum reglamentario para sesionar y votar porque la mayoría de los legisladores va a estar remoto. Algunos amenazan con ir a la Organización de Estados Americanos (OEA) a denunciar el procedimiento.

Yapa. Otra cosa que puede pudrir todo. APL, principal gremio, salió a decir que si hay más de 45 diputados sentados (JxC tiene 116) van a “retirar a todo el personal legislativo porque se rompe el protocolo, y tenemos que salvaguardar a las compañeras y compañeros”.

Lanzan (por lo bajo) el Consejo Económico y Social

Aunque le ponen otro nombre, lanzan formalmente una mesa en la que van a estar gremios, empresarios y representantes del Estado. Le ponen perfil más bajo para que nadie se enoje. A algunos sectores del oficialismo no les gustan los acuerdos.

Cómo se va a llamar. Comisión Tripartita de Formación Profesional.

Quiénes van a estar por el Gobierno. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

Quiénes van por los gremios. Comprometieron presencia Héctor Daer (CGT), Gerardo Martínez (de la Construcción por la OIT), Hugo Yasky (CTA).

Quiénes van por los empresarios. Las caritas más conocidas Acevedo, Funes de Rioja y José Urtubey (UIA). También va a haber gente de Came, Cámara de Comercio, y Construcción.

De qué va la cosa. Formalmente, buscan la “construcción de consensos para el diseño, planificación y evaluación de las políticas públicas, líneas de acción y programas que integran el Plan de Formación Continua”.

Por qué es importante. Desde que arrancó su gobierno, Alberto dice que viene a generar concertación y diálogo para superar el estancamiento del país. Prometía conformar muchas mesas para gobernar. Nunca se hizo. Él dice que es por la pandemia; otros dicen que es por su lentitud; otros, por falta de vocación de diálogo. Resuelto el tema de la deuda, ¿podrá empezar Alberto su plan económico?

La pandemia mete ruido en el Frente de Todos

Los números no son alentadores y el Estado se quedó sin herramientas para operar. Ya muy poca gente está dispuesta a sostener una cuarentena estricta. No hay plata, pero tampoco ánimo.

Alberto pareció tirar la toalla en un discurso muy corto el viernes en que dijo erráticamente que autorizaba las reuniones sociales de a 10 personas. No explicó cómo ni cuándo. Generó más confusión. Kicillof no adhiere.

Qué dijo Kicillof.

"El AMBA es una zona sanitaria urbana y única. Por eso es necesario articular y lo vamos a seguir haciendo”.

"La situación del AMBA es de una estabilidad tremendamente frágil: estamos peor".

"Es un error abrir prematuramente. Es un error y no estamos de acuerdo".

"No podemos acompañar más aperturas".

“No voy a tomar decisiones en base a encuestas o focus groups”.

La duda. En principio parecía que los dardos eran para Larreta. ¿Pero le hablaba a Larreta o a Alberto, que también está preocupado por sus números y también aceptó flexibilizar? ¿Hay una solución intermedia entre la apertura descontrolada y la cuarentena estricta?

