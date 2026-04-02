Se le declararon a Andrea del Boca en Gran Hermano y otra participante explotó: "Hay un quiebre"

Ahí llegó el momento en que Eduardo Carrera explicó delante de todos qué siente por ella: “Me parece muy linda, la impresión que tuve la primera vez que la vi en la casa fue que es la chica que más me gusta”, dijo sonriendo.

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Y agregó con mirada enamorada: "Con el pelo suelto es más linda todavía". Sin embargo, parece que estas palabras no cayeron para nada bien en otra participante, Solange Abraham, quien viene de varios cruces con la artista, y explotó contra Eduardo y Emanuel Di Gioia, ya que los consideraba sus aliados en el juego.

“Estoy muy molesta con Edu y con Emanuel, realmente estoy muy enojada con estos dos, porque lo único que le interesa es a él (Eduardo) es hacerse el gracioso y Emanuel es otro que tiene un ego que ya me tiene podrida”, dijo molesta después mientras Cinzia la observaba.

Y siguió furiosa: “Los dos le tiran flores aparte a la que me estuvo atacando hace dos días. ¿En qué quedamos? Hay un juego en la casa para que hablemos de las situaciones personales para que no solo lo desaprovechen sino que metan un gol en contra”.

"Para mí hay un quiebre, dibujenla como quieran después, pero acá las únicas de F4 somos F2. Cin y Sol nos la bancamos a pleno con todos. Ellos no”, concluyó Solange Abraham marcando un antes y un después en el grupo.

eduardo carrera

Yanina Latorre contó qué hizo Andrea del Boca cuando salió de la caa de Gran Hermano

Yanina Latorre dio detalles de lo que fue la polémica salida transitoria de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano desden su programa SQP (América Tv).

La conductora sostuvo contar con información desde el interior del canal y, según expuso, la actriz no habría respetado el aislamiento del reality: "Andrea salió, no estuvo aislada y vio a su familia", sostuvo sobre ese breve tiempo en el que la artista estuvo fuera de la casa y se generó un enorme revuelo.

Además, Yanina fue más allá y deslizó posibles beneficios que tendría la artista dentro del juego en comparación con el resto de los participantes.

"Le dan data en el confesionario", afirmó la conductora, sugiriendo que existiría un trato diferencial por parte de la producción con ella, algo que, de ser cierto, generaría un fuerte impacto en la credibilidad del reality.