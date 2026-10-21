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La irónica respuesta de Pedro Sánchez a Javier Milei con una canción de Lali Espósito

El presidente argentino, por segundo día consecutivo, atacó con dureza a su par español y lo calificó de "dictador y zurdo". Sánchez apeló a una respuesta burlona por medio de las redes sociales.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La respuesta irónica a Javier Milei a Pedro Sánchez. (Foto: A24.com)

La respuesta irónica a Javier Milei a Pedro Sánchez. (Foto: A24.com)

"Se compró mi perfume para ponerse mi olor y su mayor fantasía es un día ser yo". Es un fragmento de la canción "Fanático" de Lali Espósito. Y fue la manera elegida por Pedro Sánchez para responderle al presidente argentino.

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Pedro Sánchez le respondió a Javier Milei con una canción de Lali. (Foto: A24.com)

Pedro Sánchez le respondió a Javier Milei con una canción de Lali. (Foto: A24.com)

El mandatario español publicó un posteo doble en el que se ve una captura de su celular con la foto de Lali y la letra de la canción.

Al mismo tiempo, respondió de manera más directa que siente "orgullo por ser zurdo". Calificación que Javier Milei siempre utiliza como si fuera un insulto.

Sánchez grabó un mensaje en el que sostiene que si apoyar políticas sociales -que mejoren la calidad de vida de la gente- con mayores oportunidades; defender el derecho al aborto para las mujeres; y defender la paz o subir las pensiones, ratifica que es "zurdo", entonces celebra serlo. "A mucha honra", remató.

Este miércoles en España, Javier Milei volvió a atacar crudamente al jefe del gobierno español. Lo llamó no solo zurdo, sino "dictador" y repitió que "hay que sacarlo a patadas".

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Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Javier Milei atacó a Pedro Sánchez llamándolo "dictador y zurdo".
  • Pedro Sánchez respondió irónicamente con un fragmento de la canción "fanático" de Lali Espósito.
  • Sánchez también reafirmó con orgullo su identidad "zurda" y defendió políticas sociales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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