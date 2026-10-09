Milei recibió a Bullrich en Olivos: la charla de más de dos horas en la que hablaron con "total sinceridad"

"Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad", expresó Bullrich para finalizar el mensaje en X con la sigla libertaria "TMAP", que traducida al lenguaje libertario significa: "Todo Marcha Acorde al Plan".

Milei coincidió con la versión dada a conocer por Bullrich, al repostear ese mismo mensaje en X y reafirmar con las siglas "MAGA" y "VLLC!". Javier Milei utiliza la sigla MAGA como una adaptación ideológica de la sigla famosa de campaña de Donald Trump "Make America Great Again" a su propio proyecto político. Por eso, la reacomodó al objetivo para nuestro país: "Hacer a Argentina grande otra vez".

El presidente culminó el mensaje con la sigla "VLLC" (Viva la Libertad Carajo), en otro guiño político a quien la Casa Rosada considera una de las principales socias políticas de Milei, dado su propio caudal electoral e imagen en la opinión pública.

La reunión llegó en medio de un clima de expectativas que había generado Bullrich sobre una posible candidatura presidencial en 2027 o en 2031. La semana pasada, además, se mostró en un evento empresario al que también fue invitado el expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, quien no oculta la posibilidad de buscar un candidato alternativo a Milei en 2027.

Incluso, en declaraciones periodísticas, Bullrich admitió en agosto pasado que le gustaría ser candidata a presidente en algún momento, aunque aclaró que por ahora mantiene su apoyo a la candidatura a la reelección de Milei en el próximo turno electoral.

Desde el entorno de la senadora calificaron la reunión como satisfactoria, al señalar que "se pudo hablar de los temas que más preocupan" y "donde el Presidente se mostró muy abierto a escuchar y analizar".

Más tarde, en su cuenta de Instagram Milei explicó: “Desayuno de trabajo con @patobullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo”.

Según fuentes del oficialismo, en la larga conversación a solas Bullrich le planteó a Milei que “va a seguir marcando lo que ella ve que está mal”, a lo que el presidente le respondió que ese no es un problema y que respeta esa postura.

La respuesta de Milei fue similar a la dada semanas atrás cuando dijo que "no es un problema que escuche a Lali Espósito", la cantante reconocida por haber mantenido duros cruces con el presidente y que Bullrich utilizó como referencia en un video posteado en redes sociales, lo que fue leído como un gesto de independencia política con la frase: "Nunca fui lo que querían de mí y no me importa".

PATRICIA BULLRICH SORPRENDIÓ CON UN POSTEO CON MÚSICA DE LALI ESPÓSITO

Bullrich había publicado ese video luego de mostrar su descontento por no haberse enterado durante la reunión de la mesa política del Gobierno de la inclusión en el proyecto de Presupuesto 2027 de los cambios en Discapacidad. Un tema con el que el Gobierno ya sufrió derrotas en el Congreso y que complica las negociaciones con los jefes de bloques de la oposición, que Bullrich encabeza para lograr la sanción de los proyectos enviados por el oficialismo.

Se trata de la segunda cumbre a solas que Bullrich mantiene con Milei. La primera tuvo lugar meses atrás cuando Bullrich hizo público su malestar con la cúpula del Gobierno por negarse a avalar el pliego de la jueza de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La jefa del bloque libertario anunció esa misma semana que tampoco acompañaría el pliego de la fiscal Susana Pernas, propuesta por la Casa Rosada para ser nombrada en el cargo de fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal.

El argumento de Bullrich fue que la jueza había fallado en una causa en contra del policía Luis Chocobar, un caso conocido por haber matado a un delincuente y que Bullrich salió a defender cuando era ministra de Seguridad.