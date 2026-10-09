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Milei recibió a Bullrich en Olivos: la charla de más de dos horas en la que hablaron con "total sinceridad"

El presidente Javier Milei recibió en la residencia de Olivos a la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich. "Fue una muy buena reunión", dijeron cerca de Bullrich y Milei coincidió con la sigla: "MAGA".

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en Olivos. Tras la reunión ambos se mostraron satisfechos. (Foto: X).

Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en Olivos. Tras la reunión ambos se mostraron satisfechos. (Foto: X).

El presidente Javier Milei recibió este viernes en la residencia de Olivos a la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, tras las diferencias entre la legisladora y el oficialismo sobre la estrategia del Gobierno en el Congreso, el plan económico y la definición de las candidaturas para 2027.

Leé también "Sé que todos...": el video que Bullrich publicó con una canción de Lali tras sus críticas por Discapacidad
Patricia Bullrich difundió un irónico video en redes sociales (Foto: captura de video).

"Fue una muy buena reunión", dijeron fuentes cercanas a Bullrich mientras el presidente publicó una foto en su cuenta de X con la sigla "MAGA", al término del encuentro a solas de esta mañana.

Según pudo saber A24.com, fueron "más de dos horas de charla con el Presidente, y se pudo hablar de los temas que más preocupan" y en ese encuentro "el Presidente se mostró muy abierto a escuchar y analizar".

La reunión fue anunciada por la propia Bullrich en sus redes sociales, con una foto junto al presidente en la residencia de Olivos: "Conversación profunda con el Presidente Milei".

"Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad", expresó Bullrich para finalizar el mensaje en X con la sigla libertaria "TMAP", que traducida al lenguaje libertario significa: "Todo Marcha Acorde al Plan".

Milei coincidió con la versión dada a conocer por Bullrich, al repostear ese mismo mensaje en X y reafirmar con las siglas "MAGA" y "VLLC!". Javier Milei utiliza la sigla MAGA como una adaptación ideológica de la sigla famosa de campaña de Donald Trump "Make America Great Again" a su propio proyecto político. Por eso, la reacomodó al objetivo para nuestro país: "Hacer a Argentina grande otra vez".

El presidente culminó el mensaje con la sigla "VLLC" (Viva la Libertad Carajo), en otro guiño político a quien la Casa Rosada considera una de las principales socias políticas de Milei, dado su propio caudal electoral e imagen en la opinión pública.

La reunión llegó en medio de un clima de expectativas que había generado Bullrich sobre una posible candidatura presidencial en 2027 o en 2031. La semana pasada, además, se mostró en un evento empresario al que también fue invitado el expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, quien no oculta la posibilidad de buscar un candidato alternativo a Milei en 2027.

Incluso, en declaraciones periodísticas, Bullrich admitió en agosto pasado que le gustaría ser candidata a presidente en algún momento, aunque aclaró que por ahora mantiene su apoyo a la candidatura a la reelección de Milei en el próximo turno electoral.

Desde el entorno de la senadora calificaron la reunión como satisfactoria, al señalar que "se pudo hablar de los temas que más preocupan" y "donde el Presidente se mostró muy abierto a escuchar y analizar".

Más tarde, en su cuenta de Instagram Milei explicó: “Desayuno de trabajo con @patobullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo”.

Según fuentes del oficialismo, en la larga conversación a solas Bullrich le planteó a Milei que “va a seguir marcando lo que ella ve que está mal”, a lo que el presidente le respondió que ese no es un problema y que respeta esa postura.

La respuesta de Milei fue similar a la dada semanas atrás cuando dijo que "no es un problema que escuche a Lali Espósito", la cantante reconocida por haber mantenido duros cruces con el presidente y que Bullrich utilizó como referencia en un video posteado en redes sociales, lo que fue leído como un gesto de independencia política con la frase: "Nunca fui lo que querían de mí y no me importa".

PATRICIA BULLRICH SORPRENDIÓ CON UN POSTEO CON MÚSICA DE LALI ESPÓSITO

Bullrich había publicado ese video luego de mostrar su descontento por no haberse enterado durante la reunión de la mesa política del Gobierno de la inclusión en el proyecto de Presupuesto 2027 de los cambios en Discapacidad. Un tema con el que el Gobierno ya sufrió derrotas en el Congreso y que complica las negociaciones con los jefes de bloques de la oposición, que Bullrich encabeza para lograr la sanción de los proyectos enviados por el oficialismo.

Se trata de la segunda cumbre a solas que Bullrich mantiene con Milei. La primera tuvo lugar meses atrás cuando Bullrich hizo público su malestar con la cúpula del Gobierno por negarse a avalar el pliego de la jueza de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La jefa del bloque libertario anunció esa misma semana que tampoco acompañaría el pliego de la fiscal Susana Pernas, propuesta por la Casa Rosada para ser nombrada en el cargo de fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal.

El argumento de Bullrich fue que la jueza había fallado en una causa en contra del policía Luis Chocobar, un caso conocido por haber matado a un delincuente y que Bullrich salió a defender cuando era ministra de Seguridad.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Reunión presidencial: Javier Milei y Patricia Bullrich mantuvieron un encuentro de dos horas en Olivos.
  • Temas tratados: Abordaron las diferencias internas y los planteos de la senadora sobre el Congreso y la economía.
  • Conclusiones: Ambos coincidieron en que fue una reunión productiva y que
Resumen generado por Thinkindot AI
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