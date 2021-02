López Obrador, empresarios y una fuerte defensa por el "Vacunatorio VIP": cómo fue la segunda jornada de Alberto Fernández en México

Alberto Fernández pasó su segundo día en México y mantuvo encuentros con su par mexicano y empresarios locales

El presidente Alberto Fernández mantuvo una intensa jornada en su segundo día de su gira por México. Se encontró con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo reuniones con empresarios, pero también habló sobre el escándalo del “Vacunatorio VIP” y arremetió nuevamente contra la Justicia y la oposición. Además, llamó a la igualdad en el continente.

El mandatario se encontró por la mañana con López Obrador en el Palacio Nacional –la Casa de Gobierno local-, donde participó de las reconocidas conferencias de prensa que a diario brinda su par mexicano junto al canciller, Felipe Solá, el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, y el embajador argentino en ese país, Carlos Tomada.

En ese momento, Fernández intentó contener la crisis que se desató tras el conocimiento del "Vacunatorio VIP" y habló de las denuncias contra el ahora exministro de Salud, Ginés González García. “El hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de esa talla haya debido dejar su cargo”, indicó Fernández. Y disparó: "Terminemos con la payasada; le pido a los jueces y fiscales que hagan lo que deben".

"El tema de las vacunas es muy sensible y debemos tratarlo con mucha seriedad porque el riesgo es que lo terminemos politizando", consideró el Presidente. Y apuntó contra la oposición: “Hubo una campaña despiadada de la oposición, desatada para hacerles sentir a los argentinos que la Sputnik V era veneno. Ahora los que me denunciaron me piden que les dé veneno a ellos", dijo.

Además, el mandatario defendió que se inocularan el senador Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés, y el ministro de Economía porque debían viajar al exterior con él, aunque finalmente Taiana y Valdés fueron retirados de la comitiva.

Sobre el final del día, el Presidente habló en la Cámara de Senadores mexicana, donde llamó a hacer una "transformación" y "trazar un eje" en el continente.

"Vivimos en el continente más desigual del mundo. En este lugar, la riqueza se concentra en pocos y la miseria se distribuye en muchos", expresó Fernández. Y se preguntó: "¿Hasta cuándo podemos seguir viendo esto sin alzar la voz? Porque no va a haber otro. No va a haber un momento más crítico que este".

Encuentro con empresarios

Fernández también se reunió con el empresario Carlos Slim, propietario del Grupo Carso. Luego, el mandatario también se encontró con empresarios argentinos en Máxico, como Paula Santilli (Pepsico); Santiago San Martín (Globant); Ricardo Ferreiro (Tecpetrol); Darío Okrent y Miguel Cavazza (Alsea); Matías Nuñez Castro (Banco Santander); Hernán Valcarce (Danone); Leonardo N´Haux (Qualtop); Ezequiel Rubin (Despegar); Ariel Carrizo (Bancomext); José María Zas (asesor Empresarial. y ex CEO de American Express); Federico Villa (Seguros AXA); Laura Trejo (Cámara de Comercio México - Argentina) y Vinicio Suro Pérez (Pan American Energy).

De esta última reunión fueron parte Solá, Biondi, el Ministro de Economía, Martín Guzmán; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el diputado nacional Carlos Selva y el asesor presidencial Ricardo Forster.