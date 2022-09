ANSES Calendario de pagos septiembre: Quiénes cobran en la semana del 5 al 9 de septiembre

La ANSES abrió el calendario de pagos de septiembre desde el primero de mes con el pago a los titulares de Pensiones no Contributivas y continúa esta semana habilitando los días 8 y 9 las obligaciones para jubilaciones y pensiones con haberes que no superan los $48.729, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (AFH), Asignación Familiar por Embarazo (AE), Asignaciones por Prenatal y Maternidad, Asignaciones Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas. ¿Cuándo cobro?