Patricia Bullrich se diferenció de Milei por sus insultos contra periodistas: "Cruzó un límite"

Bullrich defendió el rol del periodismo y el escrutinio sobre el poder

En la entrevista, la senadora sostuvo que quienes ocupan cargos públicos deben aceptar que sus decisiones y declaraciones estén bajo la mirada de los medios de comunicación.

“Defender la libertad también es respetar a los que nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; el poder siempre es mirado por el periodismo y siempre es comentado”, afirmó.

Bullrich también señaló que una resolución judicial favorable a un funcionario no elimina la tarea de control que ejerce la prensa. “Después, si la Justicia da la razón, mejor aún, pero siempre el poder tiene que saber que va a estar siempre mirado”, expresó.

Sobre el cierre, la legisladora insistió en la necesidad de moderar las expresiones durante las discusiones políticas. “Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar los límites”, concluyó.

La polémica por los dichos de Milei contra periodistas

La controversia comenzó el viernes, durante una cena de la Fundación Faro. En ese encuentro, Milei se refirió a comunicadores a los que acusó de difundir información falsa y de participar de una supuesta operación contra su Gobierno.

“Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, expresó el Presidente, luego de mencionar a periodistas que habían seguido la causa $LIBRA.

Las declaraciones provocaron el rechazo de organizaciones periodísticas y de derechos humanos, entre ellas el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que advirtieron sobre los riesgos de la estigmatización de los trabajadores de prensa.

Las palabras de Bullrich sumaron un cuestionamiento desde las propias filas oficialistas y volvieron a poner en discusión la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación.