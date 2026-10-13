Javier Milei viaja a Estados Unidos para reforzar su alianza con Trump y participar de un encuentro con Eduardo Bolsonaro

El exdiputado brasileño anticipó el encuentro a través de sus redes sociales: "Mañana en Washington DC estaré compartiendo escenario con el presidente Javier Milei".

La agenda de Milei en Washington y su respaldo a Trump

En la previa del viaje, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el Gobierno argentino mantiene su respaldo político a Bolsonaro, aunque evitó confirmar si Milei viajará a Brasil antes de la segunda vuelta electoral.

"Por supuesto, es explícito el apoyo de Javier Milei a Bolsonaro y la idea de que Brasil pueda también sumarse a las economías que están abrazando las ideas de la libertad", sostuvo.

El jueves, a las 11.20, Milei expondrá ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos bajo el título "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". Allí recibirá el premio "Campeón Mundial de la Libre Empresa".

Javier Milei busca reforzar su alianza estratégica con Donald Trump durante su decimonovena visita a Estados Unidos. (Foto: archivo).

Más tarde, a las 17, asistirá a una actividad en la Embajada argentina organizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), encabezada por Marcelo Mindlin, centrada en la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

Por otra parte, Ravier adelantó que el mandatario expresará su apoyo al Partido Republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos. "Se sabe el alineamiento del Presidente con Trump y con los Estados Unidos y, por supuesto, va a haber un apoyo explícito de Milei al Partido Republicano", afirmó.

Finalmente, el Presidente partirá de Washington el jueves a las 21 y arribará a Buenos Aires el viernes a las 8.30, tras una gira que también estará atravesada por las negociaciones económicas con el FMI y el escenario electoral brasileño.