Javier Milei, en Estados Unidos: "Creo que los argentinos en octubre van a elegir de nuevo este cambio en las urnas"

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el premio “Global Champion of Free Enterprise”, otorgado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. https://t.co/3V7Ml8t723 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 15, 2026

Javier Milei: "La libertad genera prosperidad y bienestar"

"Cuando llegamos, hacía 12 años que la Argentina no crecía", señaló nuevamente el Presidente. Y enseguida apuntó que tomando datos solos del punto de arranque, el país creció un 11% y podría llegar al 16 ó 18% al terminar sus cuatro años. "Vaya si está funcionando el cambio que estamos haciendo" , dijo.

También se refirió a que se cambió un eje de ideas socialistas que castigaban al que quería trabajar y que él trajo un sistema que premia el esfuerzo y el trabajo, el mérito que terminan generando prosperidad y bienestar.

Javier Milei: "Sin empresarios no hay nada"

"La verdad es esa, hay que expandirse libremente y que con su creatividad puedan llenarnos con sus beneficios", apuntó el Presidente para marcar los diferentes casos que se pueden dar ante una apertura. Citó el caso de una empresa de neumáticos - cada producto costaba 4 veces más que el precio normal del neumático - y eso impedía asignar mejor los recursos. "La apertura va a beneficiar a 48 millones de personas y perjudicar al sector protegido", concluyó.

Milei defendió el sistema de apertura que beneficia a los "buenos empresarios" y castiga a los que se acostumbraron a una "mega pared" que funciona con "corrupción".

Volvió a citar a la reconversión de la fábrica de termos "Lumilagro" como los "empresarios de verdad". Hoy son una "empresa exitosa y a esos apuntamos", defendió el mandatario.

"Los impuestos son un robo"

"Los impuestos son un robo, lo digo yo, jefe de Estado", remarcó el Presidente para defender su rebaja en las cargas fiscales que argumentó, liberan capitales para el ahorro y la inversión. Más adelante, defendió el aporte que el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) hace para que lleguen nuevas inversiones genuinas al país.

El sector de la energía, otro motor de desarrollo

Sostuvo que este sector, con "empresarios de verdad" comenzó con el decreto 70/2023 y logró que la Argentina proveerá minerales y energía a un mundo que necesita eso junto con los alimentos. A la vez que defendió la asociación con los Estados unidos, "el país más importante del mundo".

Luego pasó a defender el proceso de "destrucción creativa" la transformación que genera el proceso tecnológico. "El que logre hacer eso se va a expandir, pero no se puede frenar esa marcha", apuntó.

Por eso, nosotros somos partidarios de que no se regule nada anticipadamente y por eso, aclaró, no vamos a regular "ex ante" en materia de la Inteligencia Artificial.

Negó que haya un problema con el desempleo porque la tasa actual es del 8% cuando la histórica es del 10%, y dijo: "Yo no tengo ninguna duda de que cuando haya que elegir, vamos a validar en las urnas este modelo. Nadie va a querer volver al fracaso, nadie va a querer volver a eso. Las sociedades no se suicidan".

Terminó señalando que está haciendo todo lo que el manual dice para que la Argentina vuelva a crecer. El liberalismo permitirá desplegar toda la capacidad empresarial que son "los que se juegan el pellejo diariamente, porque la verdadera riqueza es la que generan los empresarios. Hagamos grande a la Argentina nuevamente", expresó.