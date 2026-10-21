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Milei en Madrid

Milei quiso reunirse con Felipe VI, pero la Casa Real española le recordó que el protocolo exige un encuentro con Pedro Sánchez

El Gobierno argentino transmitió de manera informal su interés por un encuentro entre el Presidente y el monarca español. Sin embargo, desde el Palacio de la Zarzuela señalaron que el protocolo habitual exige acompañar esa audiencia con una reunión con el jefe del Ejecutivo, con quien Milei mantiene una relación conflictiva.

Milei quiso reunirse con Felipe VI

Milei quiso reunirse con Felipe VI, pero la Casa Real española le recordó que debía reunirse con Pedro Sánchez. (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei intentó gestionar una reunión con el rey Felipe VI durante su visita a Madrid, pero la Casa Real española le recordó que el protocolo institucional establece que los encuentros con el monarca deben estar acompañados por una cita con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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El interés del mandatario fue transmitido de manera informal por el Gobierno argentino al Palacio de la Zarzuela, que mantuvo el criterio aplicado en anteriores visitas de jefes de Estado extranjeros.

La condición protocolar de la Casa Real

Según fuentes de la Casa del Rey citadas por la agencia EFE, el Gobierno argentino manifestó su interés en una audiencia con Felipe VI, aunque no llegó a presentar una solicitud formal. La respuesta de Zarzuela fue que la práctica habitual en España requiere coordinar los encuentros con el jefe del Estado y con el jefe del Gobierno.

Este criterio se aplica a las visitas de mandatarios extranjeros y condiciona la organización de la agenda oficial del monarca. En el caso de Milei, la falta de una reunión prevista con Sánchez dejó sin efecto la posibilidad de concretar una audiencia con el rey.

Según la agencia EFE, el Gobierno argentino manifestó su interés en una audiencia con Felipe VI, aunque no llegó a presentar una solicitud formal. (Foto: archivo)

Según la agencia EFE, el Gobierno argentino manifestó su interés en una audiencia con Felipe VI, aunque no llegó a presentar una solicitud formal. (Foto: archivo)

Milei destacó su relación con Felipe VI

Durante un acto organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente argentino se refirió a la posibilidad de reunirse con el monarca y aseguró que mantiene una "excelente relación" con él.

"Por distintas circunstancias no he podido verlo, al rey", afirmó Milei, quien también recordó que coincidió con Felipe VI en ceremonias de investidura celebradas en otros países y sostuvo que conserva un buen vínculo personal con el monarca.

Sin embargo, el mandatario argentino manifestó que no tiene intención de reunirse con Sánchez. Su postura se inscribe en una serie de enfrentamientos públicos entre ambos dirigentes que contribuyeron a profundizar las tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Madrid.

El conflicto con Sánchez, en el trasfondo

Milei buscó diferenciar su relación con Felipe VI de las diferencias que mantiene con el Gobierno español. No obstante, la Casa Real sostuvo su criterio protocolar y no incorporó una audiencia independiente con el presidente argentino.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España repudió las descalificaciones de Javier Milei contra Pedro Sánchez y calificó de "indignos" sus insultos al jefe del Ejecutivo. El rechazo llegó después de que el presidente argentino llamara "impresentable dictador" y "delincuente" al mandatario socialista, y reclamara "sacar a los socialistas del Ejecutivo a patadas".

En un comunicado, la cartera española acusó a Milei de intentar fomentar la polarización y la violencia entre los ciudadanos de ambos países. "No toleraremos que nadie enturbie nuestra convivencia pacífica", advirtió.

En pocas palabras

  • Protocolo Real: La Casa Real española recordó a Javier Milei que una audiencia con el Rey Felipe VI debe incluir un encuentro con Pedro Sánchez.
  • Interés informal: El Gobierno argentino transmitió de manera informal su interés por una reunión con el monarca, pero no se formalizó la solicitud.
  • Tensión diplomática: Milei evitó una reunión con Pedro Sánchez, en el marco de un conflicto que ha elevado las tensiones entre Argentina y España.
Resumen generado por Thinkindot AI
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