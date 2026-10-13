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Javier Milei viaja a Estados Unidos para reforzar su alianza con Trump y participar de un encuentro con Eduardo Bolsonaro

El Presidente partía este martes rumbo a Washington, donde mantendrá reuniones con empresarios y recibirá dos reconocimientos. Además, participará de una gala a la que también fue invitado Eduardo Bolsonaro, en medio de la expectativa por el balotaje presidencial de Brasil.

Javier Milei viaja a Washington para cumplir una agenda de reuniones con empresarios

Javier Milei viaja a Washington para cumplir una agenda de reuniones con empresarios, recibir reconocimientos y fortalecer sus vínculos políticos en Estados Unidos. (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei viajaba este martes por la noche a Estados Unidos para cumplir una agenda de actividades económicas y políticas en Washington D.C. Será su decimonovena visita al país norteamericano, con el objetivo de fortalecer su alianza con Donald Trump, atraer inversiones y consolidar vínculos con referentes de la derecha regional.

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Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en Olivos. Tras la reunión ambos se mostraron satisfechos. (Foto: X).

El mandatario despegará a las 23 desde la base militar de Aeroparque y llegará a Washington el miércoles a las 9.30, hora argentina. Entre sus primeras actividades figuran reuniones con el empresario argentino Andy Kleinman y con Harold Hamm, fundador de la petrolera Continental Resources.

Esa misma noche, Milei participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá un reconocimiento por su liderazgo e impacto global y brindará un discurso.

Javier Milei y Eduardo Bolsonaro podr&iacute;an compartir un evento de la derecha regional en Washington, en la previa del balotaje presidencial de Brasil. (Foto: archivo).

Javier Milei y Eduardo Bolsonaro podrían compartir un evento de la derecha regional en Washington, en la previa del balotaje presidencial de Brasil. (Foto: archivo).

En ese evento podría coincidir con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro, quien disputará el balotaje presidencial de Brasil frente a Luiz Inácio "Lula" da Silva el próximo 25 de octubre.

El exdiputado brasileño anticipó el encuentro a través de sus redes sociales: "Mañana en Washington DC estaré compartiendo escenario con el presidente Javier Milei".

La agenda de Milei en Washington y su respaldo a Trump

En la previa del viaje, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el Gobierno argentino mantiene su respaldo político a Bolsonaro, aunque evitó confirmar si Milei viajará a Brasil antes de la segunda vuelta electoral.

"Por supuesto, es explícito el apoyo de Javier Milei a Bolsonaro y la idea de que Brasil pueda también sumarse a las economías que están abrazando las ideas de la libertad", sostuvo.

El jueves, a las 11.20, Milei expondrá ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos bajo el título "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". Allí recibirá el premio "Campeón Mundial de la Libre Empresa".

Javier Milei busca reforzar su alianza estrat&eacute;gica con Donald Trump durante su decimonovena visita a Estados Unidos. (Foto: archivo).

Javier Milei busca reforzar su alianza estratégica con Donald Trump durante su decimonovena visita a Estados Unidos. (Foto: archivo).

Más tarde, a las 17, asistirá a una actividad en la Embajada argentina organizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), encabezada por Marcelo Mindlin, centrada en la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

Por otra parte, Ravier adelantó que el mandatario expresará su apoyo al Partido Republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos. "Se sabe el alineamiento del Presidente con Trump y con los Estados Unidos y, por supuesto, va a haber un apoyo explícito de Milei al Partido Republicano", afirmó.

Finalmente, el Presidente partirá de Washington el jueves a las 21 y arribará a Buenos Aires el viernes a las 8.30, tras una gira que también estará atravesada por las negociaciones económicas con el FMI y el escenario electoral brasileño.

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