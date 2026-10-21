Milei quiso reunirse con Felipe VI, pero la Casa Real española le recordó que el protocolo exige un encuentro con Pedro Sánchez

Según la agencia EFE, el Gobierno argentino manifestó su interés en una audiencia con Felipe VI, aunque no llegó a presentar una solicitud formal. (Foto: archivo)

Milei destacó su relación con Felipe VI

Durante un acto organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente argentino se refirió a la posibilidad de reunirse con el monarca y aseguró que mantiene una "excelente relación" con él.

"Por distintas circunstancias no he podido verlo, al rey", afirmó Milei, quien también recordó que coincidió con Felipe VI en ceremonias de investidura celebradas en otros países y sostuvo que conserva un buen vínculo personal con el monarca.

Sin embargo, el mandatario argentino manifestó que no tiene intención de reunirse con Sánchez. Su postura se inscribe en una serie de enfrentamientos públicos entre ambos dirigentes que contribuyeron a profundizar las tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Madrid.

El conflicto con Sánchez, en el trasfondo

Milei buscó diferenciar su relación con Felipe VI de las diferencias que mantiene con el Gobierno español. No obstante, la Casa Real sostuvo su criterio protocolar y no incorporó una audiencia independiente con el presidente argentino.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España repudió las descalificaciones de Javier Milei contra Pedro Sánchez y calificó de "indignos" sus insultos al jefe del Ejecutivo. El rechazo llegó después de que el presidente argentino llamara "impresentable dictador" y "delincuente" al mandatario socialista, y reclamara "sacar a los socialistas del Ejecutivo a patadas".

En un comunicado, la cartera española acusó a Milei de intentar fomentar la polarización y la violencia entre los ciudadanos de ambos países. "No toleraremos que nadie enturbie nuestra convivencia pacífica", advirtió.