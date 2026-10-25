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Patricia Bullrich se diferenció de Milei por sus insultos contra periodistas: "Cruzó un límite"

La presidenta del bloque oficialista en el Senado cuestionó la frase utilizada por Javier Milei durante la gala de la Fundación Faro, cuando expresó su deseo de que determinados periodistas “se quemen en la hoguera”.

Patricia Bullrich cuestionó a Milei por sus dichos contra el periodismo: Las críticas se contestan con argumentos

Patricia Bullrich cuestionó a Milei por sus dichos contra el periodismo: "Las críticas se contestan con argumentos"

Patricia Bullrich tomó distancia de las declaraciones de Javier Milei contra el periodismo y advirtió que sus expresiones sobre “quemar en la hoguera” a periodistas cruzaron un límite en la discusión pública. La senadora nacional y titular del bloque oficialista en la Cámara alta planteó que las diferencias con la prensa deben responderse con argumentos y no con expresiones de esa naturaleza.

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Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en Olivos. Tras la reunión ambos se mostraron satisfechos. (Foto: X).

Durante una entrevista con LN+, Bullrich defendió la libertad de expresión tanto para los periodistas que cuestionan al poder como para el Presidente cuando responde a las críticas. Sin embargo, marcó una diferencia entre el derecho a defenderse de los cuestionamientos y el uso de un lenguaje que consideró excesivo.

“Las críticas, desde mi punto de vista, se contestan con argumentos”, sostuvo la legisladora. Y agregó: “Cuando una palabra cruza un límite, este límite de ‘quemarlo en la hoguera’, no es una forma de defenderse ante una idea, sino es una expresión muy fuerte, muy dura”.

Los dichos de Bullrich se conocieron después de la polémica que generó el discurso de Milei durante la cena anual de la Fundación Faro, donde apuntó contra periodistas que cubrieron la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA.

Bullrich defendió el rol del periodismo y el escrutinio sobre el poder

En la entrevista, la senadora sostuvo que quienes ocupan cargos públicos deben aceptar que sus decisiones y declaraciones estén bajo la mirada de los medios de comunicación.

“Defender la libertad también es respetar a los que nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; el poder siempre es mirado por el periodismo y siempre es comentado”, afirmó.

Bullrich también señaló que una resolución judicial favorable a un funcionario no elimina la tarea de control que ejerce la prensa. “Después, si la Justicia da la razón, mejor aún, pero siempre el poder tiene que saber que va a estar siempre mirado”, expresó.

Sobre el cierre, la legisladora insistió en la necesidad de moderar las expresiones durante las discusiones políticas. “Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar los límites”, concluyó.

La polémica por los dichos de Milei contra periodistas

La controversia comenzó el viernes, durante una cena de la Fundación Faro. En ese encuentro, Milei se refirió a comunicadores a los que acusó de difundir información falsa y de participar de una supuesta operación contra su Gobierno.

“Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, expresó el Presidente, luego de mencionar a periodistas que habían seguido la causa $LIBRA.

Las declaraciones provocaron el rechazo de organizaciones periodísticas y de derechos humanos, entre ellas el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que advirtieron sobre los riesgos de la estigmatización de los trabajadores de prensa.

Las palabras de Bullrich sumaron un cuestionamiento desde las propias filas oficialistas y volvieron a poner en discusión la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación.

En pocas palabras

  • Bullrich cuestionó a Milei: Pidió que las críticas al periodismo se respondan con argumentos y no con expresiones como "quemarlos en la hoguera".
  • Libertad de expresión: Defendió el derecho de los periodistas a cuestionar al poder y del Presidente a responder, pero marcó un límite en el lenguaje.
  • Rol del periodismo: Subrayó que el poder siempre debe estar bajo escrutinio y que la prensa tiene la tarea de control.
Resumen generado por Thinkindot AI
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